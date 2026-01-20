Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Quali sono le 6 migliori offerte da attivare sul libretto di risparmio postale per ottenere rendimenti più alti?

I depositi Supersmart sono delle opzioni di risparmio collegate al libretto Smart di Poste Italiane. Consentono di accantonare una parte dei propri risparmi per un periodo stabilito, ottenendo in cambio un tasso di interesse più alto rispetto a quello riconosciuto sulle somme lasciate sul libretto. Si tratta quindi di una soluzione pensata per chi desidera far fruttare la liquidità senza rinunciare alla sicurezza, dato che sono garantiti dallo Stato.

Dallo scorso 16 gennaio 2026, il catalogo delle offerte proposte si è arricchito di nuove soluzioni studiate per rispondere a diverse esigenze di durata, importo e profilo del risparmiatore. Ecco dunque le 6 migliori promozioni attualmente disponibili.

Deposito Supersmart: il requisito del libretto Smart

Per sottoscrivere i depositi Supersmart è fondamentale essere titoli di un libretto di risparmio Smart che può essere intestato a una sola persona oppure a firma disgiunta, a seconda dell’offerta.

L’attivazione del deposito avviene mediante la creazione di uno o più accantonamenti di importo minimo di 500 euro, incrementale di 50 euro e multipli. I vincoli si possono poi sottoscrivere:

presso qualsiasi ufficio postale;

tramite il sito ufficiale;

sull’app di Poste Italiane.

A seguito dell’accantonamento le somme vincolate vengono remunerate al tasso previsto dalla specifica offerta Supersmart scelta. Quelle libere, invece, continuano a maturare interessi al tasso di interesse base che è dello 0,001%.

Quando l’offerta scade, la cifra accantonata torna disponibile sul libretto postale, insieme agli interessi al netto della tassazione.

Quali sono le promozioni Supersmart disponibili

Al momento le promozioni disponibili sono:

Deposito Supersmart Premium;

Deposito Supersmart Plus;

Deposito Supersmart Rinnova;

Deposito Supersmart Open;

Deposito Supersmart Young;

Deposito Supersmart Pensione.

Deposito Supersmart Premium

Il deposito Supersmart Premium è un prodotto disponibile per le persone maggiorenni e titolari di un libretto Smart monointestato o a firma disgiunta (ovvero con la possibilità per ogni intestatario di operare separatamente su di esso).

L’offerta è attivabile esclusivamente a fronte di nuova liquidità versata sul libretto nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 5 marzo 2026, salvo chiusura anticipata della promozione. Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o circolare o mediante accredito di stipendio o di pensione su:

libretto Smart;

libretto di risparmio postale;

conto corrente BancoPosta.

La liquidità accantonata sui conti correnti postali o sugli altri libretti può essere poi trasferita sul libretto Smart per attivare il deposito mediante girofondo.

Per quanto riguarda il tasso di interesse, è del 2,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni.

I principali vantaggi di scegliere quest’offerta sono:

non si devono pagare commissioni in aggiunta nel caso di attivazione o disattivazione, tranne gli oneri di natura fiscale;

si hanno gli stessi vantaggi dei conti deposito;

il denaro si può svincolare anche in modo parziale in ogni momento;

si può monitorare lo stato dei depositi dal sito web ufficiale, dall’app Poste Italiane o presso un ufficio postale;

ogni singolo accantonamento si può disattivare prima della sua effettiva scadenza.

Se si opta per la disattivazione parziale, l’importo minimo è di 50 euro incrementabili di multipli di 50 euro. Quello residuo dell’accantonamento, invece, non deve essere mai più basso di 500 euro euro in caso di Depositi Supermart e di 1.000 euro nel caso di offerte Supersmart.

Qualora il libretto Smart si dovesse estinguere, il titolare dovrà disattivare prima gli eventuali accantonamenti attivi in quanto, qualora questi ultimi siano attivi, il libretto non si potrà chiudere.

L’importo dell’accantonamento disattivato prima della scadenza, poi, verrà reso disponibile sul libretto a partire dalla data di disattivazione.

Per consultare l’elenco completo degli accantonamenti effettuati, ci si potrà recare presso gli uffici postali oppure collegarsi online mediante il servizio Rpol al sito ufficiale o alla app Poste Italiane.

Deposito Supersmart Plus

Tra i migliori depositi Supersmart di gennaio 2026 c’è anche l’offerta Plus che è riservata alle persone maggiorenni che possiedono un libretto Smart monointestato con l’opzione Risparmio Smart attiva.

Anche per tale offerta, l’importo minimo accantonabile è di 500 euro con incrementi di 50 euro. L’importo massimo è invece di:

3.000.000 euro per singolo libretto;

50.0000 euro per deposito Supersmart Plus dal 16 gennaio 2026, raggiunto tale limite non si possono effettuare nuovi accantonamenti nemmeno nel caso di disattivazioni anticipate, parziali o totali.

Per quanto riguarda il numero massimo di accantonamenti, esso non può essere superiore a 10 al giorno con un massimo di 60 attivi in contemporanea cumulati su tutte le tipologie di deposito Supersmart.

La durata è invece di 181 giorni dal giorno dell’attivazione fino alla scadenza. Nel caso di disattivazione anticipata, invece il termine inizia dal giorno della disattivazione.

Il tasso di interesse annuo lordo è del 2,50% ed è calcolato in regime di capitalizzazione semplice secondo il criterio dell’anno civile e accreditato sul libretto alla scadenza al netto della ritenuta fiscale vigente che è del 26%.

Qualora vi sia disattivazione parziale, gli interessi matureranno solo sull’importo rimasto a scadenza mentre nel caso di disattivazione totale al tasso base dello 0,001%.

L’attivazione e la disattivazione degli accantonamenti per tutte le offerte, infine, potrà avvenire:

presso gli uffici postali;

online mediante servizio Rpol su sito ufficiale e app Poste Italiane.

Deposito Supersmart Rinnova

Il deposito Supersmart Rinnova è dedicato ai titolari di libretto Smart (monointestato o a forma disgiunta) che hanno avuto uno o più accantonamenti Premium (a 366 o 540 giorni) scaduti a partire dal 1° aprile 2025

Chi è in possesso di tali requisiti può trasferire le somme scadute dei precedenti accantonamenti nel deposito Supersmart Rinnova che dura 540 giorni (dal giorno di attivazione incluso) e offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,75%.

Il minimo accantonabile è di 500 euro con incrementi di 50 euro mentre il massimo per singolo libretto di 3.000.000 euro. Il numero massimo di accantonamenti, invece, è sempre di 10 al giorno fino a un massimo di 60 attivi nel complesso.

Così come accade per le altre offerte, gli interessi:

sono calcolati in captalizzazione semplice e accreditati alla scadenza sul libretto;

maturerano solo sulla somma restante alla scadenza nel caso di disattivazione parziale;

maturano al tasso base della data di decorrenza in caso di disattivazione totale.

Per quanto riguarda la disattivazione parziale, essa è possibile per importi minimi di 50 euro, incrementali di 50 euro. Dopo il prelievo, però, la somma che resta accantonata non può essere inferiore ai 500 euro in quanto quest’ultimo è l’importo minimo consentito per le somme accantonate.

Deposito Supersmart Open

Il deposito Supersmart Open così come le altre offerte è dedicata alle persone maggiorenni titolari di un libretto Smart individuale o cointestato a firma disgiunta. Grazie ad esso è possibile vincolare parte del denaro che si ha per 360 giorni ottenendo un rendimento annuo lordo dell’1,50%.

Per accedere alla promozione è richiesto un investimento minimo di 500 euro e si ha la possibilità di effettuare fino a 60 accantonamenti per un importo complessivo massimo di 3 milioni di euro.

Il funzionamento è il medesimo degli altri depositi in quanto si può prelevare il denaro anche prima della scadenza sia totalmente che parzialmente.

Deposito Supersmart Young

Il deposito Supersmart Young è riservato ai titolari di libretto Smart di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Nel caso di libretto cointestato è sufficiente che almeno uno dei cointestatari rientri in tale fascia di età.

Rispetto alle altre offerte, questa dura solo 180 giorni ed offre un tasso di interesse lordo annuo superiore, esattamente del 2%.

Tutti gli altri dati tecnici sono uguali alle offerte su indicate:

l’importo minimo è di 500 euro;

si possono effettuare massimo 10 accantonamenti al giorno e 60 totali;

l’attivazione e l’a disattivazione si possono effettuare preso gli uffici postali oppure online;

la tassazione è al 26%.

Deposito Smart Pensione

Infine c’è il deposito Smart Pensione che è riservato ai titolati di libretto di risparmio Smart che accreditano o hanno fatto richiesta di accreditare la pensione Inps direttamente sul libretto.

L’offerta si può attivare solo sul libretto sul quale viene versata la pensione e solo dopo aver presentato domanda di accredito.

Le principali caratteristiche di tale promozione sono:

che dura 364 giorni;

che il rendimento è del 2% annuo lordo;

che è valida solo per pensioni erogate dall’Inps.

Gli altri dati fondamentali sono i medesimi dei depositi su indicati.

Quanto rendono 2.000 euro versati alle Poste

Supponendo di voler accantonare 2.000 euro, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che si riceveranno interessi netti al lordo dell’imposta di bollo di:

18,35 euro con il Deposito Plus;

33,39 con il Deposito Premium;

38,32 euro con il Deposito Rinnova;

21,90 euro con il Deposito Open;

14,60 euro con il Deposito Young;

29,52 euro con il Deposito Pensione.