Siisl, oltre 15mila annunci di lavoro e 400mila corsi di formazione: le offerte con l’Ai

Sulla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa sono disponibili oltre 15mila posizioni aperte dalle aziende e caricate dalle Agenzie per il lavoro

Fonte: ANSA Disoccupato consulta gli annunci di lavoro

Oltre 15mila posti di lavoro e 400mila corsi di formazione per chi cerca un’occupazione o vuole cambiarla. È l’offerta che nella prima settimana del 2025 è possibile trovare nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la piattaforma pubblica creata per favorire l’incontro fra domanda e gli annunci caricati da aziende e Agenzie per il lavoro, grazie anche al sostegno dell’intelligenza artificiale. Dal 18 dicembre scorso il portale ha aumentato le sue potenzialità con l’apertura degli annunci a tutti i cittadini, dai disoccupati a chi cerca il primo impiego.

I numeri del Siisl

La piattaforma Siisl è stata lanciata nel settembre del 2023, inizialmente soltanto a beneficio dei destinatari di Supporto per la formazione e il lavoro, per poi allargarsi alla platea dei percettori di Assegno di inclusione a partire dall’1 gennaio 2024 e ai disoccupati con Naspi e Discoll del 24 novembre dello scorso anno.

Dalla sua nascita, sono stati 382.131 i cittadini che hanno sottoscritto un Patto di attivazione digitale, dei quali 160.953 percettori di Assegno di inclusione, 191.562 aventi diritto al Supporto per la formazione e il lavoro e 29.616 titolari di trattamento Naspi e Discoll.

In totale, secondo i dati aggiornati all’8 gennaio 2025, sono state 43.175 le persone assunte con contratto di lavoro dipendente finora tra gli ‘attivati’, a fronte di 351.959 annunci caricati dalle aziende e dalle Agenzie per il lavoro da settembre 2023.

Al momento, sono oltre 15mila le posizioni che risultano aperte sulla vetrina del Siisl, mentre sono 349.133 i Cv presenti sulla piattaforma, invitati da 232.339 destinatari di Supporto per la formazione e il lavoro, da 80.460 percettori dell’Assegno di inclusione, oltre ai 36.334 curricula caricati dai disoccupati percettori di Naspi e Dicoll.

Oltre agli annunci di lavoro, sulla piattaforma vengono regolarmente pubblicati da Regioni e agenzie migliaia di corsi di formazione, oltre 63mila dal 2023, per complessivi 834.985 posti e 58.895 persone che ne hanno usufruito. Le classi attualmente aperte per la formazione sulla piattaforma prevedono circa 400mila posti.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

In un recente Question Time, la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ha sottolineato l’importanza dell’apertura del Siisl a tutti i cittadini dal 18 dicembre 2024, come strumento centrale “in materia di gestione e implementazione di politiche attive per il lavoro, creando un mercato del lavoro moderno con strumenti moderni quale la nostra piattaforma di inclusione sociale e lavorativa, che diventa una piattaforma tecnologica aperta a tutti gli operatori del mondo del lavoro, aperta alle imprese e aperta ai cittadini per creare un incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

Chi cerca lavoro è aiutato sia nella creazione del Cv sia nel trovare l’offerta migliore, dall’implementazione nel sistema dell’Intelligenza artificiale, che tramite un codice di affinità misura suggerisce all’utente l’annuncio più adatto sulla base delle proprie competenze esperienze lavorative, alla capacità, alle aspirazioni professionali e alla distanza dalla sede di lavoro.