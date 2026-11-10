Tra alberghi, trasporti e soggiorni, molti italiani riducono le spese o rinunciano a partire. Per studenti e lavoratori fuori sede, il rientro in famiglia pesa sul budget

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iStock Tra alberghi, trasporti e soggiorni, molti italiani riducono le spese o rinunciano a partire. Per studenti e lavoratori fuori sede, il rientro in famiglia pesa sul budget

Le vacanze di Natale rappresenteranno una spesa importante per le famiglie italiane, tra soggiorni in albergo, trasporti e viaggi per raggiungere i parenti. Con l’avvicinarsi delle festività 2026, il costo degli spostamenti torna al centro dell’attenzione, soprattutto per chi deve prenotare voli nei giorni di maggiore richiesta. I dati Federalberghi relativi alle festività precedenti mostrano che molti italiani scelgono destinazioni nazionali e soluzioni di alloggio economiche. Per studenti e lavoratori fuori sede, invece, il problema è il prezzo dei biglietti per rientrare nella propria città d’origine. Secondo una rilevazione del Codacons, per Natale 2026 alcuni voli nazionali di andata e ritorno partono già da 427 euro a persona.

Quanto costa andare in vacanza a Natale tra Italia ed estero

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, durante le festività tra Natale 2025 ed Epifania 2026 erano previsti 19,3 milioni di italiani in viaggio, per un giro d’affari stimato di 16,3 miliardi di euro. La maggioranza aveva scelto di rimanere in Italia. Per chi programmava una vacanza esclusivamente natalizia, la spesa media era di 526 euro a persona. Il costo cambiava sensibilmente in base alla destinazione:

Secondo Assoutenti, a parità di durata, la spesa per le vacanze di fine 2025 era aumentata mediamente del 6% rispetto all’anno precedente. L’aumento dei costi incide anche sulla scelta di partire. Nell’indagine Federalberghi, il 36,1% delle persone che rinunciavano a viaggiare indicava la mancanza di risorse economiche come motivazione principale.

Tra i viaggiatori, il 40,2% aveva ridotto le spese complessive, il 18,8% la distanza percorsa e l’11,5% la durata del soggiorno. Per contenere il budget, molti italiani preferivano inoltre dormire da parenti e amici: questa soluzione era stata scelta dal 60,1% di chi aveva programmato una vacanza soltanto a Natale. Appena l’8,4% prevedeva invece di soggiornare in alberghi o villaggi turistici.

Non ci sono ancora dati e previsioni per il 2026 ma secondo i dati di AlbergatorePro, gli alberghi italiani si preparano a chiudere il 2026 con prezzi in aumento e un numero di camere occupate solo leggermente superiore all’anno precedente. Di media, infatti, le tariffe sono aumentate del +6%, con punte del 10,4% nelle località di montagna. Un ulteriore rincaro che potrebbe ulteriormente ridurre la percentuale di italiani che decide di trascorrere le vacanze di Natale 2026 lontano da casa.

Voli Natale 2026, quanto costa tornare a casa

Per molti lavoratori e studenti fuori sede, il viaggio natalizio non è una vacanza, ma l’occasione per raggiungere la famiglia. Il Codacons ha analizzato le tariffe dei voli nazionali considerando partenze il 23 o 24 dicembre 2026 e rientri il 6 gennaio 2027. La tratta Milano-Reggio Calabria è tra le più costose, con biglietti di andata e ritorno a partire da 427 euro. Tra gli altri collegamenti esaminati figurano:

Milano-Trapani: 383 euro;

Torino-Reggio Calabria: 359 euro;

Torino-Catania: 354 euro;

Firenze-Palermo: 345 euro;

Milano-Catania: 342 euro.

Le cifre rappresentano i prezzi minimi rilevati al momento dell’indagine e possono variare. Bagagli e servizi aggiuntivi possono aumentare ulteriormente la spesa.

Come risparmiare sui voli per Natale 2026

Una possibilità consiste nel valutare collegamenti con scali intermedi, anche all’estero. Secondo un’analisi di RimborsoAlVolo, il viaggio Milano-Catania dal 23 dicembre al 6 gennaio poteva scendere da 342 a 157 euro, scegliendo uno scalo a Valencia all’andata e uno a Tirana al ritorno. Il risparmio indicato è di 185 euro, pari a circa il 54%.

Questa soluzione comporta però tempi di percorrenza più lunghi e maggiori rischi in caso di ritardi o coincidenze perse, soprattutto quando i voli sono prenotati separatamente. Altre possibilità riguardano la scelta di aeroporti alternativi, l’anticipo della partenza e il confronto con treni e autobus. Per valutare il risparmio effettivo occorre considerare anche bagagli, trasferimenti aeroportuali ed eventuali pernottamenti durante il viaggio.