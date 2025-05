Fonte: iStock Perché le offerte Supersmart su libretto di risparmio covnengono molto?

L’inflazione e la volatilità dei mercati finanziari spingono sempre più persone a cercare soluzioni sicure per far fruttare i propri risparmi. Le offerte Supersmart sul libretto di risparmio postale rappresentano una delle opzioni più considerate.

I “depositi Supersmart”, come oggi vengono chiamati, permettono di accantonare dei soldi per un periodo deciso in anticipo con la possibilità di ottenere dei tassi di interesse più alti rispetto a quelli offerti dal semplice libretto Smart.

Le offerte Supersmart di maggio su libretto di risparmio postale

Lasciare il proprio denaro fermo sul libretto di risparmio postale non è vantaggioso. Il tasso di interesse annuo lordo di quest’ultimo, infatti, è molto basso, uguale allo 0,001%. Per ricevere un rendimento migliore sarebbe invece opportuno valutare soluzioni come i “depositi Supersmart”. Le offerte da scegliere in questo mese di maggio 2025 sono cinque, esattamente:

Deposito Supersmart Rinnova;

Deposito Supersmart Premium;

Deposito Supersmart Open;

Deposito Supersmart Young;

Deposito Supersmart Pensione.

Cos’è e come funziona il deposito Supersmart Rinnova

Tra le migliori offerte Supersmart di maggio c’è il Deposito Rinnova riservata a chi ha un libretto di risparmio Smart. Quest’ultimo può essere intestato a una sola persona o a più persone con firma disgiunta, cioè utilizzabile da ciascuno senza necessità di autorizzazione reciproca.

Inoltre, per poter attivare quest’offerta è necessario avere avuto uno o più accantonamenti provenienti da offerte/depositi Supersmart Premium a 366 giorni e/o a 540 giorni, scadute/i a partire dal 1° aprile 2025.

Il denaro che proviene dai vecchi depositi scaduti si potrà utilizzare anche in parte attivando il nuovo deposito Supersmart Rinnova. In questo caso solo la parte accantonata verrà premiata con un interesse più alto del normale.

Il minimo per ogni nuovo deposito sarà di 500 euro ai quali si potranno aggiungere solo somme in multipli di 50 euro mentre il massimo complessivo che si potrà tenere vincolato sullo stesso libretto sarà di 3 milioni di euro.

Le principali caratteristiche sono che:

ogni nuovo deposito Rinnova dura 540 giorni e offre un rendimento annuo lordo alla scadenza dell’1,75%;

i depositi iniziano il giorno in cui vengono attivati e terminano dopo 540 giorni a meno che il cliente non decida di chiuderli prima perdendo però gli interessi maggiorati;

è possibile attivare fino a 10 accantonamenti al giorno ma se ne potranno avere massimo 60 attivi tra tutte le versioni Supersmart.

Esempio di rendimento:

immaginiamo di accantonare 5.000 euro nell’offerta Supersmart Rinnova che dura 540 giorni. Al termine di tale periodo, come si evince il calcolatore di Poste, si otterranno interessi per 95,79 euro al lordo dell’imposta di bollo che sono determinati applicando la ritenuta fiscale vigente.

Deposito Supersmart Premium

Tra le offerte su libretto di risparmio di maggio c’è anche quella denominata “deposito Supersmart Premium” riservata alle persone maggiorenni in possesso di un libretto Smart che può essere intestato o cointestato a firma disgiunta. Tale offerta, però, è dedicata solo a chi apporta nuova liquidità entro il 12 giugno (salvo chiusura anticipata) direttamente sul libretto Smart oppure sui libretti di risparmio postale o sui conti correnti BancoPosta intestati a se stessi mediante:

bonifico bancario;

accredito di pensione o stipendio;

versamento di assegno circolare o bancario.

La nuova liquidità versata sui conti correnti BancoPosta o sui libretti di risparmi, però, potrà essere trasferita sul libretto Smart (per attivare tale deposito) solo mediante girofondo. Nel caso in cui si facciano dei prelievi, poi, questi toglieranno valore alla nuova liquidità per cui si potrebbe perdere la possibilità di accantonare.

Per quanto concerne il rendimento annuo lordo a scadenza, esso sarà del 2% al termine dei 366 giorni. La cifra minima che invece si potrà depositare ogni volta è di 500 euro fino a un massimo di 3 milioni di euro. Il numero minimo di accantonamenti giornalieri sarà di 10 mentre il numero massimo di accantonamenti che si potranno avere nel totale è di 60.

Un esempio di rendimento:

immaginiamo di accantonare sempre la cifra di 5.000 euro ma nell’offerta Supersmart Premium. La durata di quest’ultima è di 366 giorni e al termine di tale periodo si otterranno 74,20 euro di interessi netti determinati applicando la ritenuta fiscale vigente. Essi sono però al lordo dell’imposta di bollo come si evince dal calcolatore di Poste Italiane.

Deposito Supersmart Open

Poste Italiane ha comunicato che dal 15 aprile 2025 l’attivazione di tutte le offerte come quella del deposito Supersmart Open è consentita solo alle persone maggiorenni che hanno un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta.

La durata dell’offerta Open è di 360 giorni ed è sottoscrivibile a partire da 500 euro e multipli di tale cifra. Si può disattivare ovviamente in ogni momento ma in quel caso viene applicato il tasso base che è dello 0,001% invece dell’1,50% al termine del periodo indicato.

Nel caso si voglia attivare o disattivare un accantonamento:

ci si potrà recare in Posta;

se si ha l’accesso online anche dal sito di Poste Italiane, dall’app di Poste Italiane e dall’app BancoPosta.

Sarà possibile anche la disattivazione parziale ma:

il minimo sarà di 50 euro sempre in multipli di 50;

si dovranno lasciare almeno 500 euro accantonati altrimenti si disattiverà tutto.

Per quanto riguarda invece i prelievi, essi si potranno effettuare sulle somme libere ovvero sul denaro non accantonato. I soldi depositati, invece, si potranno riavere solo alla scadenza o se si disattiva prima l’accantonamento.

Ecco un esempio:

supponiamo di accantonare 5.000 euro nell’offerta Supersmart Open che dura 360 giorni. Al termine di tale arco temporale, come si evince dal calcolatore di Poste Italiane, si otterranno 54,74 euro di interessi netti determinati applicando la ritenuta fiscale vigente. Essi saranno al lordo dell’imposta di bollo.

Come funziona il deposito Young

L’offerta Supersmart Young, come si evince dal nome, è riservata solo a chi ha tra i 18 e i 35 anni di età. Grazie ad essa è possibile accantonare una somma di denaro a partire da un minimo di 500 euro con la possibilità di aumentare tale cifra per multipli di 50 euro. Gli interessi che poi si maturano sono del 2% annuo lordo alla scadenza di 180 giorni.

Le somme libere ovvero quelle che non formano oggetto di accantonamento e questi ultimi disattivati in anticipo vengono però remunerati al tasso base del libretto Smart.

I vantaggi di optare per tale offerta così come per le altre sono:

i costi pari a zero dell’attivazione e della disattivazione salvo gli oneri fiscali;

la possibilità di godere del conto deposito e del libretto Smart;

la possibilità di svincolare le somme accantonate quando si vuole;

la possibilità di monitorare i propri risparmi.

Per attivare l’offerta Young bisogna ovviamente avere un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta e accedere a esso da sito ufficiale di Poste Italiane o dalla app. I passaggi seguenti sono:

selezionare il deposito Supersmart Young;

aprire un libretto Smart se non se ne possiede uno;

attivare il deposito a partire da un minimo di 500 euro.

Per la sottoscrizione ci si potrà recare anche presso un ufficio postale portando con sé la carta di identità o un documento di identità valido e il codice fiscale.

Ecco un esempio:

supponiamo di investire 5.000 euro nell’offerta Supersmart Young che dura 180 giorni. Al termine di tale periodo, come si evicne dal calcolatore di Poste, si otterranno 36,49 euro di interessi netti determinati applicando la ritenuta fiscale vigente. Essi saranno al lordo dell’imposta di bollo.

Deposito Supersmart Pensione

Tra le offerte di maggio sul libretto di risparmio c’è anche la Supersmart Pensione attivabile da persone maggiorenni titolari di un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta.

Su di esso però dovrà essere stata accreditata almeno una volta una pensione erogata dall’Inps oppure dovrà essere stata presentata a Poste Italiane la richiesta di accredito di una pensione sempre erogata dall’Inps. In tale caso, gli accantonamenti si potranno attivare a partire dal giorno stesso della richiesta.

Il minimo accantonabile così come per le altre offerte sarà di 500 euro mentre il massimo di 3 milioni di euro. L’offerta durerà 364 giorni e il tasso di interesse sarà del 2% annuo lordo.

Ecco un esempio di rendimento: