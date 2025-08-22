Quali sono i migliori conti deposito da scegliere nel mese di agosto 2025 e per quale motivo non è una buona idea lasciare il proprio denaro fermo sul conto corrente

iStock Quali sono i migliori conti deposito di agosto 2025, quelli che offrono tassi fino al 3,25%?

I tassi di interesse variabili, l’inflazione e l’incertezza sui mercati stanno spingendo sempre più famiglie e risparmiatori a chiedersi se conviene lasciare il proprio denaro sul conto corrente o spostarlo su un conto deposito. Il primo permette di disporre di liquidità immediata ma spesso non produce rendimento. Il conto deposito, invece, offre tassi di interesse più alti ma che possono variare a seconda dell’istituto di credito che si sceglie e delle condizioni che vengono applicate. Quali sono dunque i migliori 4 conti deposito da scegliere ad agosto 2025?

La differenza tra conti deposito liberi e vincolati

Parcheggiare il proprio patrimonio su di un conto corrente non è una buona idea e il motivo principale è l’inflazione. Con essa, infatti, i prezzi aumentano e il potere di acquisto si riduce, con il rischio che il denaro perda di valore con il trascorrere del tempo.

A ciò si aggiunge il fatto che molti conti correnti prevedono spese fisse annuali e canoni mensili, per cui se il denaro resta inattivo c’è il rischio che i costi riducano ulteriormente i risparmi.

Proprio per evitare che il proprio capitale perda di valore, una delle soluzioni è quella investirlo in conti deposito. Sono prodotti sicuri coperti dal Fitd, ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, fino a 100.000 euro per depositante e per banca.

Nel caso si opti per tale scelta, è necessario sapere che esistono due tipologie di conti deposito:

liberi;

vincolati.

I primi danno la possibilità di disporre del proprio denaro quando si vuole mentre i secondi sono vincolati per un determinato periodo, anche se offrono un tasso di interesse più alto.

Tra i migliori conti deposito di agosto 2025 ci sono:

banca Progetto;

Premium di Illimity Bank;

Crédit Agricole;

Cherry Bank.

Tasso di interesse al 3,25% con il conto deposito di Banca Progetto

Il conto deposito di Banca Progetto è attivabile se si apre anche il conto corrente. È sottoscrivibile nella versione svincolabile e non svincolabile. I tassi di interesse annui lordi relativi alla prima soluzione sono:

l’1,50% dopo 6 mesi;

l’1,75% dopo 12 mesi;

il 2% dopo 18 mesi;

il 2,25% dopo 24 mesi;

il 2,40% dopo 36 mesi;

il 2,50% dopo 48 mesi;

il 2,60% dopo 60 mesi.

La versione non svincolabile offre invece i seguenti rendimenti annui lordi:

il 2,50% dopo 6 mesi;

il 3% dopo 12 mesi;

il 2,80% dopo 18 mesi;

il 3,25% dopo 24 mesi;

il 2,90% dopo 36 mesi;

il 2,95% dopo 48 mesi;

il 3% dopo 60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

Giacomo decide di investire 7.000 euro nel conto deposito di banca Progetto. Dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito si evince che dopo 60 mesi se sceglie la linea svincolabile, il rendimento totale sarà di 7.674 euro mentre in caso di linea non svincolabile di 7.777 euro.

Che tasso offre il conto deposito di Illimity Bank

Come detto, tra i migliori conti deposito di agosto 2025 c’è quello Premium di Illimity Bank ma per sottoscriverlo è necessario disporre anche di un conto corrente Illimity. Esso è disponibile in due versioni, quella libera e quella vincolata. I tassi di interesse annui lordi della linea svincolabile sono i seguenti:

si ottiene lo 0,80% dopo 6 mesi;

si ha il 2,60% la termine dei 12-18-24-36-48 e 60 mesi.

Per quanto concerne la linea non svincolabile, i rendimenti sono invece i seguenti:

si ottiene l’1,30% dopo 6 mesi;

si ha il 3% alla fine dei 12-18-24-36-48-60 mesi.

Per entrambi i prodotti, l’importo minimo che si può depositare è di 1.000 euro mentre quello massimo di 20.000.000 euro.

La linea svincolabile, poi, consente di svincolare totalmente o parzialmente il denaro. Nel primo caso, la banca non dà interessi mentre nel secondo caso, i rendimenti vengono ricalcolati sulle somme che restano vincolate.

Per quanto riguarda, infine, la linea vincolata non c’è la possibilità di svincolo anticipato del denaro.

Ecco un esempio di rendimento:

Giacomo decide di investire 7.000 euro nel conto Premium. Dal calcolatore offerto di banca Illimity si evince che se sceglie la formula vincolata, dopo 60 mesi otterranno 7.776 euro mentre se opta per quella libera 7.673 euro. Tale rendimento, spiega la banca, è indicativo del guadagno per l’intero periodo considerato. L’imposta di bollo, però, non è considerata nel calcolo.

Conto deposito Cherry Bank

Tra le migliori offerte di conti deposito c’è quella proposta da Cherry Bank, disponibile se si ha anche un conto corrente con tale istituto di credito. Le linee attivabili sono tre:

la Cherry Recall;

la Cherry Vincolata;

la Cherry Box.

Partiamo dalla Recall, che offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,75% dopo 6-12-18-24-36-48-60 mesi e la massima gestione del proprio capitale, che è possibile richiamare con un preavviso di 32 giorni.

La vincolata, invece, offre un rendimento lordo:

del 2,20% dopo 6-12-18-24 mesi;

del 2,40% dopo 36-48-60 mesi.

Infine la linea Cherry Box offre un rendimento dello 0,25% dopo 6-12-18-24-36-48-60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

Giacomo decide di investire 7.000 euro nel conto deposito di Cherry Bank. Dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito si evince che se opta per la linea Recall ottiene 7.455 euro dopo 60 mesi, se sceglie quella vincolata ottiene un totale netto di 7.623 euro dopo 60 mesi mentre se opta per quella Box ottiene 7.066,5 euro. Cherry Bank comunica che tali cifre sono indicative in relazione all’intero periodo considerato ma potrebbero subire delle variazioni in base a eventuali cambiamenti delle tassazioni in vigore. Inoltre, l’imposta di bollo non è calcolata e deve essere sottratta dal totale netto.

Che tasso offre il conto deposito della Crédit Agricole

Anche per aprire il conto deposito della Crédit Agricole è necessaria la sottoscrizione di un conto corrente. Grazie a esso, si ottiene un tasso di interesse annuo lordo del 2% per vincoli a 3 mesi e del 3% per vincoli a 6 mesi.

Tale promozione dura fino al 14 settembre 2025 e non vi è alcuna spesa di apertura o di gestione così come per gli altri conti su indicati. È possibile aprirlo solo se si effettua un versamento minimo di 5.000 euro fino a un limite massimo di 500.000 euro considerando anche i versamenti aggiuntivi.

Per quanto riguarda gli interessi, essi vengono accreditati direttamente sul conto corrente al netto della ritenuta fiscale. Alla scadenza dell’offerta, poi, si può rinnovare la giacenza con altre promozioni dedicate.

Ecco un esempio di rendimento:

Giacomo investe 7.000 euro nel conto deposito della Crédite Agricole. Dopo 6 mesi, otterrà un importo netto di 7.078 euro come comunica il calcolatore dell’istituto di credito.