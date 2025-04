Sicurezza sul lavoro: perché è fondamentale investire sulla formazione

Fonte: iStock Proteggi Academy

Ogni anno, le aziende italiane si trovano a fronteggiare un problema tanto strutturale quanto sottovalutato: il costo economico degli incidenti sul lavoro. Secondo alcune analisi recenti, gli infortuni sul lavoro generano un impatto pari a circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Una cifra che include non solo le spese mediche e assicurative, ma anche i costi indiretti legati a fermi produttivi, turnover non programmati e perdita di reputazione (fonte).

L’assenza di una formazione adeguata incide pesantemente su questi numeri: la mancata formazione dei dipendenti può costare a un’azienda tra 1.315 e 5.699 euro solo in sanzioni amministrative, senza contare le perdite operative che derivano da un ambiente di lavoro poco preparato a gestire i rischi. È in questo scenario che realtà specializzate come Proteggi Academy si inseriscono con una proposta strutturata, pensata non solo per garantire la conformità al D.lgs. 81/08, ma per contribuire concretamente alla riduzione del rischio e all’ottimizzazione dei costi.

Salute e sicurezza sui posti di lavoro: il rapporto costi/benefici

Nel contesto attuale, in cui la marginalità d’impresa è spesso messa sotto pressione da costi energetici, logistica e carenza di manodopera qualificata, l’ultima cosa che un’azienda può permettersi è un’interruzione della produzione dovuta a un infortunio evitabile. Eppure, ogni giorno accade: ritardi, assenze prolungate, fermi operativi, aumento dei premi assicurativi. Tutti effetti collaterali di una gestione poco lungimirante della sicurezza.

Secondo la campagna Safe Work, Profitable Work promossa da EU-OSHA, ogni euro investito in prevenzione genera un ritorno economico medio di 2,20 euro. Una metrica confermata anche da diverse analisi a livello nazionale: le imprese che integrano programmi strutturati di sicurezza e formazione registrano minori assenze, maggiore efficienza interna e una riduzione significativa degli incidenti sul lavoro. Non si tratta quindi solo di ridurre rischi, ma di aumentare produttività e competitività.

Investire in sicurezza, però, non significa semplicemente adempiere a un obbligo. Significa adottare una visione strategica, nella quale la formazione diventa un asset aziendale, non un costo passivo. È qui che il supporto di partner specializzati fa la differenza. Attori della formazione avanzata come Proteggi Academy non si limitano a trasmettere nozioni: costruiscono percorsi calibrati sulle esigenze settoriali, lavorando accanto alle imprese per rafforzare una cultura della prevenzione radicata, partecipata e sostenibile.

Questa impostazione, del resto, risponde anche a un principio di economia industriale di lungo periodo: diminuire i costi latenti che gravano sulle imprese (malattie professionali, turnover, contenziosi) è una forma indiretta ma potentissima di aumento della redditività. Quando l’ambiente di lavoro è più sicuro, tutto funziona meglio: le persone lavorano con maggiore concentrazione, l’organizzazione è più fluida e i margini si consolidano nel tempo. Ecco perché oggi molte aziende scelgono di non aspettare che sia l’obbligo normativo a imporre un percorso formativo: preferiscono anticipare. Proteggere la continuità operativa e il valore umano è, di fatto, la strategia più intelligente per affrontare con solidità il mercato.

Quali sono i corsi essenziali per la tua azienda?

La formazione in materia di sicurezza non è tutta uguale. Alcuni percorsi formativi sono semplicemente irrinunciabili per tutelare la funzionalità dell’organizzazione, ridurre il rischio operativo e consolidare la struttura interna dell’azienda. Ogni impresa, in base alla propria dimensione, al settore e ai processi gestionali, è tenuta a garantire livelli specifici di preparazione ai propri lavoratori. Ed è proprio qui che si gioca la differenza tra un intervento formale e uno realmente efficace.

Le figure apicali, per esempio, devono ricevere una formazione mirata sulle responsabilità organizzative e decisionali in materia di sicurezza. I corsi per preposti e dirigenti, che la normativa considera fondamentali, mirano a rafforzare la capacità di prevenzione e vigilanza da parte di chi gestisce persone e processi. In questo ambito, la proposta formativa di Proteggi Academy (strutturata e costantemente aggiornata) consente ai responsabili di comprendere non solo le implicazioni normative, ma anche le leve di gestione dei rischi con approccio manageriale.

Nel novero delle figure obbligatorie per la sicurezza, rivestono particolare importanza anche i ruoli di RSPP e RLS. Il percorso formativo per i datori di lavoro che intendono assumere direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) fornisce le competenze necessarie per pianificare e gestire le attività di prevenzione in azienda, affrontando aspetti normativi, tecnici e organizzativi. Si tratta di una formazione strutturata, articolata su diversi livelli di rischio, e aggiornata in base alle ultime disposizioni legislative.

In parallelo, il corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è uno strumento fondamentale per garantire un dialogo efficace tra azienda e personale. Formare un RLS non è solo un adempimento normativo, ma un’opportunità per migliorare i processi interni, prevenire conflitti e contribuire alla costruzione di un ambiente di lavoro più sano e partecipato. Andando poi ai corsi per lavoratori, si suddividono in formazione generale e formazione specifica, a seconda del livello di rischio connesso all’attività svolta: basso, medio o alto.

Per un’impresa, avere personale correttamente formato significa ridurre gli errori operativi, migliorare l’efficienza delle linee produttive e ridurre l’esposizione a incidenti che possono avere gravi ripercussioni economiche. La piattaforma formativa dell’Academy, consente di erogare questi corsi anche in modalità e-learning e videoconferenza, semplificando la logistica interna delle aziende senza sacrificare la qualità.

Uno dei percorsi più richiesti riguarda la formazione antincendio: oltre a essere un obbligo per numerose categorie di aziende, rappresenta un presidio strategico per la tutela degli asset aziendali. La normativa prevede tre livelli – 1, 2 e 3 – in base alla tipologia di rischio incendio presente sul luogo di lavoro. I corsi, in questo caso, non si limitano alla teoria ma includono esercitazioni pratiche, che presso la sede di Proteggi possono svolgersi in spazi esterni appositamente attrezzati.

Sul fronte della tutela della salute, i corsi di primo soccorso assumono un’importanza primaria. Distinti per gruppi A, B e C, in base al rischio aziendale, questi percorsi formano addetti in grado di gestire correttamente le prime fasi di un’emergenza sanitaria, elemento essenziale soprattutto in ambienti produttivi o industriali. Avere personale formato in azienda significa poter reagire in modo tempestivo, riducendo i danni e spesso facendo la differenza tra un infortunio contenuto e una complicazione seria.

Un discorso a parte merita la formazione tecnica: le imprese che utilizzano attrezzature particolari o che operano in settori ad alta complessità, devono garantire percorsi abilitanti ben precisi. È il caso dei corsi per l’ottenimento del patentino per carrelli elevatori, piattaforme aeree, o per attività ad alto rischio come i lavori in quota, in spazi confinati o su impianti elettrici (PAV, PES, PEI). Queste certificazioni, oltre a essere richieste per legge, sono un elemento distintivo per l’affidabilità dell’impresa, in quanto dimostrano una gestione consapevole e professionale del rischio tecnico.

Infine, per le aziende del settore alimentare o della ristorazione, l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie è garantito dai corsi HACCP. Questo tipo di formazione permette non solo di rispettare i requisiti di sicurezza alimentare, ma anche di ridurre il rischio di sanzioni e danni d’immagine in caso di controlli o segnalazioni. Proteggi offre in questo ambito percorsi mirati, accompagnati da supporto consulenziale per la gestione documentale e operativa.

Consulenza, strategia e visione a lungo termine

Per un’azienda che vuole crescere in modo solido e sostenibile, investire nella sicurezza significa anche dotarsi di una consulenza tecnica affidabile, capace di prevenire problemi anziché limitarsi a gestirli. È in questa ottica che il Proteggi Academy ha ampliato la propria offerta includendo un servizio di consulenza continuativa, pensato per affiancare le imprese in tutti gli adempimenti legati al D.lgs. 81/08. Dall’assunzione dell’incarico RSPP esterno alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, dalla gestione delle pratiche antincendio alla medicina del lavoro, l’approccio adottato è integrato e operativo.

Le aziende trovano così un unico interlocutore per tutti gli aspetti legati alla sicurezza, risparmiando tempo, risorse e, soprattutto, potenziali sanzioni. La consulenza si estende anche a settori specialistici, come la prevenzione del rischio legionella, le valutazioni fonometrica o chimica, e il supporto documentale per HACCP. Integrando questi servizi con la formazione, l’impresa ottiene non solo la conformità normativa, ma anche un vantaggio competitivo misurabile: meno interruzioni, maggiore efficienza, più solidità organizzativa.