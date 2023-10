Da oggi aprire un’azienda è più semplice: arriva SNI – Servizio Nuove Imprese

Fonte: Adobe Stock

Mettersi in proprio e accogliere la sfida di diventare imprenditori e imprenditrici è il sogno di tanti italiani. Si calcola che, ogni anno, almeno 300mila persone nel nostro Paese decidano di avviare un’attività imprenditoriale e accogliere le sfide del futuro. Sono giovani e meno giovani, hanno competenze in un determinato campo, oppure no, ma sicuramente sono accomunati dalla voglia di raggiungere i propri obiettivi di business.

I numeri sono incoraggianti, ma potrebbero esserlo ancora di più: nonostante la forza di volontà, molte persone rinunciano ancora oggi a causa di enormi dubbi su normative, strumenti, soluzioni, metodi legati all’imprenditorialità.

Per aiutare aspiranti imprenditori e imprenditrici arriva SNI – Servizio Nuove Imprese, la nuova piattaforma creata da Unioncamere insieme alle Camere di commercio dei diversi territori e mirata all’orientamento e al supporto per l’avvio di nuovi business. Ecco i dettagli.

Come funziona SNI – Servizio Nuove Imprese

La piattaforma SNI è raggiungibile all’indirizzo sni.unioncamere.it. Da qui si accede a una serie di informazioni utili per l’apertura di un’attività in proprio. E’ possibile sapere quali sono gli sportelli SNI della Camera di Commercio presenti in tutto il territorio nazionale, dove sono situati e le loro caratteristiche, leggere le notizie utili per chi vuole mettersi in proprio, vedere i video di nuove imprese e nuovi imprenditori che raccontano la propria storia. Ma c’è di più.

La piattaforma è anche un innovativo hub di informazione, formazione e assistenza tecnica alla creazione di impresa che offre un ampio ventaglio di servizi ad hoc come:

Seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento

Seminari di prima informazione di tipo specialistico

Colloqui di primo orientamento ed informazione al percorso imprenditoriale

Colloqui di approfondimento con l’Esperto Risponde

Percorsi di formazione e assistenza alla redazione del BP

Vediamo nello specifico cosa comprende ogni servizio.

Nuove imprese: i servizi SNI pensati per ogni esigenza

Conoscere e formarsi è fondamentale quando si vuole avviare una nuova azienda. Per tale motivo fino alla fine di marzo 2024 la piattaforma propone 18 seminari di prima sensibilizzazione e orientamento, pensati per offrire linee guida per chi vorrebbe diventare imprenditore o imprenditrice.

Per chi, invece, ha già le idee abbastanza chiare, SNI presenta altre 12 attività seminariali incentrate su temi specifici, come l’apertura di un’impresa femminile, una startup innovativa, un’impresa sociale, ma anche le opportunità per i migranti e così via. Le attività si svolgono on line e live, cioè non sono pre-registrate, proprio per dare un aiuto concreto ai partecipanti in base alle loro idee di impresa.

E poi, per chi vuol formarsi e imparare a redigere il proprio Business Plan è in partenza il prossimo 13 ottobre un vero e proprio percorso formativo e di assistenza tecnica, tutto online e live, composto da 40h di formazione in aula, 20h di laboratori tematici e 5h di assistenza tecnica personalizzata. Le iscrizioni online sono aperte fino al prossimo 9 ottobre.

Seguiranno altre due edizioni online e live del medesimo percorso di formazione e assistenza tecnica alla redazione del Business Plan. Date e modalità di iscrizione saranno pubblicate sulla piattaforma SNI, nella sezione ‘Orientamento e Formazione’.

La piattaforma offre anche altre opportunità di approfondimento personalizzato, come i colloqui di primo orientamento, dove sarà possibile ottenere informazioni generali sul proprio percorso imprenditoriale, e i colloqui “L’esperto risponde”, più tecnici e altamente specialistici, dove Esperti e professionisti del sistema camerale mettono a disposizione le proprie competenze professionali per aiutare aspiranti e neo imprenditrici e imprenditori ad appianare dubbi e risolvere problemi specifici.

Gli utenti potranno, quindi, sfruttare tutte le opportunità online e live offerte dalla piattaforma: dall’informazione alla formazione, all’assistenza tecnica, sia con attività di gruppo che personalizzate. In questo modo, potranno acquisire le competenze necessarie per avviare un’impresa.

SNI propone anche due test di autovalutazione

Lo SNI ha pensato anche alle persone che desiderano capire il proprio livello di preparazione e la spendibilità dell’idea imprenditoriale a livello concreto.

Infatti, sulla piattaforma è possibile eseguire due tipi di test:

Delfi permette agli utenti di capire se hanno attitudini imprenditoriali e a quale livello;

permette agli utenti di capire se hanno attitudini imprenditoriali e a quale livello; Ulisse aiuta a stimare quali sono i punti di forza ma anche i fattori di rischio dell’attività imprenditoriale che si vuol avviare.

Insomma, la piattaforma del Servizio Nuove Imprese delle Camere di commercio è davvero ricca e sfidante! È dedicata a tutte e tutti gli aspiranti e neo-imprenditori, giovani – anche studenti universitari – che muovono i primi passi nel mondo del lavoro, ma anche ‘silver’ che vogliono mettere a frutto l’esperienza lavorativa precedentemente acquisita.