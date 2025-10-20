BTP Valore, collocamento parte con il turbo: già raggiunto 1 miliardo di ordini

Il collocamento è partito questa mattina sul mercato MOT di Borsa Italiana e si chiuderà venerdì 24 ottobre 2025

ANSA Btp Valore, in primi 3 anni tassi minimi garantiti al 2,60%

Prende il via il collocamento del BTP Valore, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, che sarà collocato da oggi (20 ottobre) a venerdì (24 ottobre) sul mercato MOT di Borsa italiana. Una emissione che sta da subito performando bene: in circa un’ora di trattazione sono arrivati ordini per oltre 900 milioni di euro. Sinora gli ordini ammontano esattamente a 922.456.008 euro per 27.905 contratti, più o meno in linea con il collocamento del precedente BTP Valore, a maggio 2024, quando erano stati scambiati in un’ora e mezza 1,5 miliardi di euro.

La serie dei tassi minimi

Il MEF ha annunciato venerdì scorso la serie dei tassi cedolari minimi garantiti, che al termine del collocamento, in base alle condizioni di mercato alla chiusura del collocamento sul MOT ed in risposta alla domanda pervenuta, potranno essere confermati o rivisti al rialzo. Il tasso corrisposto comunicato dal MEF sarà pari al

2,60% sino al 3° anno

al 3,10% per il 4° e 5° anno

al 4,00% per il 6° e 7° anno.

Le caratteristiche del titolo

Il BTP Valore, il nuovo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (clientela retail), ha una scadenza di 7 anni (ottobre 2032), un anno in più del suo predecessore, prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi, in base ai tassi definitivi che saranno comunicati alla chiusura del collocamento venerdì prossimo e comunque non inferiori a quelli minimi, e un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito per chi deterrà il BTP sino a scadenza. Il titolo, come di consueto, paga cedole crescenti nel tempo con un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni.

I dettagli del collocamento

Il BTP Valore ottobre 2032 sarà collocato sul mercato MOT di Borsa Italiana, il mercato dedicato alle obbligazioni ed ai titoli di Stato, secondo il consueto orario di negoziazione giornaliero. La prenotazione dei BTP Valore è iniziata oggi, 20 ottobre 2025, alle ore 9, e si concluderà venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 17.30, salvo chiusura anticipata.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016. Il titolo sarà collocato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione.

Acquistare il BTP è facilissimo

Il BTP Valore potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

La tassazione agevolata

Come per tutti i titoli di stato è prevista la consueta tassazione agevolata al 12,5% sulle cedole trimestrali ed anche sul pagamento del premio finale extra. L’acquisto del BTP gode inoltre dell’esenzione dalle imposte di successione ed è prevista l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.