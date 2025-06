iStock Quanto rendono 3.000 euro investiti nelle offerte Supersmart su libretto di risparmio?

Al giorno d’oggi anche un solo euro può fare la differenza per cui una somma che apparentemente sembra modesta come 3mila euro può far sorgere alcune domande. Conviene lasciarla ferma sul conto corrente o è meglio cercare un modo per farla fruttare anche se di poco? Quel che è certo è che un piccolo risparmio messo da parte con tanta fatica può perdere valore nel corso del tempo per colpa dell’inflazione.

Un’opzione sicura per investire senza correre alcun rischio sono le offerte Supersmart sul libretto di risparmio. Ecco dunque come funzionano.

Quali sono le offerte Supersmart del momento?

Le offerte Supersmart, oggi chiamati Depositi Supersmart, sono l’opzione ideale per chi vuole far crescere i propri risparmi senza alcun rischio. Per attivarle è necessario però avere un libretto Smart che può essere intestato a una persona o cointestato con firma disgiunta.

Grazie a esso è possibile effettuare tutta una serie di operazioni come:

vedere i movimenti nonché il saldo del proprio libretto;

spostare il denaro da o verso il libretto;

ricevere bonifici da un conto corrente intestato a se stessi;

acquistare i buoni fruttiferi postali.

Inoltre, come detto, è possibile attivare su di esso i depositi Supersmart che offrono un tasso superiore rispetto a quello base del libretto che è dello 0,001% annuo lordo.

Le offerte Supersmart migliori sono:

la deposito Supersmart Rinnova;

la deposito Supersmart Open;

la deposito Supersmart Young;

la deposito Supersmart Pensione.

Deposito Supersmart Rinnova

Per far fruttare il proprio denaro già accantonato in passato è possibile scegliere il deposito Supersmart Rinnova. Esso è attivabile da chi nel passato ha utilizzato le offerte Supersmart Premium, esattamente quelle a 366 o 540 giorni che sono scadute lo scorso 1° aprile 2025.

Funziona in questo modo: il deposito dura 540 giorni (circa 1 anno e mezzo) ma si può interrompere quando si vuole anche per una sola parte del denaro.

Il minimo accantonabile in tali offerte è di 500 euro ma si può aggiungere anche altro denaro purché sia multiplo di tale cifra, quindi 550, 600 euro e così via.

Al termine dei 540 giorni, poi viene riconosciuto un tasso di interesse annuo lordo dell’1,75%. Se però il denaro viene ritirato prima della scadenza, viene riconosciuto il tasso base del libretto di risparmio Smart che, come detto, è dello 0,001%.

Ecco un esempio:

Giacomo aveva depositati 1.000 euro in una vecchia offerta Premium scaduta il 1° aprile 2025. Potrà spostare tale denaro nel Deposito Supersmart Rinnova che dopo 540 giorni gli renderà l’1,75% annuo lordo. Se lascerà tutto fino alla fine, potrà quindi contare su un piccolo guadagno.

Deposito Supersmart Open

Come per i buoni fruttiferi postali, esistono varie offerte Supersmart su libretto postale e una di queste è la Open. Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

dura 360 giorni;

alla fine del periodo di accantonamento offre un tasso di interesse lordo dell’1,50%;

si può iniziare ad accantonare una cifra a partire da 500 euro e multipli di essa;

è possibile disattivare l’offerta in ogni momento anche prima della scadenza ma in tal caso non si riceve l’interesse pieno.

Così come l’altra offerta anche questa è attivabile solo da chi ha almeno 18 anni e un libretto Smart intestato. Non ha costi extra se non quelli previsti dalla legge e vi è la possibilità di controllare tutto online sul sito ufficiale delle Poste oppure dalla app. In alternativa ci si può ovviamente recare anche presso l’ufficio postale per informazioni.

Deposito Supersmart Young

Tra le offerte Supersmart del momento, quella che offre il tasso di interesse più alto è sicuramente quella denominata deposito Supersmart Young. Grazie a essa è possibile mettere da parte il proprio denaro in modo sicuro perché garantito dallo Stato Italiano e farlo crescere in solo 180 giorni.

Per l’attivazione è necessario:

accantonare almeno 500 euro;

se si vuole, si possono poi aggiungere multipli di 50 euro, ad esempio 550, 600, 650 euro.

Al termine dei 180 giorni, infine, si otterrà un tasso di interesse annuo lordo del 2%. Qualora il denaro dovesse servire prima di tale data, l’accantonamento si potrà ovviamente disdire ma in questo caso verrà applicato il tasso base del libretto Smart al momento vigente.

Deposito Supersmart Pensione

La soluzione pensata per chi ha una pensione Inps che viene erogata direttamente sul libretto Smart è il deposito Supersmart Pensione. Dallo scorso 14 aprile, Poste Italiane ha comunicato che tale tipologia di offerta può essere però attivata solo da chi possiede un libretto monointestato o a firma disgiunta.

Le caratteristiche principali di tale deposito sono che dura 364 giorni e che offre un rendimento annuo lordo alla scadenza del 2%. Così come tutte le altre offerte, poi, è sottoscrivibile con un importo minimo di 500 euro che può essere poi incrementato successivamente per multipli di 50 euro.

I vincoli sono disattivabili in qualsiasi momento ma in tal caso si applica il tasso base del libretto Smart per il periodo di accantonamento effettivo.

Come disattivare gli accantonamenti

È possibile disattivare gli accantonamenti ogni volta che si vuole sia in modo parziale che totale, prima della scadenza naturale. Per quanto riguarda la disattivazione parziale, essa è consentita:

per un importo minimo di 50 euro e multipli di tale cifra;

l’importo residuo dell’accantonamento, però, non può essere inferiore ai 500 euro in caso di depositi Supersmart e di 1.000 euro in caso di offerte Supersmart.

Qualora si opti per la disattivazione, ripetiamo, sulle somme che erano state accantonate si applicherà il tasso del libretto Smart al momento vigente ovvero dello 0,001%. Per effettuare tale operazione, si dovrà accedere al sito di Poste con le proprie credenziali oppure recarsi presso un ufficio postale.

Quanto si guadagna investendo 3.000 euro?

Grazie al simulatore messo a disposizione da Poste Italiane è possibile calcolare in tempo reale il rendimento delle diverse offerte Supersmart su libretto di risparmio così da scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Qualora si volessero investire quindi 3.000 euro, gli interessi netti sarebbero i seguenti:

57,48 euro se si opta per la Supersmart Rinnova (540 giorni, tasso 1,75%);

32,84 euro se si sceglie la Supersmart Open (360 giorni, tasso 1,50%);

21,90 euro per la Supersmart Young (180 giorni, tasso lordo 2%);

44,28 euro per la Supersmart Pensione (364 giorni, tasso 2%).

Poste spiega che tali interessi vengono però corrisposti solo se l’accantonamento viene portato a scadenza. Questi ultimi, inoltre, sono determinati applicando la ritenuta fiscale vigente e sono al lordo dell’imposta di bollo.