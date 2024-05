Prezzi benzina in calo ma di poco: al self verde sotto 1,9 euro e diesel a quota 1,75

Fonte: ANSA I prezzi medi di benzina e diesel a maggio 2024

I prezzi della benzina e del diesel a metà maggio 2024 segnano una lieve flessione, derivata dalla discesa delle quotazioni dei prodotti raffinati e del prezzo Brent in lieve calo che va a quota 82,70 dollari al barile (-0,11%). Di seguito tutti prezzi medi registrati per i carburanti.

Benzina e diesel: prezzi medi nazionali

Secondo l’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, basata sui dati del ministero raccolti su circa 18.000 gestori di stazioni di servizio sparse in tutta Italia, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è sceso sotto gli 1,9 euro al litro; il gasolio invece veleggia attorno a quota 1,75 euro/litro.

Prezzo della benzina al self

Nella giornata di domenica 12 maggio i gestori hanno comunicato i loro prezzi all’osservatorio del Ministero delle Imprese e del made in Italy. I prezzi medi sono il risultato di statistiche molto eterogenee anche in zone limitrofe. A Milano, ad esempio, l’osservatorio dei prezzi istituito presso il Mimit rileva al self un prezzo massimo di 2,390 euro alla pompa di via Correggio, mentre al km 400 direzione nord dell’autostrada Milano-Seravalle il self va a 1,939 euro al litro. Il autostrada il prezzo della benzina più alto al self tocca quota 2,069 euro al distributore al km 481 direzione Roma sulla A1 Milano-Napoli.

Questi gli importi:

la benzina al self viaggia su 1,897 euro al litro, riportando un alleggerimento di -6 millesimi sulla precedente rilevazione. I distributori senza senza logo segnano una media di 1,893 euro al litro. In autostrada il prezzo medio è di 1,980 euro ;

al viaggia su al litro, riportando un alleggerimento di -6 millesimi sulla precedente rilevazione. I distributori senza segnano una media di al litro. In il prezzo medio è di ; il diesel è venduto a 1,753 euro al litro (-9 millesimi). Alle pompe bianche il prezzo medio è di 1,747 euro/litro. In autostrada il prezzo medio è di 1,859 euro al litro.

Qui abbiamo spiegato quanto costerebbe la benzina al netto delle tasse. Sul costo della benzina grava in particolare il peso delle accise.

Prezzo della benzina servito

Questi gli importi medi dei carburanti al servito:

il prezzo medio della benzina non scende sotto la quota psicologica dei 2 euro ( 2,038 euro al litro). Anche in questo caso si registra il calo di -6 millesimi. La benzina servita presso le pompe bianch e viaggia a quota 1,959 euro /litro. Lungo le autostrade la benzina al servito è venduta a 2,242 al litro.

non scende sotto la quota psicologica dei 2 euro ( al litro). Anche in questo caso si registra il calo di -6 millesimi. La benzina servita presso le e viaggia a quota /litro. Lungo le la benzina al servito è venduta a al litro. il gasolio viene venduto a 1,896 euro al litro (-9). Presso le pompe bianche il diesel è servito a 1,814 euro al litro. In autostrada il diesel va a 2,129 euro al litro;

viene venduto a al litro (-9). Presso le il diesel è servito a al litro. In il diesel va a al litro; il gpl va a 0,713 euro al litro (-1). In autostrada si sale a 0,851 euro;

va a al litro (-1). In si sale a euro; il prezzo del metano resta invariato a 1,321 euro/kg . 1,473 in autostrada ;

resta invariato a . in ; il gnl è servito a 1,178 euro/kg (-1). 1,189 in autostrada.

Per quanto riguarda il picco dei prezzi in autostrada si segnalano i 2,499 euro al litro raggiunti al già citato distributore sulla A1.

Il prezzo record della benzina servita, fuori dall’autostrada, nella settimana in corso si registra a Pantelleria, isola minore in provincia di Trapani in Sicilia: il distributore di Corso Italia segna un costo di 2,437 euro al litro. Ma è un caso limite sul quale pesa certamente l’insularità e in particolare la difficoltà dei rifornimenti quando le condizioni del mare sono proibitive.

Qui abbiamo spiegato quanto costa fare il pieno nel 2024.

Si segnala che sabato 11 maggio Eni ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.