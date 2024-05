Oscillano i prezzi di benzina e diesel. La verde sale lievemente, mentre il gasolio è in calo

Fonte: ANSA Prezzi benzina e diesel in calo

Nel panorama dei carburanti, le fluttuazioni dei prezzi continuano a influenzare le scelte dei consumatori. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, i prezzi del diesel stanno registrando una diminuzione, mentre quelli della benzina mostrano un leggero aumento.

La differenza di prezzo tra i due carburanti si amplia, arrivando a 13 centesimi al litro. ENI ha aumentato di un centesimo il prezzo consigliato della benzina e ridotto di uno quello del gasolio. Anche altri gestori, come IP e Q8, hanno apportato variazioni simili.

Nonostante il calo dei prezzi alla vigilia del primo maggio, la situazione è rapidamente cambiata. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina self service è salito a 1,917 euro/litro, mentre quello del diesel è sceso a 1,787 euro/litro.

Prezzi medi della benzina: self e servito

I prezzi medi nella benzina continuano a variare (dopo l’aumento di aprile). Anche se di poco, il costo di un litro è in crescita. Di seguito i prezzi aggiornati (medi regionali) del carburante diviso per i due servizi di “self service” e “servito”.

La benzina al self service è arrivata a costare in media 1,910 euro/litro (-4 millesimi). Per le compagnie è di 1,913 euro/litri, mentre alle pompe bianche raggiunge 1,904 euro/litro.

Il costo della benzina al servito invece è arrivata al costo di 2,051 euro/litro (-3 millesimi). Il costo delle compagnie è 2,091 euro/litro, mentre alle pompe bianche riesce ancora a stare sotto i 2 euro/litro, con 1,970 euro/litro.

Prezzi medi del diesel: self e servito

Il prezzo del diesel (attenzione alla truffa del carburante diluito) invece subisce un leggero calo, che vede il costo al self service di 1,772 euro/litro (-5 millesimi), per le compagnie il costo è di 1,775 euro/litro, mentre alle pompe bianche si fissa a 1,765 euro/litro.

Diverso il prezzo del diesel servito, che arriva a superare 1,915 euro/litro (-5 millesimi). Alle pompe delle compagnie il costo è 1,956 euro/litro, mentre alle pompe bianche è di 1,832 euro/litro.

Prezzi medi di Gpl, Gnl e metano

Il costo del Gpl al servito si fissa 0,714 euro/litro (-1 millesimi), alle pompe delle compagnie il prezzo è di 0,724 euro/litro, mentre alle pompe bianche è di 0,703 euro/litro.

Variano anche i prezzi del metano: al servito il costo è di 1,321 euro/kg (+1 millesimi). Le pompe delle compagnie presentano un prezzo di 1,339 euro/litro, mentre alle pompe bianche 1,306 euro/litro.

Infine il prezzo di Gnl si fissa a 1,172 euro/kg. Ai distributori delle compagnie al prezzo di 1,167 euro/kg, mentre alle pompe bianche a 1,176 euro/kg.

Prezzo medio in autostrada: sopra i 2 euro per il servito

Variazioni anche nei prezzi in autostrada, dove la soglia dei 2 euro/litro è stata superata nella versione del servizio “servito”.

I prezzi in autostrada si fissano a: