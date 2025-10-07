Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

ANSA Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Torna il Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione, in collocamento dal 20 al 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata). Si tratta della sesta edizione della famiglia Btp Valore, con scadenza fissata al 28 ottobre 2032 e durata di 7 anni.

Il titolo offre cedole trimestrali crescenti nel tempo, un premio fedeltà dello 0,8% per chi lo mantiene fino a scadenza e la consueta tassazione agevolata al 12,5%.

Come funziona il Btp Valore di ottobre 2025

Il titolo è strutturato secondo un meccanismo step up, cioè con tassi cedolari che aumentano nel tempo:

tasso A per i primi 3 anni;

tasso B più alto per i successivi 2 anni;

tasso C ancora più elevato per gli ultimi 2 anni.

I tassi minimi garantiti per ciascun periodo saranno annunciati dal Ministero solo venerdì 17 ottobre, insieme al codice Isin del titolo. Al termine del collocamento, i tassi potranno essere confermati o rivisti solo al rialzo, in base all’andamento dei mercati.

Durata, rendimento e premio fedeltà

Il rimborso del capitale avviene in un’unica soluzione alla scadenza, alla pari (100) e senza spese di sottoscrizione.

Oltre alle cedole, gli investitori che hanno acquistato il titolo durante i giorni di collocamento e lo detengono fino al 28 ottobre 2032, ricevono un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

Come acquistare il nuovo Btp Valore

Il Btp Valore può essere sottoscritto esclusivamente dai risparmiatori individuali e affini, non da controparti qualificate o investitori professionali.

È possibile acquistarlo:

tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online;

rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale, purché si disponga di un conto corrente con deposito titoli.

L’investimento minimo è di 1.000 euro e viene garantita la piena sottoscrizione dell’importo richiesto. Durante il collocamento, il titolo di Stato sarà venduto alla pari e senza commissioni a carico degli investitori.

Il Mef riconoscerà invece una commissione dello 0,60% agli intermediari che raccolgono gli ordini e una commissione dello 0,075% a dealer e co-dealer per l’attività di collocamento.

Le banche dealer incaricate sono:

Intesa Sanpaolo;

UniCredit;

Banco Bpm.

Le co-dealer sono:

Banca Monte dei Paschi di Siena;

Banca Sella.

Il titolo sarà poi negoziabile sul Mot di Borsa Italiana già dal giorno di regolamento, il 28 ottobre 2025, assicurando così liquidità anche sul mercato secondario.

Il calendario del collocamento dei Btp Valore

Di seguito le date da segnare sul calendario per accedere ai Btp Valore.

17 ottobre 2025 – annuncio ufficiale dei tassi minimi e del codice Isin;

20 ottobre (ore 9:00) – apertura del collocamento sul Mot;

22 ottobre (ore 17:30) – ultima giornata certa di sottoscrizione, con possibilità di chiusura anticipata;

24 ottobre (ore 13:00) – termine del collocamento;

28 ottobre 2025 – data di godimento e regolamento, con avvio della negoziazione libera sul Mot.

Agevolazioni fiscali e vantaggi

Come per tutti i titoli di Stato, il Btp Valore gode della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, dell’esenzione dalle imposte di successione e dell’esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli pubblici.