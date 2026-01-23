L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione con date per primi accrediti, arretrati e rinnovi mensili

ANSA Assegno di Inclusione 2026, calendario pagamenti Inps: tutte le date di accredito mese per mese.

L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Adi (Assegno di inclusione) per tutto il 2026, fornendo un quadro chiaro sulle date di accredito delle prime mensilità, degli eventuali arretrati e dei rinnovi mensili per i nuclei già beneficiari.

L’erogazione dell’Adi resta subordinata alla conclusione positiva dell’istruttoria, alla sottoscrizione del Pad (Patto di attivazione digitale) e alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti economici e familiari previsti dalla normativa.

Cos’è l’Assegno di inclusione e a chi spetta nel 2026

L’Assegno di inclusione è una delle due misure che ha sostituito il vecchio Reddito di cittadinanza ed è pensata per contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle famiglie più fragili. L’altra misura si chiama Slf (Supporto per la formazione e il lavoro).

Nel 2026 il beneficio resta destinato ai nuclei familiari che includono almeno una delle seguenti figure:

un minorenne;

una persona con disabilità;

un componente con almeno 60 anni;

soggetti in condizioni di svantaggio seguiti dai servizi sociali.

L’accesso all’Adi è vincolato al possesso di specifici requisiti economici, tra cui un Isee valido, e alla partecipazione a percorsi di attivazione lavorativa e sociale definiti insieme ai servizi competenti.

Pagamenti Adi 2026

Per chi presenta una nuova domanda o ha aggiornato la propria posizione, il primo pagamento dell’Assegno di inclusione avviene dopo il completamento dell’istruttoria Inps e la firma del Pad. In questa fase possono essere riconosciute anche le mensilità arretrate maturate, che vengono accreditate insieme al primo importo utile.

Le date dei primi pagamenti e degli arretrati seguono un calendario distinto rispetto a quello dei rinnovi mensili e cadono generalmente nella prima metà del mese.

Calendario primi pagamenti e arretrati Assegno di inclusione 2026

Ecco le date ufficiali comunicate dall’Inps per il 2026:

giovedì 15 gennaio 2026;

sabato 14 febbraio 2026;

venerdì 13 marzo 2026;

mercoledì 15 aprile 2026;

venerdì 15 maggio 2026;

martedì 16 giugno 2026;

mercoledì 15 luglio 2026;

venerdì 14 agosto 2026;

martedì 15 settembre 2026;

giovedì 15 ottobre 2026;

venerdì 13 novembre 2026;

martedì 15 dicembre 2026.

In queste date vengono accreditati sia i primi importi sia gli eventuali arretrati spettanti, qualora la domanda venga accolta in un momento successivo rispetto all’inizio del diritto.

Rinnovi mensili Adi 2026

Per i beneficiari che già percepiscono l’Assegno di inclusione e risultano in regola con i requisiti, l’Inps procede con i pagamenti mensili di rinnovo, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste.

Gli importi vengono caricati sulla Carta di inclusione, con date generalmente fissate tra la fine del mese in corso e l’inizio di quello successivo.

Secondo il calendario Inps, le date di accredito dei rinnovi sono le seguenti:

martedì 27 gennaio 2026;

venerdì 27 febbraio 2026;

venerdì 27 marzo 2026;

martedì 28 aprile 2026;

mercoledì 27 maggio 2026;

venerdì 26 giugno 2026;

martedì 28 luglio 2026;

giovedì 27 agosto 2026;

venerdì 25 settembre 2026;

martedì 27 ottobre 2026;

venerdì 27 novembre 2026;

mercoledì 23 dicembre 2026.

Le date possono subire lievi variazioni, ma rappresentano il riferimento ufficiale per l’anno in corso.

Isee aggiornato

Con l’inizio del 2026 è diventato necessario rinnovare l’Isee, dal momento che quello del 2025 ha cessato la sua validità il 31 dicembre. Senza un Isee aggiornato, l’erogazione dell’Assegno di inclusione e di molte altre prestazioni viene sospesa automaticamente.

L’Inps consente di presentare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) direttamente online, anche in modalità precompilata, oppure tramite Caf e patronati.

Il nuovo Isee viene utilizzato per l’accesso a:

Assegno di inclusione;

Supporto per la formazione e il lavoro;

Assegno unico e universale per i figli a carico;

Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare;

Bonus nuovi nati.

Per altre misure restano valide le regole ordinarie di calcolo.