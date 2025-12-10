Con un piano triennale ad hoc NMG Italia guida l'eccellenza nazionale nel noleggio di gru elettriche e affronta nuove sfide di crescita e sostenibilità per il futuro

Nel mondo della movimentazione industriale, la vendita e noleggio gru elettriche rappresenta uno dei settori più dinamici e strategici in Europa. A trainare questo sviluppo c’è una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, alla riduzione delle emissioni in ambito produttivo e all’efficienza nei processi di logistica interna.

In questo contesto, l’Italia non è solo spettatrice ma protagonista di un cambiamento profondo, grazie a realtà che hanno saputo coniugare innovazione tecnologica e know-how operativo.

Tra queste realtà spicca NMG Italia, azienda specializzata nel noleggio di gru elettriche e nella relocation industriale. Con oltre vent’anni di esperienza, NMG ha costruito una posizione di riferimento per imprese dei settori edilizia, nautica, chimico-farmaceutico, agroalimentare e manifatturiero.

Il nuovo Piano Industriale 2026-2029 traccia un percorso di crescita che punta a consolidare la leadership italiana ed espandere la presenza sui mercati esteri, a partire da Germania, Austria, Svizzera, Slovenia e Croazia.

La spinta verso il noleggio elettrico e le tendenze future

La domanda crescente di soluzioni elettriche nel settore della movimentazione si inserisce in un contesto in cui la sostenibilità operativa diventa una priorità per molte aziende.

Secondo un’analisi di Crane Briefing, sempre più realtà industriali preferiscono il noleggio di gru elettriche per ridurre l’impatto ambientale e ottenere maggiore flessibilità nella gestione dei cantieri, soprattutto in ambienti chiusi o ad alta sensibilità, come quelli alimentari, chimico-farmaceutici o logistici.

Le mini gru elettriche e i modelli ad alta portata garantiscono oggi prestazioni paragonabili alle controparti tradizionali, ma con vantaggi significativi in termini di emissioni, rumorosità e versatilità operativa.

La direzione è chiara: entro il 2030 il segmento elettrico è destinato a superare, in alcuni Paesi, quello a combustione, soprattutto nei contesti urbani e in settori altamente regolamentati.

Obiettivi di crescita e posizionamento europeo

Secondo quanto dichiarato dal CEO Michele Vecchiato, NMG Italia intende diventare il primo operatore nazionale nel campo dell’industrial relocation e un punto di riferimento europeo per il noleggio di gru elettriche.

“Il nostro piano industriale punta a rendere più strutturata la presenza in Europa, mantenendo la specializzazione e la flessibilità che ci ha sempre contraddistinti”, ha spiegato Vecchiato. L’espansione internazionale non è solo un obiettivo commerciale ma anche strategico: rispondere a una domanda crescente di servizi ecosostenibili in ambito logistico-industriale.

Il contesto è favorevole. Secondo un recente report di Global Market Insights, il mercato del noleggio gru è in crescita costante, sostenuto da investimenti infrastrutturali, esigenze di decarbonizzazione e necessità di soluzioni versatili in spazi produttivi complessi.

In questo scenario, le gru elettriche si distinguono per zero emissioni locali, bassa rumorosità e facilità di manovra in ambienti chiusi.

Una flotta all’avanguardia per ogni settore

Il core business di NMG Italia resta la vendita e noleggio gru elettriche. L’azienda mette a disposizione un parco mezzi diversificato, che va dalle mini gru compatte per spazi ridotti alle gru ad alta portata capaci di sollevare fino a 50.000 kg.

Le modalità di noleggio includono la formula “a freddo” e quella con operatore, con disponibilità anche per il lungo periodo.

Questa versatilità permette a NMG di operare in contesti molto diversi tra loro: dalla movimentazione di linee produttive in ambienti industriali complessi, al trasporto di merci delicate in ambienti sterili del settore farmaceutico, fino alla gestione di impianti agroalimentari soggetti a severe normative igieniche.

In edilizia, le gru elettriche semoventi offrono alle imprese un servizio flessibile e conveniente, riducendo tempi e costi. Ogni progetto è seguito da uno studio preliminare degli spazi e delle condizioni operative, per garantire sicurezza, precisione e risparmio.

Ed è proprio l’attenzione al dettaglio a rendere NMG un partner affidabile: “Ci occupiamo anche della gestione delle autorizzazioni, della logistica e dell’interazione con i clienti finali, per offrire un servizio chiavi in mano“, precisa Vecchiato.

Innovazione e sostenibilità al centro del piano triennale

Il Piano Industriale 2026-2029 si fonda su due pilastri: innovazione tecnologica e sostenibilità. Da un lato, NMG punta a rafforzare ulteriormente il proprio parco mezzi con l’introduzione di nuove gru a trazione completamente elettrica e sistemi avanzati di telemetria per il monitoraggio delle prestazioni, mentre dall’altro l’azienda intende consolidare una cultura d’impresa orientata alla responsabilità ambientale.

L’uso esclusivo di mezzi elettrici rappresenta già oggi un vantaggio competitivo, soprattutto in un momento in cui molte aziende sono alla ricerca di fornitori allineati ai propri obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance).

L’ambizione di NMG è quindi quella di diventare un modello di riferimento per la movimentazione sostenibile su scala europea.

Prospettive future e strategie operative

Il triennio 2026-2029 vedrà NMG Italia impegnata su più fronti: apertura di nuove sedi logistiche, rafforzamento delle partnership internazionali, investimenti in formazione del personale e digitalizzazione dei processi.

Tra le sfide principali ci sono l’adattamento alle normative europee, la gestione dei costi energetici e la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

“Vogliamo crescere, ma senza perdere l’identità che ci ha portati fin qui: flessibilità, reattività e attenzione al cliente”, aggiunge ancora Michele Vecchiato.

In un mercato in cui la vendita e noleggio gru elettriche è sempre più strategica per la competitività delle imprese, la scommessa di NMG Italia rappresenta un esempio concreto di come innovazione, esperienza e visione possano tradursi in un vantaggio competitivo reale e duraturo.

Un’opportunità anche per le PMI e le filiere italiane

Il piano industriale 2026–2029 non guarda solo all’espansione estera, ma punta a rafforzare anche il tessuto produttivo italiano. L’accesso facilitato a macchinari avanzati tramite il noleggio consente anche alle piccole e medie imprese di affrontare progetti complessi senza investimenti iniziali troppo elevati.

In settori come l’agroalimentare, la meccanica di precisione o la cantieristica edile, l’uso temporaneo di gru elettriche può rappresentare un vantaggio competitivo concreto.

NMG Italia, in questo scenario, si propone come interlocutore non solo tecnico ma anche strategico, capace di offrire consulenze personalizzate, studi di fattibilità, soluzioni su misura e flessibilità contrattuale.

E in un contesto industriale in cui le imprese cercano partner affidabili per affrontare transizioni tecnologiche e logistiche complesse, il valore del noleggio specializzato diventa ancora più evidente, e un operatore come NMG Italia può dunque giocare un ruolo abilitante, favorendo l’evoluzione dei processi e la modernizzazione delle infrastrutture produttive.