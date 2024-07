Fonte: ANSA L'Inps ha pubblicato le graduatorie per il Bonus Psicologo

L’Inps ha pubblicato le graduatorie per il bonus psicologo 2024, il sussidio dello Stato dedicato al sostegno delle spese mediche per la psicoterapia. Pensato per tamponare l’emergenza di salute mentale sviluppatasi dopo la pandemia da Covid-19, questo aiuto è stato erogato nei mesi scorsi e ora l’Istituto nazionale per la previdenza sociale ha ufficializzato chi potrà riceverlo.

Queste graduatorie sono divise su base regionale o, soltanto nel caso di Trento e Bolzano, provinciale. Per scoprire se si è tra i beneficiari di questo bonus è possibile andare sul sito dell’Inps, all’apposita pagina. Non tutti coloro che hanno fatto domanda otterranno il bonus psicologo, dato che erano pervenute oltre 400mila richieste.

Come funziona il bonus psicologo

Subito dopo la pandemia da Covid-19 in Italia è emersa un’emergenza dal punto di vista della salute mentale della popolazione, soprattutto nelle fasce più giovani. Il Sistema sanitario nazionale non è attrezzato per affrontare questo tipo di situazione e spesso quindi i cittadini si rivolgono a professionisti del settore privato, soprattutto per le sessioni di psicoterapia. Il costo di questi trattamenti è però a volte proibitivo, soprattutto per i giovani che avevano maggiore bisogno di questo tipo di aiuto.

Per questa ragione il Governo Meloni ha emesso un bonus per il rimborso parziale del costo di queste sedute: il bonus psicologo. L’importo massimo che si può ottenere tramite questo sussidio varia a seconda dell’Isee del richiedente:

Con un Isee fino a 15.000 euro, l’importo massimo del bonus è di 1.500 euro , 50 euro per ogni seduta di psicoterapia

, 50 euro per ogni seduta di psicoterapia Con un Isee compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo massimo è di 1.000 euro , 50 euro per ogni seduta di psicoterapia

, 50 euro per ogni seduta di psicoterapia Con un Isee che parte da 30.000 e non supera i 50.000 euro, l’importo massimo è di 500 euro per ogni seduta 50 euro di psicoterapia

Come consultare le graduatorie per il bonus psicologo

Quando le domande per ottenere il bonus psicologo sono state aperte, l’Inps ha ricevuto oltre 400mila richieste in pochi giorni. Una quantità che superava la disponibilità di fondi stanziati da parte del governo per questa misura. Di conseguenza l’Istituto ha dovuto stilare delle graduatorie, che sono state pubblicate nella mattinata del 12 luglio. Sono divise su base regionale, con l’eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno graduatorie singole.

Per vedere se si è ottenuto l’accesso al bonus, bisogna quindi recarsi sul sito dell’Inps, selezionare il campo “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” e autenticarsi tramite un qualsiasi metodo legato alla propria identità digitale, come Spid o Cie, per poter accedere alla propria area personale. Qui sarà possibile accedere ai messaggi e alle notifiche dell’Istituto in cui, in caso di esito positivo della domanda, sarà presente il codice univoco di ricevimento del bonus.

Le graduatorie sono state stilate in relazione all’Isee dei candidati, privilegiando coloro che hanno un reddito e un patrimonio familiare più basso. Una volta ottenuto il bonus, si avranno 270 giorni per spenderlo. Altrimenti il codice verrà revocato in maniera unilaterale da parte dell’Inps e non sarà più possibile accedere ai fondi del bonus psicologo.