Ecco quali sono i migliori 5 conti deposito vincolati del mese di settembre 2025, quelli grazie ai quali è possibile ottenere un tasso di interesse che arriva fino al 3,70%

I conti deposito sono degli strumenti di risparmio e investimento molti amati per chi desidera proteggere il proprio capitale e ottenere allo stesso tempo un tasso di interesse più alto rispetto a quello proposto dal conto corrente. Ecco dunque quali sono i migliori, sia vincolati che liberi, del mese di settembre 2025.

Qual è la differenza tra conti deposito liberi e vincolati?

Prima una doverosa spiegazione sulle due tipologie di conti deposito:

liberi;

vincolati.

Quelli liberi, come si evince da nome, danno la possibilità al risparmiatore di depositare denaro e di ritirarlo quando vuole senza alcuna penalità. I tassi di interesse, però, sono più bassi rispetto a quelli dei conti vincolati e il motivo è che l’istituto di credito non ha la certezza di mantenere il denaro depositato per un periodo prefissato.

I vincolati, invece, sono quelli in cui il denaro resta depositato per un determinato periodo stabilito che può variare da diversi mesi ad anni. In cambio del vincolo, l’istituto di credito offre un tasso di interesse più alto.

Esempio:

Supponiamo di voler aprire un conto deposito vincolato di 10.000 euro per dodici mesi a un tasso del 3% annuo. Per ottenere quest’ultimo si dovrà mantenere il denaro sul conto per tutto l’anno. Se lo si preleverà dopo sei mesi, ci sarà il pericolo di poter ricevere solo la metà degli interessi oppure nulla. Il tutto dipenderà dal regolamento del conto.

Scegliere se optare per l’una o l’altra tipologia dipende dalle proprie esigenze. In ogni caso, qualora si voglia la massima libertà di accesso al denaro, allora sarebbe preferibile optare per un conto libero.

Nel caso in cui si voglia massimizzare il rendimento, allora la scelta migliore sarà il conto deposito vincolato.

Quali sono i migliori conti deposito vincolati

I conti deposito sono un prodotto sicuro perché le somme fino a 100.000 euro per depositante e per banca sono garantite dal Fitd che è il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Significa che se un istituto di credito aderente al Fitd fallisce e non è più in grado di restituire i soldi al cliente, interviene il fondo ad effettuare i rimborsi. Tale copertura è automatica e gratuita per cui il cliente non deve fare nulla per attivarla.

Tornando ai conti deposito, tra i migliori di settembre 2025 ci sono:

il Si conto banca Sistema;

il vincolato di banca Aidexa;

il Premium di banca Illimity;

il vincolato di Cherry bank;

il vincolato di banca Progetto.

Si conto banca Sistema

Tra i migliori conti deposito che offrono rendimenti più elevati a settembre 2025 c’è sicuramente il Si conto di banca Sistema. Si tratta della tipologia non svincolabile con un importo minimo previsto per il deposito di 500 euro. Il rendimento annuo lordo è il seguente:

2% dopo 3 mesi;

2,05% dopo 6 mesi;

2,10% dopo 9 mesi;

2,35% dopo 12 mesi;

2,45% dopo 24 mesi;

2,55 dopo 36 mesi;

3,70% dopo 120 mesi.

Tale conto è protetto dal Fitd fino a 100.000 euro e si può aprire sia online che in filiale.

Conto deposito banca Aidexa

Tra i migliori 5 conti deposito di settembre 2025 c’è anche quello di banca Aidexa vincolato che offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

2,5% dopo 3 e 6 mesi;

2,9% dopo 9 mesi;

2,5% dopo 18 e 24 mesi;

3,1% dopo 36 mesi.

L’importo minimo sottoscrivibile è 1.000 euro mentre quello massimo 100.000 euro. Così come gli altri, poi, è un prodotto sicuro perché aderisce al Fitd.

Ecco un esempio di rendimento:

Supponiamodi investite 3.000 euro nel conto deposito vincolato di banca Aidexa. Dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che il rendimento al lordo dell’imposta di bollo sarà dopo 36 mesi di 206,40 euro.

Conto deposito banca Illimity

Uno dei migliori conti deposito del momento è anche il Premium di banca Illimity sia nella versione vincolata che libera.

Quest’ultima tipologia offre il seguente tasso di interesse annuo lordo:

0,80% dopo 6 mesi;

2,60% dopo 12- 18 -24 – 36 – 48 – 60 mesi.

La tipologia non svincolabile offre invece i seguenti rendimenti annui lordi:

1,30% dopo 6 mesi;

3% dopo 12- 18 -24 – 36 – 48 – 60 mesi.

L’importo minimo depositabile per tutte e due le opzioni è di 1.000 euro mentre quello massimo di 20.000 euro. Nel caso della linea libera, è possibile lo svincolo totale o parziale delle somme. Qualora il riscatto sia totale, però, la banca non riconoscerà alcun interesse mentre nel caso di svincolo parziale, gli interessi saranno calcolati sulle somme residue a seguito dello svincolo.

Esempio:

Supponiamo di investire 3.000 euro nel conto deposito Premium di Illimity Bank. L’importo totale, senza considerare l’imposta di bollo, dopo 60 mesi sarà di 3.3332 euro.

Conto deposito Cherry bank

Cherry bank propone tre diversi tipi di conto deposito: c’è il Recall, il vincolato e il box. Partiamo dal primo che è quello che offre libertà di movimento e un tasso lordo che arriva fino all’1,75%. È possibile alimentare il conto quando si vuole e richiamare le somme in parte o del tutto con un preavviso di 32 giorni. Il tasso di interesse annuo lordo del Recall è dell’1,75% dopo 6 – 12- 18 -24 – 36 – 48 – 60 mesi.

Passiamo al Cherry vincolato che è quello che offre il rendimento più alto grazie al vincolo. Per questo conto, il tasso di interesse annuo lordo è il seguente:

2,20% dopo 6 – 12- 18 -24;

2,40% dopo 36 – 48 – 60 mesi.

Infine il Cherry Box offre un tasso di interesse lordo da 6 mesi a 60 mesi dello 0,25%. Con esso si ha l’immediata disponibilità delle somme e si possono effettuare tutti i movimenti che si vogliono con il proprio capitale.

Esempio:

Qualora si vogliano investire 3.000 euro nel conto vincolato di Cherry Bank, dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito, si evince che il totale netto alla fine dei 60 mesi senza consdierare l’imposta di bollo sarà di 3.267 euro.

Conto deposito Premium di banca Progetto

Chiudiamo con il conto deposito di banca Progetto che è tra i migliori di settembre 2025.

La tipologia vincolata offre il seguente rendimento annuo lordo:

2,50% dopo 6 mesi;

3% dopo 12 mesi;

2,80% dopo 18 mesi;

3,25% dopo 24 mesi;

2,90% dopo 36 mesi;

2,95% dopo 48 mesi;

3% dopo 60 mesi.

Nel caso si scelga, invece, la tipologia svincolabile, il rendimento annuo lordo sarà il seguente:

1,50% dopo 6 mesi;

1,75% dopo 12 mesi;

2% dopo 18 mesi;

2,25% dopo 24 mesi;

2,40% dopo 36 mesi;

2,50% dopo 48 mesi;

2,60% dopo 60 mesi.

Banca Progetto così come le altre aderisce al Fitd per cui la copertura per ogni depositante è garantita fino a 100.000 euro.

Esempio:

Nel caso si vogliano investire 5.000 euro nel conto vincolato di banca Progetto, il rendimento totale dopo 60 mesi senza considerare l’imposta di bollo sarà di 5,.555 euro come si evince dal calcolatore messo a disposizione dalla banca.