Chi è, cosa fa e quanto guadagna Luigi, l’ultimo figlio di Berlusconi

Luigi Berlusconi ha 34 anni ed è l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi. Si tratta del terzogenito avuto con Veronica Lario, non propriamente interessato ai riflettori, a differenza del compianto padre e del fratellastro Pier Silvio. Schivo come Marina, leader di Fininvest, impegnato negli affari di famiglia, dopo gli studi, come tutti i cinque figli dell’ex guida di Forza Italia.

Chi è Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi è nato in Svizzera, precisamente ad Arlesheim, il 27 settembre 1988, due giorni prima del compleanno di suo padre Silvio Berlusconi, che al tempo aveva da poco superato i 50 anni.

Fratello di Barbara ed Eleonora e fratellastro di Marina e Pier Silvio, ha frequentato la Bocconi di Milano, ottenendo una laurea in Economia. In seguito si è specializzato in finanza all’estero, precisamente a Londra, presso la prestigiosa JP Morgan.

Tutto ciò lo prepara a mettere piede in quello che è l’impero di famiglia, suddiviso in svariate aziende. Ha soltanto 19 anni quando nel 2007 entra a far parte del consiglio d’amministrazione di Mediolanum spa. Al tempo non aveva ancora terminato gli studi, in seguito ai quali diventa dapprima presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima spa, e poi consigliere di amministrazione di Mediolanum.

Non soltanto attenzione al patrimonio di famiglia e alle aziende dell’impero targato Berlusconi. Luigi ha infatti fondato una onlus, Opsis, e gestisce diverse startup.

Luigi Berlusconi: quanto guadagna

Tra le sue varie attività, ha di certo particolare importanza il ruolo di consigliere d’amministrazione all’interno di Fininvest, che ricopre dal 2012. Ciò consente di fornire un’idea generale di quelli che possono essere i guadagni annui dell’ultimo figlio di Silvio Berlusconi.

Stando ai dividendi del 2019, infatti, la società gli avrebbe fruttato ben 7 milioni di euro, considerando come la sua quota, al pari di Barbara ed Eleonora, ha un valore di circa 95 milioni di euro. Una situazione particolare, la loro, che potrebbero ottenere una posizione di maggioranza rispetto a Marina e Pier Silvio, qualora l’eredità del compianto ex premier dovesse essere distribuita in maniera equa.

Vita privata

Nonostante la giovane età, Luigi Berlusconi è già marito e padre a 34 anni. Il 7 ottobre 2020 l’imprenditore ha sposato la storica compagna Federica Fumagalli, con la quale è stato fidanzato per più di 10 anni prima del grande passo all’altare.

La loro è una classica storia d’amore, considerando come i due si conoscano fin dai tempi dell’Università. Galeotta la Bocconi, che hanno frequentato entrambi, anche se con indirizzi differenti. Lei si è infatti laureata in Giurisprudenza.

Una donna in carriera, impegnata presso la MB Projects, che organizza eventi per marchi di lusso, da Fendi a Dior, e non solo. Coppia molto riservata, che tiene alla propria privacy nonostante il cognome decisamente importante di lui e dei loro due figli (da capire se lui continuerà il suo operato dietro le quinte anche dopo la morte del padre, ndr).

Come detto, infatti, sono diventati genitori. Il nonno (e bisnonno) Silvio Berlusconi ha avuto modo di conoscerli entrambi, nati da pochi anni. Il primogenito è Emanuele Silvio, venuto al mondo il 28 luglio 2021. Il secondogenito, invece, è Tomasso Fabio, nato il 26 ottobre 2022.