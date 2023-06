Chi è e cosa fa oggi Carla Dall’Oglio, ex moglie di Berlusconi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Carla Dall’Oglio, 82 anni, è nata a Moglia, in provincia di Mantova, nel 1940 ed è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi. I due si sono conosciuti quando erano molto giovani, 24 anni lei e 29 lui. Un amore nato alla fermata del tram nel 1964, seguito da un matrimonio lampo, celebrato un anno dopo.

Una separazione non semplice, la loro, giunta dopo ben 20 anni, che ha però gettato le basi per un rapporto cordiale, a differenza di quanto avvenuto con Veronica Lario. A dimostrarlo è il messaggio della donna per onorare il defunto ex marito: “Sei stato un grande uomo e un padre straordinario per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni insieme”.

Chi è Carla Dall’Oglio

Si sa davvero poco di Carla Dall’Oglio e le informazioni note sulla sua vita privata si intrecciano con il matrimonio che l’ha vista legata a Silvio Berlusconi. I due si sono conosciuti presso la stazione centrale di Milano, precisamente a una fermata del tram. È qui che l’ex premier si è presentato, al tempo meno che trentenne, riuscendo ad affascinarla.

Si sono sposati un anno dopo, mettendo in mostra un atteggiamento ben differente. Lui ha lavorato tantissimo alla propria immagine pubblica, fino ad arrivare alla discesa in politica. Lei si è invece sempre mostrata molto riservata. Ripercorriamo quindi la cronologia degli eventi cardine della loro vita insieme. Incontro nel 1964 e matrimonio nel 1965, con la nascita della primogenita Marina Berlusconi nel 1966, appena un anno dopo le nozze. Il secondogenito Pier Silvio giunge invece nel 1969.

Fonte: ANSA

Un amore durato 20 anni, subendo un duro colpo d’arresto negli anni ’80, quando Silvio Berlusconi resta ammaliato da un’altra donna, l’attrice Veronica Lario, che ha modo di apprezzare a teatro. Da allora Carla Dall’Oglio è sparita dai riflettori, preferendo conservare il ricordo di quel rapporto e non condividere col resto del mondo la propria amarezza.

Il divorzio da Berlusconi

Quando nel 1985 i due firmarono una separazione consensuale, il rapporto con la Lario, in seguito madre degli altri tre figli dell’ex premier, aveva già avuto inizio. Soltanto dopo il divorzio, però, iniziarono a convivere ufficialmente. Lontana da Berlusconi, che nel frattempo diventata padre per altre tre volte, di Barbara prima, Eleonora poi e, infine, Luigi, Carla Dall’Oglio ha detto addio all’Italia per un po’.

Lontana da tutti quelli interessati al dietro le quinte di quell’amore spento, ha vissuto principalmente a Londra per una fase della sua vita, riuscendo quasi sempre a evitare i fotografi. L’ultima apparizione pubblica risale addirittura al 2009, quando la donna decise di presenziare alla consegna degli Ambrogini d’Oro al fianco di sua figlia Marina, che ricevette in quell’occasione la Medaglia d’Oro del Comune di Milano dall’allora sindaco Letizia Moratti. Quello è stato l’ultimo evento nel quale è stata fotografata. Ha sempre avuto un rapporto molto stretto con i suoi figli, che l’hanno resa nonna di ben cinque nipotini e, nel 2021, bisnonna della piccola Olivia. Non ha presenziato ai funerali di Silvio Berlusconi ma, come detto, ha scritto un breve ma molto sentito messaggio di cordoglio.