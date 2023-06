Chi è, cosa fa e quanto guadagna Marina Berlusconi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Marina Berlusconi, 56 anni, è la primogenita di Silvio Berlusconi. Nata a Milano il 10 agosto 1966, è frutto del primo matrimonio dell’ex premier con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Una donna dalle capacità da leader innate, giunta alla guida di Fininvest e in grado di rappresentare, con il fratello Pier Silvio, le capacità di gestione d’azienda del compianto padre.

Chi è Marina Berlusconi

Si può dire che la formazione di Marina Berlusconi sia stata imprenditoriale più che scolastica. Due i corsi di studi in parte seguiti, Giurisprudenza e Scienze politiche, abbandonati entrambi dopo il primo anno. Il suo vero professore è stato Fedele Confalonieri, al quale il padre la affida per inserirla nel mondo dell’azienda di famiglia.

A soli 22 anni Marina Berlusconi è divenuta consigliere d’amministrazione per Standa, per poi ottenere l’incarico di vicepresidente di Fininvest a 30 anni. Una posizione ricoperta fino al 2005, quando ne è diventata presidente. Due anni prima, era già stata nominata presidente del gruppo Mondadori.

Assorbita dal proprio lavoro, ancora oggi pare trascorra cinque giorni su sette quasi “rinchiusa” negli uffici all’ultimo piano del palazzo di Segrate. Dal mattino presto fino a sera, per poi ritirarsi nella sua villa in Provenza nel weekend.

Il suo carattere l’ha sempre spinta ad agire dietro le quinte, apparendo molto meno del padre e del fratello Pier Silvio. L’ex premier contava enormemente su di lei, soprattutto dopo la morte di sua madre Rosa, al punto che pare fosse la sua l’ultima parola in merito a tutte le sue assistenti.

Quanto guadagna Marina Berlusconi

Per comprendere quello che è il patrimonio di Marina Berlusconi, basti pensare che Forbes l’ha posta nel 2010 nella top 50 delle donne più potenti al mondo (48esimo posto, ndr). Il suo tesoretto è in buona parte connesso alla Holding Italiana Quarta, che detiene il 7.65% delle quote di Mediaset.

Lo scorso anno, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la società ha distribuito alla sua azionista ben 8 milioni di euro. Ben ricca l’eredità dell’ex premier, il cui patrimonio è stato stimato intorno ai 6.9 miliardi di euro. Parlando di stipendio, però, Mfe-Mediaset ha reso noti i guadagni dei suoi top manager nel 2022. Nel suo caso si parla della cifra “irrisoria” di 46mila euro, essendo solo parte del CdA dell’emittente. I suoi veri profitti sono di tutt’altra origine.

Vita privata

Nel 2008 Marina Berlusconi ha sposato Maurizio Vanadia, appartenente a un mondo lavorativo ben differente dal suo. Si tratta di un ben noto ex danzatore professionista, in passato primo ballerino della Scala di Milano. Una carriera di gran prestigio, essendosi esibito al fianco di talenti come Carla Fracci, Luciana Savignano e Oriella Dorella.

In seguito all’addio alle scene, l’uomo si è dedicato all’insegnamento. Nel 2006 è diventato maestro di ballo presso l’Accademia del Teatro la Scala e dal 2010 è il vice direttore dell’istituto. Anni prima delle loro nozze, la coppia ha avuto due figli, Gabriele e Silvio, nati nel 2002 e 2004. Il secondogenito porta non soltanto il nome del nonno Silvio Berlusconi, ormai defunto, ma condivide con lui anche il giorno del compleanno, il 29 settembre.