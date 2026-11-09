Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con la Manovra 2027 e il nuovo Bonus mamme, le lavoratrici potrebbero avere buste paga più leggere

Nei periodi di transizione tra un bonus e un altro c’è sempre il rischio che qualcuno si ritrovi a pagarne le conseguenze. Le mamme con tre o più figli si ritroveranno con entrate di gennaio decisamente più leggere. E no, non c’è nessun errore da parte del consulente del lavoro.

Nonostante il Governo sembri aver potenziato l’aiuto per le famiglie, portando il contributo mensile da 60 a 100 euro netti al mese, dal 1° gennaio molte mamme incasseranno dai 50 ai 150 euro in meno ogni mese. Ma come è possibile che un nuovo bonus renda la busta paga più magra?

Cosa cambia con il nuovo Bonus mamme

Per capire dove spariscono i soldi, bisogna guardare al meccanismo che c’era prima. Negli ultimi tre anni le mamme dipendenti con tre o più figli hanno goduto di una regola d’oro: la decontribuzione totale. In parole semplici, lo Stato metteva la quota di contributi Inps al posto della lavoratrice.

Non dovendo più versare quel 9% circa di contributi che viene normalmente tolto dallo stipendio lordo, le mamme si sono ritrovate in tasca un aumento automatico del netto molto consistente, che per gli stipendi medi ammontava tra i 150 e i 220 euro in più al mese.

La nuova Manovra, però, mette un punto al meccanismo della decontribuzione, e lo ha sostituito con un più generico bonus fiscale fisso da 100 euro, che viene erogato a chi dichiara un reddito complessivo da lavoro fino a 40.000 euro all’anno.

La matematica della busta paga

Il motivo del calo è quindi una questione di pura sottrazione. Dal 1° gennaio si sovrappongono due movimenti contrari nella stessa busta paga.

Il primo coincide con la scadenza dello sconto sui contributi Inps, per cui sullo stipendio delle madri torna la trattenuta di circa 150-220 euro per l’accantonamento della pensione.

Il secondo movimento è costituito dall’entrata in vigore del Bonus mamme da 100 euro netti. Il che significa una perdita di reddito di circa 50-100 euro al mese per chi rientra nella misura. Se si considera che le donne facenti parte della fascia di reddito superiore a 40.000 euro saranno attualmente del tutto escluse dai sostegni, per loro la perdita sarà totale: azzerato lo sconto contributivo e nessun bonus in sostituzione, con un taglio secco in busta paga che può superare i 200 euro al mese.

Vecchia e nuova misura a confronto

Per visualizzare in modo chiaro come cambia la busta paga da un anno all’altro, ecco lo schema riassuntivo delle differenze tra i due sistemi:

Caratteristica Misura uscente Nuovo Bonus mamme

(dal 1° Gennaio) Come funziona Sconto totale sui contributi Inps

(il 9% in meno di trattenute) Bonus fisso erogato da Inps Valore mensile in tasca Da 150 a 220 euro netti in più al mese (in base allo stipendio) Fino a 100 € netti al mese Limiti di reddito Nessun limite Isee o di stipendio per le madri con 3 figli Riservato a chi ha un reddito fino a 40.000 euro annui Risultato finale sul netto Guadagno massimo e costante sullo stipendio Perdita netta da 50 a 150 euro al mese (fino a 200 euro sopra i 40.000)

La realtà dei numeri risulta piuttosto preoccupante. Da gennaio le misure pensate per aiutare le famiglie si riducono ancora una volta, penalizzando la classe media.