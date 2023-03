Prezzi carburanti in calo: quanto costano diesel e benzina

Secondo le ultime previsioni, i prezzi della benzina e del diesel in Italia dovrebbero diminuire notevolmente nel mese di marzo, dopo la fine dell’escalation rilevata nel periodo precedente. Si tratterebbe finalmente di una buona notizia per gli automobilisti italiani, che si apprestano ad affrontare il periodo della primavera e delle tradizionali gite fuori porta. La tendenza rilevata nel mese di febbraio riguarda il prezzo del diesel, che è sceso sotto quello della benzina per la prima volta dal mese di agosto.

Anche se storicamente il diesel è sempre stato meno costoso della benzina, questa novità rappresenta una boccata d’aria fresca per i proprietari di auto a gasolio, che dalla scorsa estate hanno visto prezzi decisamente inattesi a causa della difficile situazione geopolitica internazionale. Ma sembra che ci sia un ritorno alla normalità per i prezzi dei carburanti, dopo un periodo di incertezza dovuto alla guerra in Ucraina.

Nonostante dei lievi aumenti rilevati anche a causa della risalita delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e i rialzi sui listini dei maggior marchi, le medie nazionali appaiono poco mosse e in calo.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione settimanale è stata effettuata su circa 18 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,856 euro al litro.

Il prezzo media della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,858 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,852 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,937 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,816 euro al litro, in flessione di 1 millesimo rispetto alla precedente rilevazione.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,820 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,808 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,900 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 1,997 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 2,040 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,912 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,195 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,960 euro al litro, con un ribasso di 1 millesimo.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 2,006 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,869 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,167 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,807 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di 0,810 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,802 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,896 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 1,861 euro al chilo, in calo di ben 1,4 centesimi.

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 1,858 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 1,863 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 1,868 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 1,745 euro al chilo, con un ribasso di 1,9 centesimi.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 1,768 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 1,727 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 1,701 euro al chilo.

In Italia fa discutere il risultato di Giorgia Meloni sullo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel in Europa, di cui vi abbiamo parlato qua. Il “successo” ottenuto grazie all’astensione della Germania, e al consecutivo rinvio della misura, non fa dormire sonni tranquilli ai lavoratori dell’automotive del nostro Paese. Qua quanti posti di lavoro sono a rischio con la misura. Nel mentre sta cambiando il Codice della Strada: qua le nuove multe salate.