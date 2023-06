Chi è, cosa fa e quanto guadagna Eleonora Berlusconi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Eleonora Berlusconi è la quarta figlia di Silvio Berlusconi. La seconda nata dal matrimonio tra l’ex premier e Veronica Lario, sposata nel 1990. Nata anche lei in Svizzera, precisamente ad Arlesheim, come i suoi due fratelli, Barbara e Luigi, ha oggi 37 anni.

Molto simile a suo fratello minore, e per certi versi alla sorellastra Marina, Eleonora si è sempre mostrata alquanto schiva nei confronti delle telecamere. Conduce la sua vita privata in riservatezza e desidera che le cose proseguano a questo modo. Per questo motivo le informazioni sul suo conto non sono particolarmente ricche ma, considerando il cognome che porta, è impossibile restare del tutto al di fuori dei radar.

Chi è Eleonora Berlusconi

Nata il 7 maggio 1986, Eleonora Berlusconi ha rapidamente tentato di mettere un bel po’ di distanza tra sé e l’Italia, dove fin troppo si parlava della sua famiglia. Di mezzo ci è finito addirittura un oceano, essendosi trasferita nel 2009, dopo il diploma presso il Liceo Villoresi di Monza, a New York. È qui che ha proseguito gli studi in Business Management presso la St. John University.

Al ritorno in Italia ha sfruttato le proprie capacità per dare un contributo in una delle più note aziende di famiglia, Mediaset, di cui suo fratello Pier Silvio è amministratore delegato e vicepresidente.

Un percorso che ha inizio nel 2010 e la vede impegnata nel dietro le quinte, lontana dalle telecamere. Nel 2013 ha invece affiancato la sorella Barbara nella Fondazione Milan Onlus, per poi occuparsi della gestione.

Ha sempre avuto un forte legame con suo padre, come dimostrano le tante visite testimoniate dai paparazzi in ospedale durante il suo periodo di degenza ad aprile. In una vecchia intervista, quando aveva appena 18 anni, si diceva però più affine a sua madre Veronica. Non le pesava quel cognome, spiegava, ma spesso si sentiva osservata e soprattutto giudicata.

Quanto guadagna Eleonora Berlusconi

Per poter parlare di quanto guadagna Eleonora Berlusconi, o almeno averne una vaga idea, è necessario partire da quello che è il patrimonio del compianto padre Silvio. L’ultima stima è pari a poco meno di 7 miliardi di euro.

La cassaforte di famiglia, per così dire, porta il nome di Fininvest, la cui leader è la primogenita Marina. Guardando al 2021, il fatturato della compagnia è stato di 6 miliardi di euro, con utili per 360 milioni.

Un universo finanziario che ingloba il 47.91% della MFE, in controllo di Mediaset e Publitalia, tra le altre. Trova spazio poi il 53.7% di Arnoldo Mondadori Editore, guidata proprio da Marina, il 30.5% di Banca Mediolanum e la totalità del Monza calcio, il cui futuro dovrà essere deciso nelle prossime settimane.

Come rientra in questo scenario Eleonora Berlusconi? È in possesso di un terzo della H14 spa, ovvero la Holding Italiana Quattordicesima. Ha le stesse quote dei fratelli Barbara e Luigi, i cui interessi sono così stati tutelati da Silvio Berlusconi. Un tesoretto di gran rilievo, considerando come sia in controllo del 21.42% di Fininvest.

Guardando ai numeri, in termini di entrate per la secondogenita di Veronica Lario, Ansa aveva evidenziato un dividendo Fininvest di giugno 2022 per Barbara, Eleonora e Luigi pari a un totale di 32.7 milioni di euro, il che porta a poco meno di 11 milioni di euro a testa.

Vita privata

Come detto, non è facile ottenere informazioni sulla vita privata di Eleonora Berlusconi, che tende a essere alquanto riservata e protettiva del suo quotidiano. Sappiamo che è stata impegnata in una lunga storia d’amore con il modello inglese Guy Binns. La relazione è proseguita dal 2011 al 2022, anno in cui i due, diventati genitori nel frattempo, si sono divisi. Nessun divorzio, considerando come avessero deciso di non sposarsi. Le cause dell’addio? Si vocifera di un tradimento del britannico, ma non vi sono dichiarazioni ufficiali in merito, anche per la tutela dei tre figli, Riccardo, Flora e Artemisia. Oggi la figlia di Silvio Berlusconi sarebbe nuovamente single, dopo un flirt attribuitole con il calciatore Pajtim Kasami.