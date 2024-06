L'Inps comunica che ogni persona che abbia richiesto il Bonus Psicologo ha tempo 30 giorni per mettersi in regola con la dichiarazione dell'Isee. A breve la graduatoria

Fonte: 123RF Graduatorie del bonus psicologo 2024: quando escono e come mettersi in regola

Il bonus psicologo è un importante contributo introdotto dal Ministero della Salute nel novembre 2023 per sostenere le spese di psicoterapia. Questa iniziativa, finanziata con fondi appositi stanziati nel 2023, mira a facilitare l’accesso alle cure psicologiche per i cittadini in difficoltà economica. La risposta è stata davvero notevole, con oltre 400.505 richieste presentate entro la scadenza del 31 maggio 2024.

Come regolarizzare l’Isee

Per accedere a questo beneficio, è necessario che i richiedenti presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) che dimostri il proprio stato di bisogno. Come può accadere, alcuni richiedenti potrebbero aver riscontrato problemi nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) necessaria per l’Isee, con possibili omissioni o difformità nei dati.

Niente da temere. In questi casi, l’Inps, come si legge nel comunicato, ha previsto una finestra di 30 giorni per consentire ai richiedenti di regolarizzare la propria posizione.

Le modalità alternative per correggere l’Isee includono la presentazione di una nuova Dsu, l’invio di documentazione a supporto della veridicità dei dati, oppure la rettifica della Dsu in caso di errori commessi presso i Centri di Assistenza Fiscale (Caf). Questo passaggio è fondamentale per garantire l’equità del processo di assegnazione del bonus.

Elaborazione delle graduatorie e assegnazione del bonus

Trascorso il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell’Isee, l’Inps procederà all’elaborazione delle graduatorie regionali e provinciali. Queste saranno basate sul valore dell’Isee più basso, e in caso di parità, sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le graduatorie finali saranno pubblicate sul portale del sito dell’Inps, che provvederà inoltre a informare direttamente i beneficiari selezionati tramite la sezione dedicata MyInps o attraverso i contatti forniti durante la domanda.

Questo processo dettagliato mira a garantire la massima trasparenza e accessibilità del Bonus Psicologo, assicurando che il contributo venga assegnato in modo equo e tempestivo a coloro che si trovano in difficoltà economiche.

Quando si potrà utilizzare il bonus psicologo

Una volta pubblicate le graduatorie, i beneficiari avranno 270 giorni di tempo per utilizzare il Bonus Psicologo. Sarà inoltre attivata una procedura per i professionisti per gestire le prenotazioni e confermare le sedute di psicoterapia. L’effettiva erogazione del beneficio dipenderà dal trasferimento dei fondi all’Inps da parte delle Regioni o Province autonome.

Prossimamente verranno fornite agli operatori di Sede le istruzioni per gestire le domande che necessitano di regolarizzazione a causa di omissioni o difformità nell’Isee. La comunicazione ufficiale sarà diffusa attraverso un messaggio dell’Istituto.

Differenze rispetto al bonus psicologo 2023

Il bonus psicologo 2023 e il bonus psicologo 2024 presentano alcune piccole differenze. Nel 2023, il contributo è stato introdotto per la prima volta e ha visto, come quest’anno, un numero considerevole di domande, con un processo di elaborazione e assegnazione basato principalmente sull’Isee e sull’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Per il 2024, sono state introdotte però nuove istruzioni tramite la circolare n. 34 del 15 febbraio e il messaggio n. 1152 del 18 marzo, che specificano un periodo di trenta giorni per la regolarizzazione dell’Isee in caso di omissioni o difformità. Inoltre, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31 maggio 2024.

Un’altra novità rispetto all’anno scorso riguarda l’inizio della procedura per le prenotazioni delle sedute di psicoterapia che sarà disponibile per i professionisti subito dopo la pubblicazione delle graduatorie.