Raccomandata codice 674: cosa contiene?

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“Avvocato, mi è arrivata una raccomandata codice 674. Cos’è? Mi conviene ritirarla?”

Il codice non consente di sapere con precisione cosa contiene la raccomandata, ma segnala comunicazioni che possono riguardare richieste di pagamento, controlli fiscali, sanzioni o atti amministrativi. Queste comunicazioni, anche quando non sono atti giudiziari, possono incidere sulla posizione economico- fiscale del destinatario e attivare termini che producono effetti giuridici.

Quanto al ritiro della raccomandata l’art. 1335 c.c. e la giurisprudenza (Cass. Civ. ord. n. 6853/2024) prevedono che, in caso di compiuta giacenza, la notifica si considera perfezionata dopo il decorso dei termini previsti, con effetti che decorrono anche senza il ritiro del plico.

Raccomandata codice 674: cosa significa e perché il codice non basta a identificarne il contenuto

“Il codice 674 indica solo la tipologia di spedizione e non rivela il contenuto della raccomandata”.

Il codice della raccomandata non è un elemento giuridico e non consente di stabilire se la comunicazione riguardi una richiesta di pagamento, una sanzione o un atto notificato.

L’avviso lasciato dal servizio postale, sia esso avviso di giacenza o avviso di cortesia, ha una funzione informativa: segnala che esiste una comunicazione in arrivo o in deposito, senza anticiparne il contenuto. Anche le diciture usate nelle spedizioni, come la cosiddetta raccomandata market, appartengono alla classificazione interna del servizio e non identificano la natura dell’atto.

Nella prassi, l’errore è quello di attribuire al codice un significato che non ha, traendo conclusioni sul contenuto prima ancora di verificare il mittente.

L’inquadramento corretto passa quindi da elementi diversi dal codice:

il mittente , che consente di capire se si tratta di una comunicazione della pubblica amministrazione, di un ente creditore o di un soggetto privato;

, che consente di capire se si tratta di una comunicazione della pubblica amministrazione, di un ente creditore o di un soggetto privato; il tipo di atto eventualmente contenuto , che determina effetti, termini e obblighi;

, che determina effetti, termini e obblighi; la disciplina applicabile, in particolare quando la comunicazione avviene tramite notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982.

Raccomandata 674: può indicare una richiesta di pagamento o una sanzione?

Sì, una raccomandata codice 674 può riguardare comunicazioni che incidono sulla posizione del destinatario, come avvisi di pagamento, sanzioni amministrative o atti di natura fiscale. Tra i contenuti più ricorrenti rientrano i verbali di accertamento, ad esempio per violazioni del Codice della Strada e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate legate a controlli o verifiche.

Non tutte queste comunicazioni producono gli stessi effetti. Un avviso bonario può limitarsi a segnalare un’irregolarità e aprire un contraddittorio, mentre un verbale o una richiesta di pagamento può far decorrere termini precisi per il pagamento o per eventuali contestazioni.

La differenza emerge soprattutto nella fase in cui si colloca la comunicazione. Una raccomandata inviata da un ente locale può contenere una sanzione già definita; una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate può invece rientrare in una fase istruttoria, in cui viene richiesto al contribuente di fornire chiarimenti senza che vi sia ancora un obbligo immediato di pagamento.

Comunicazioni simili possono produrre effetti giuridici completamente diversi.

“Il codice 674 viene spesso associato alle sole comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o a semplici avvisi bonari. In realtà, il codice non identifica in modo univoco il contenuto e può essere utilizzato per atti con effetti molto diversi, anche sotto il profilo dei termini e degli obblighi”.

Avviso di pagamento, cartella esattoriale e atto giudiziario: cosa cambia?

Le comunicazioni contenute in una raccomandata si collocano in fasi diverse e producono effetti giuridici diversi.

Un avviso di pagamento segnala una somma richiesta dall’amministrazione o da un ente creditore e si colloca ancora in una fase interlocutoria. Può derivare da tributi o da sanzioni amministrative e consente al destinatario di verificare la pretesa, fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione. In questa fase non si è ancora in presenza di un atto esecutivo.

La cartella esattoriale, disciplinata dal DPR 602/1973, presuppone invece un credito già formato e iscritto a ruolo. La richiesta è il passaggio attraverso cui l’ente della riscossione può procedere, in mancanza di pagamento, ad azioni esecutive. Il margine di intervento del destinatario si riduce e si colloca entro termini e strumenti specifici.

L’atto giudiziario introduce un livello ulteriore. Con la notificazione di una citazione, di un decreto o di un altro atto previsto dal Codice di procedura civile, si attivano termini processuali che incidono direttamente sulla possibilità di difesa. Il decorso dei termini può determinare effetti preclusivi, con conseguenze sulla posizione sostanziale e processuale del destinatario.

La fase in cui si colloca l’atto determina se si è ancora in una verifica oppure già esposti a conseguenze giuridiche.

Raccomandata 674 non ritirata: la notifica produce effetti anche senza consegna

La mancata consegna materiale del plico non impedisce alla notifica di produrre effetti.

Se il destinatario non ritira la raccomandata e l’atto resta depositato presso l’ufficio postale, si entra nel meccanismo della compiuta giacenza, previsto nella disciplina delle notificazioni a mezzo posta (l. n. 890 del 1982). Trascorsi 10 giorni dal deposito e dall’avviso lasciato al destinatario, la notifica si considera perfezionata per legge, anche se la raccomandata non è stata ritirata.

Tale sistema si fonda su una presunzione legale di conoscenza, l’ordinamento considera il destinatario posto nelle condizioni di conoscere l’atto (art. 1335 c.c.). Da quel momento, la mancata lettura non rileva e gli effetti giuridici si producono comunque.

La legge impedisce che il mancato ritiro diventi uno strumento per sottrarsi agli effetti dell’atto.

La Corte di Cassazione 2026 ha chiarito che la notifica può perfezionarsi attraverso la consegna presso l’ufficio postale, sia al destinatario sia a un incaricato. Il plico può essere ritirato allo sportello oppure da un soggetto delegato, senza necessità dei requisiti previsti per la consegna al domicilio, purché la procedura risulti regolare dall’avviso di ricevimento (Cass. civ., sent. n. 674/2026).

Dal perfezionamento della notifica decorrono i termini previsti dall’atto:

per il pagamento , che può essere immediato o entro termini specifici, ad esempio 5 giorni per il pagamento ridotto delle sanzioni stradali o 60 giorni per altri atti;

, che può essere immediato o entro termini specifici, ad esempio per il pagamento ridotto delle sanzioni stradali o per altri atti; per l’ opposizione , spesso entro 60 giorni nel caso di sanzioni amministrative o atti della riscossione;

, spesso nel caso di sanzioni amministrative o atti della riscossione; per la difesa, nei termini stabiliti dal processo civile, che variano a seconda dell’atto notificato.

Il termine decorre dal perfezionamento della notifica, non dal momento in cui la raccomandata viene letta.

Raccomandata 674: cosa contiene e quali effetti produce

Il contenuto dell’atto determina effetti, termini e posizione del destinatario.