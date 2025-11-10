Michele Vecchiato, CEO di NMG, annuncia un +30% di fatturato nel 2024 e presenta il piano 2026–2029 su sostenibilità e innovazione

NMG Italia

Il 2024 è stato un anno di svolta per NMG Italia, realtà specializzata nel noleggio di gru elettriche e nei servizi di industrial relocation. Con un +30% di fatturato rispetto all’anno precedente, l’azienda conferma un trend di crescita sostenuto alla guida del CEO Michele Vecchiato, frutto di una strategia chiara, investimenti mirati e una cultura aziendale che mette al centro persone, innovazione e sostenibilità.

«Questo risultato non è solo un numero, ma un indicatore preciso della fiducia che il mercato ripone nel nostro modello operativo. – commenta il management di NMG – Un modello basato su specializzazione, affidabilità e una visione organizzativa lungimirante, con obiettivi ben definiti e condivisi a tutti i livelli».

Una strategia fondata su investimenti concreti

Alla base della crescita c’è un piano di sviluppo che ha toccato infrastrutture, tecnologie e capitale umano. «Nel corso del 2024 – spiega Vecchiato – abbiamo potenziato l’infrastruttura logistica, investito nel rinnovo del parco macchine elettriche e avviato un importante processo di digitalizzazione interna finalizzato a ottimizzare flussi operativi e produttività».

Al parco macchine è stato riservato un focus particolare, con l’introduzione di gru elettriche semoventi e carrelli elevatori di nuova generazione, a cui si aggiungeranno, a partire dalla fine del 2025, anche piattaforme aeree elettriche. «Parallelamente – continua il CEO – abbiamo esteso le collaborazioni strategiche con i principali player europei nel settore del sollevamento e della movimentazione industriale, partner selezionati per valori e visione condivisa».

Scelte che rispondono non solo alle esigenze operative del mercato, ma anche a un chiaro impegno verso la sostenibilità ambientale. Il vero investimento differenziante, però, è nelle persone: «Abbiamo puntato su professionisti capaci, motivati e in grado di portare avanti obiettivi comuni, perché siamo convinti che la crescita aziendale passi prima di tutto dalle competenze e dalla cultura condivisa».

Un approccio al mercato su misura

L’affermazione di NMG nel noleggio gru elettriche e nei servizi di relocation industriale è legata a un approccio distintivo, orientato alla personalizzazione del servizio, alla rapidità d’esecuzione e all’eccellenza tecnica.

«Ci posizioniamo come un partner operativo e strategico per cantieri complessi, dove servono soluzioni a basso impatto ambientale, competenza e rapidità. Il nostro obiettivo è offrire molto più di un servizio: vogliamo costruire soluzioni concrete, su misura, capaci di generare valore reale per il cliente».

Il piano industriale 2026–2029

Guardando al medio termine, NMG ha già tracciato le direttrici del suo nuovo piano industriale 2026–2029: «si sviluppa su tre assi fondamentali: sostenibilità, innovazione tecnologica e consolidamento nazionale. Il progetto prevede il rafforzamento della leadership nel settore del noleggio professionale, l’ampliamento dell’offerta con mezzi a impatto zero e l’espansione in nuove aree geografiche strategiche, anche attraverso partnership locali e investimenti infrastrutturali».

Particolare attenzione sarà riservata all’evoluzione del parco mezzi, alla formazione del personale e all’ampliamento delle competenze interne per affrontare le sfide della transizione ecologica nel mondo industriale.

Valori solidi in un mercato competitivo

In un settore dove l’affidabilità fa la differenza, NMG si distingue per responsabilità, precisione e visione strategica. L’azienda non punta solo a vendere o noleggiare, ma a diventare un partner industriale di lungo periodo, capace di affiancare il cliente in ogni fase del progetto.

«Alla base del nostro lavoro c’è la professionalità del team, l’attenzione al servizio clienti e un’offerta ampia, diversificata e costantemente aggiornata. Vogliamo essere riconosciuti non solo per la qualità dei nostri mezzi, ma per la qualità delle nostre relazioni», conclude Vecchiato.