Chi è, cosa fa e quanto guadagna Barbara Berlusconi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Barbara Berlusconi, 38 anni, è la secondogenita del matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Nata in Svizzera nel 1984, sei anni prima le seconde nozze dell’ex leader di Forza Italia, avvenute nel 1990. Sorellastra di Pier Silvio e Marina, contende insieme a quest’ultima il titolo di possibile erede del padre in politica, stando ai giornali.

La sorella maggiore è però abituata da anni a un lavoro dietro le quinte, lontana dai riflettori per quanto possibile. La prima figlia di Veronica Lario, invece, è stata indirizzata dall’ex premier verso altri lidi, come il Milan. Soltanto il tempo potrà dire se ci sarà ancora il cognome Berlusconi nella cosa pubblica.

Chi è Barbara Berlusconi

Dei cinque figli del compianto Silvio Berlusconi, Barbara è probabilmente la seconda più in vista. Il suo viso è ben noto ai milanisti, che l’hanno apprezzata in più occasioni nell’ambito della società Milan (dal 2017 è presidente della Onlus Fondazione Milan, ndr).

Nata in Svizzera, come detto, Barbara Berlusconi ha avuto curiosamente come padrino di battesimo Bettino Craxi. Si è diplomata al liceo classico e in seguito laureata in Filosofia alla triennale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Alquanto attiva sui social, vanta più di 60mila follower su Instagram, dove condivide scatti della propria vita quotidiana. Questa è stata spesso oggetto d’interesse dei paparazzi, soprattutto quando si è ritrovata impegnata in relazioni con personaggi altrettanto in vista. Basti pensare alla storia con Alexandre Pato, al tempo calciatore del Milan.

Quanto guadagna Barbara Berlusconi

Negli anni della laurea in Filosofia è stata anche impegnata su altri fronti. Barbara Berlusconi è infatti entrata a far parte del Consiglio di amministrazione di Fininvest, da tempo guidato da sua sorella Marina. Era il 2003 e otto anni dopo ha messo piede nel Consiglio di amministrazione del Milan.

Era forse questo l’ambito che suo padre vedeva per lei. Un settore nel quale poter brillare come i suoi primi due figli. Se si parla di quote, il discorso di amplia non poco, considerando il suo impegno nel settore edile con B.e.l. Immobiliare e H14 spa, di cui è amministratrice con i fratelli Eleonora e Luigi.

Vanta inoltre quote di società come Facile.it e Belfin Uno, rispettivamente il 20% e il 79.6%. Si aggiungono inoltre quote di famiglia, per così dire, distribuite tra tutti i figli di Silvio Berlusconi e parte di fatto della sua eredità. Un patrimonio stimato intorno ai 6.8 miliardi di euro.

Per svelare parte dei guadagni di Barbara Berlusconi occorre fare un salto indietro di alcuni anni. Nel suo caso si parla di dividendi, non di stipendio. È un discorso che ovviamente accomuna tutti i figli di Silvio Berlusconi, ma alcuni di loro, come Marina e Pier Silvio, percepiscono anche un diretto compenso per la propria attività.

Dati relativi al 2019 svelano come il bilancio approvato della H14, holding dei tre figli di Veronica Lario, abbia portato nelle casse di Barbara Berlusconi ben 7 milioni di euro. Ciò aiuta a comprendere il tenore delle sue entrate annue. Le cose potrebbero però cambiare radicalmente dopo la lettura del testamento. Ad oggi lei, Eleonora e Luigi vantano il 21.4% di Fininvest, ma chi sa che non possano insieme ottenere la maggioranza tra qualche tempo.

Vita privata

Per quanto Silvio Berlusconi possa aver tentato di distogliere l’attenzione mediatica dai suoi figli, la loro vita è spesso finita sotto i riflettori. Nel caso di Barbara Berlusconi si è spesso parlato delle sue relazioni amorose.

Due sono però le storie più importanti della sua vita. La prima è con Giorgio Valaguzza, dal quale nel 2007 e 2009 ha i suoi primi due figli, Alessandro ed Edoardo. In totale è madre di cinque maschi, con Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto aggiuntisi al novero nel 2016, 2018 e 2021. Loro sono il frutto dell’amore per Lorenzo Guerrieri, che è il suo attuale compagno.