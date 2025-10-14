Assegno di Inclusione, scatta l’obbligo di incontro ai servizi sociali dopo il rinnovo

Dopo il rinnovo dell’Assegno di Inclusione, le famiglie devono fissare un incontro con i servizi sociali entro 120 giorni per confermare il percorso

Foto di Giorgio Pirani

Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Pubblicato: 14 Ottobre 2025 16:54

Assegno di Inclusione, scatta l’obbligo di incontro ai servizi sociali dopo il rinnovo
ANSA
Assegno di inclusione, quando bisogna andare dai servizi sociali dopo il rinnovo

Per le famiglie che hanno ottenuto il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI), è obbligatorio presentarsi ai servizi sociali per ridefinire il proprio percorso. Lo spiega l’Inps in una nota pubblicata oggi.

Dopo i primi 18 mesi di fruizione, l’ADI può essere rinnovato per un altro anno. Le famiglie che hanno presentato la domanda di rinnovo hanno un nuovo obbligo da rispettare: recarsi ai servizi sociali per la definizione del percorso di attivazione lavorativa o di inclusione sociale.

Quando bisogna andare dai servizi sociali dopo il rinnovo

Accedendo alla piattaforma Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) è possibile verificare il percorso previsto per i nuclei familiari beneficiari dell’ADI a seguito dell’accoglimento della domanda. Tale percorso si perfeziona e si personalizza successivamente all’analisi multidimensionale.

Secondo la nota, il primo incontro con gli operatori deve avvenire entro e non oltre 120 giorni da una di queste due date:

  • dalla sottoscrizione del nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD);
  • dalla data di invio della domanda di rinnovo, se la composizione del nucleo familiare è rimasta invariata e non è stato necessario firmare un nuovo PAD.

Questo primo appuntamento serve per verificare, confermare o modificare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa stabiliti in precedenza.

Se dopo il primo incontro sono necessari ulteriori approfondimenti, la famiglia deve presentarsi nuovamente ai servizi sociali entro 90 giorni, su convocazione o in autonomia. Una volta completata questa fase, vengono ridefiniti gli impegni della famiglia e le nuove scadenze per i successivi incontri.

Come fare con i centri dell’impiego

I componenti del nucleo familiare con obblighi di attivazione lavorativa devono inoltre:

  • firmare il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PADI) entro 60 giorni, se non già fatto;
  • recarsi successivamente al Centro per l’Impiego (CPI) per firmare o aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

In sintesi, dopo il rinnovo dell’assegno, le famiglie devono calendarizzare tempestivamente il primo appuntamento con i servizi sociali, avendo a disposizione un massimo di quattro mesi per adempiere a questo obbligo fondamentale.

Gli incontri da remoto per gli esonerati dagli obblighi di attivazione

Per quanto riguarda i nuclei composti da componenti esonerati dagli obblighi di attivazione, il Ministero del Lavoro ha reso noto, con la nota n. 10558 dell’8 agosto, che l’incontro con i servizi sociali potrà avvenire anche da remoto, tramite videochiamata o con visite domiciliari.

Nella nota del Ministero del Lavoro si legge che:

il case manager, nell’ambito della propria autonomia professionale e qualora sia a conoscenza di oggettivi impedimenti che possono compromettere o rendere più difficoltosa la mobilità del nucleo, può individuare una modalità alternativa in grado di assicurare ugualmente l’incontro, evitando lo spostamento per recarsi presso i servizi sociali.

Per le domande presentate a luglio, il termine per l’incontro con i servizi sociali è fissato alla fine di novembre 2025. Oltre tale data, in assenza della presa in carico, il beneficio verrà sospeso.

Assegno di Inclusione Welfare