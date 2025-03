Fonte: ANSA Utenti in un ufficio postale

Scattano i rincari sui servizi postali. Dal 31 marzo mandare una lettera o una raccomandata in Italia e all’estero costerà di più. Lo fa sapere Poste italiane, dando comunicazione della revisione delle tariffe, con l’elenco dei nuovi rialzi sui prezzi di corrispondenza e spedizioni.

Nessun aumento sui francobolli di recente emissione: coloro che ne hanno fatto scorta possono fare riferimento alla stessa indicazione tariffaria, che non inciderà sul costo del servizio.

I rincari sui servi postali

Le nuove tariffe, fissate da Poste con la delibera 51/25/CONS del 14 marzo 2025, apporteranno incrementi di alcuni centesimi su tutti i servizi di corrispondenza e spedizione.

A partire dal 31 marzo, la spedizione di una lettera o una cartolina in Italia (fino a 20 grammi) passerà da un costo di 1,25 a 1,30 euro. Una raccomandata aumenterà da 5,80 a 6 euro, mentre il prezzo di una raccomandata internazionale crescerà da 7,35 a 7,65 euro e l’invio online nazionale salirà da 4,02 a 4,30 euro.

Rialzi anche sui pacchi inviati in Italia e all’estero: le spedizioni tramite servizio “Pacco ordinario nazionale”, da 0 a 3 kg per formati standard, aumenterà da 9,90 a 10,30 euro, con servizio “Pacco ordinario internazionale”, fino a 1 kg, da 24,80 a 25,80 euro (da 23,80 a 24,75 euro in caso di pre-accettazione via web).

I numeri delle spedizioni

Si tratta di rincari minimi, ma destinati a incidere sui conti di utenti e attività che fanno un utilizzo regolare e cospicuo dei servizi postali.

Secondo i numeri preliminari presentati da Poste sull’ultimo esercizio, nel 2024 sono stati oltre 308 milioni i pacchi consegnati alle famiglie e imprese, facendo segnare un +20,4% rispetto al 2023.

Le nuove tariffe

Di seguito l’elenco degli aumenti su alcune delle nuove tariffe comunicate da Poste italiane, in vigore dal 31 marzo: