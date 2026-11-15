Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Orsini contro lo spalma crediti in 10 anni.

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, chiede un tavolo di confronto con il Governo. Un’urgenza che rivolge all’Esecutivo dal palco del XXII Forum della Piccola Industria. Nel frattempo a Palazzo Chigi si prepara il vertice di maggioranza sulla Legge di Bilancio. Il bersaglio è la norma che spalma in 10 anni l’utilizzo dei crediti del Superbonus, passaggio molto contestato della Manovra 2027.

La misura riguarda crediti per circa 20,5 miliardi di euro. Nel 2027 peserebbero sui conti pubblici per poco più di 2 miliardi, mentre i restanti 18 slitterebbero ai nove anni successivi. Per lo Stato è un modo per prendere tempo, per le imprese che quei crediti li detengono, circa 2 miliardi stimati, è un problema di liquidità. “Non possiamo permettercelo”, avverte parlando delle aziende.

Nuovo tavolo di confronto sul Superbonus

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, non è l’unico critico della scelta del Governo sul Superbonus in Manovra, ma in ordine cronologico è l’ultimo a mettere un punto e a chiedere un nuovo tavolo di confronto.

Non solo per la Manovra 2027, ma anche per il futuro. Infatti Orsini fissa una scadenza, il 14 aprile 2027, come momento nel quale si produrrà un testo da dare a tutte le parti politiche. È il primo capitolo del conto, quello per il quale Orsini dice “speriamo che la politica ci ascolti”, ed è il capitolo sul Superbonus.

Attualmente la Manovra 2027 è pensata per spalmare in 10 anni i crediti sulle ristrutturazioni. Sono 20,5 miliardi di euro che nel 2027 pesano sulle casse dello Stato per poco più di 2 miliardi, mentre gli altri vengono rinviati ai nove anni successivi. Si tratta, sottolineano i critici di questa scelta, di un problema grave per chi quei crediti li aspetta.

Orsini dichiara:

I crediti del Superbonus a 10 anni non possiamo permetterceli. Si rischia di mettere in gioco le imprese che hanno creduto e fatto affidamento sullo Stato. È un tema di certezza del diritto.

Da qui la richiesta al Governo di un tavolo di confronto.

Lo scontro con Intesa Sanpaolo

La nuova richiesta di Orsini si unisce a un’irritazione precedente, che sembra essersi poi risolta con una telefonata chiarificatrice tra l’Ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina e Giorgia Meloni.

In quel caso, Messina aveva parlato di misure “sudamericane”. A creare tensione era stato il nodo dell’intervento delle banche, delle assicurazioni e degli altri operatori per la Manovra e quindi per il Paese.

La risposta di Meloni era stata critica, sottolineando a Messina che bisogna aiutarsi. Il problema è che nel Documento Programmatico di Bilancio il Governo aveva già previsto un contributo di circa 5 miliardi di euro dal settore finanziario in una Manovra che pesa oltre 26 miliardi, ma non è ancora chiaro come quest’onere sarà distribuito.

Messina invitava a guardare dall’altro lato il bilancio delle banche, non soltanto i profitti, ma anche le imposte che il settore versa allo Stato. Perché ogni giorno, sottolineava Messina al Forum di Coldiretti a Roma, escono notizie degli utili delle banche:

Ma quello che non si dice è che a fronte dei 50 miliardi di utili lo Stato incasserà 25 miliardi di imposte.

Una cifra che, secondo Messina, dovrebbe entrare nel dibattito sul contributo richiesto agli istituti, così da non passare come “dei profittatori di questo Paese”.