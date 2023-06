Chi è, cosa fa e quanto guadagna Pier Silvio Berlusconi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Nato a Milano il 28 aprile 1969, Pier Silvio Berlusconi, 54 anni, è il secondogenito di Silvio Berlusconi. Fratello minore di Marina, è frutto del primo matrimonio dell’ex leader di Forza Italia con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Padre e già nonno a 52 anni, data la nascita della piccola Olivia, frutto della sua primogenita, avuta da una relazione precedente a quella ventennale con Silvia Toffanin.

Chi è Per Silvio Berlusconi

Quello di Pier Silvio Berlusconi è di certo il volto che il pubblico è maggiormente abituato a vedere, tra tutti i cinque figli di Silvio Berlusconi. Amministratore delegato di Mediaset, ricopre anche la carica di vicepresidente.

È il vero leader di una delle più importanti aziende di famiglia e detiene il 7.65% di Fininvest, che vede a capo sua sorella Marina. Cresciuto all’ombra di suo padre, ha appreso da lui le capacità imprenditoriali, mettendole in pratica e trovando il proprio collocamento nell’azienda di famiglia.

Al netto degli enormi privilegi, crescere con il cognome Berlusconi sulle spalle è tutt’altro che facile, sotto tanti aspetti. Ricordiamo ad esempio le parole del compianto Silvio Berlusconi in merito alla sicurezza dei suoi figli, minacciati da gruppi mafiosi. Il rischio rapimento era reale, spiegò al tempo, al punto da spingerlo a prendere una decisione.

Marina e Pier Silvio hanno frequentato medie e liceo in casa, al sicuro. L’età della libertà è giunta per Pier Silvio con l’iscrizione all’Università di Milano, dove ha studiato Filosofia senza però mai completare il percorso. Nel 1990, a soli 21 anni, è diventato padre della piccola Lucrezia Vittoria, frutto della relazione con la modella Emanuela Mussida.

È forse questa la spinta chiave per gettarsi anima e corpo nel mondo dell’impresa. Muove quindi i primi passi in Publitalia, concessionaria di pubblicità Mediaset, facendosi le ossa nell’ambito marketing. Lui e Marina sono cresciuti per ereditare il grande impero ed è ancora oggi evidente la differente collocazione aziendale rispetto a Barbara, Eleonora e Luigi, figli avuti da Berlusconi con Veronica Lario.

Pier Silvio non ha mai lasciato Mediaset, divenendone responsabile del coordinamento palinsesti e programmi. Nel 1999 la promozione a vicedirettore generale Contenuti di RTI e un anno dopo vicepresidente Mediaset. Il ruolo di amministratore delegato lo ricopre invece dal 2015.

Quanto guadagna Pier Silvio Berlusconi

Mediaset ha reso noti gli stipendi di quelli che vengono considerati top manager dell’azienda, tra i quali rientra ovviamente Pier Silvio Berlusconi. Il secondogenito dell’ex premier ha ottenuto ben 2.25 milioni di euro nel corso del 2022 dal gruppo, in qualità di amministratore delegato e vicepresidente. Cifra aumentata di 250mila euro rispetto al 2021.

Il suo compenso fisso è di poco più di un milione di euro. A ciò si aggiungono 370mila euro in termini di compensi fissi connessi alle società controllate, 107mila euro di contributi pensionistici, 408mila euro di bonus variabili, 19mila euro di benefici non monetari e 306mila euro come fair value dei compensi equity.

Vita privata

Come detto, Pier Silvio Berlusconi è diventato padre a soli 21 anni. La prima importante relazione della sua vita è stata con la modella Emanuela Mussida, dalla quale ha avuto Lucrezia Vittoria. Era il 1990 e nel 2021 è nata Olivia, la sua prima nipote.

La grande storia d’amore dell’Ad Mediaset è però con Silvia Toffanin, un tempo letterina e oggi conduttrice, come l’amica Ilary Blasi. Insieme dal 2002, la coppia ha oggi due figli. Nel 2010 è nato Lorenzo Mattia e nel 2015 Sofia Valentina. Pier Silvio e Silvia non si sono mai sposati, dichiarando di star bene così. Voci di corridoio, però, sottolineano come lui abbia promesso al padre che sarebbero divenuti marito e moglie. Una scena che, si dice, sarebbe avvenuta ad aprile, al tempo del ricovero dell’ex premier al San Raffaele. Difficile però pensare a un evento lieto in frangenti come questo.