ANSA Btp Valore, in primi 3 anni tassi minimi garantiti al 2,60%

Torna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli investitori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le condizioni per la sesta emissione, in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025, salvo chiusura anticipata. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I rendimenti: cedole in crescita e premio finale

Il Btp Valore è un’obbligazione statale di 7 anni che promette una remunerazione crescente nel tempo, un premio fedeltà finale e la garanzia del capitale. È acquistabile senza commissioni direttamente dalla propria banca, in posta o via home banking.

Il cuore dell’offerta è il meccanismo “step–up“, che aumenta la cedola a scadenze prestabilite. Ecco i tassi minimi garantiti annunciati dal Mef:

2,60% per il 1°, 2° e 3° anno;

3,10% per il 4° e 5° anno;

4,00% per il 6° e 7° anno.

Significa quindi un rendimento medio al 3,22%, che sale al 3,33% con il bonus fedeltà. In seguito, durante i giorni di collocamento, questi valori potranno solo essere confermati o alzati, a seconda delle condizioni di mercato. Le cedole saranno pagate trimestralmente.In più, per chi conserverà il titolo fino alla scadenza, è previsto un premio extra finale dello 0,8% sull’importo investito.

Vantaggi fiscali e condizioni agevolate

Come per tutti i titoli di Stato, il Btp Valore gode dei consueti benefici fiscali:

una tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale;

l’esenzione dall’imposta di successione;

l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro di investimento in titoli di Stato.

L’investimento minimo è di mille euro e non sono previsti limiti massimi, con la garanzia di vedere soddisfatti tutti gli ordini di acquisto.

Come e dove acquistarlo

Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana. I risparmiatori potranno acquistare il titolo, senza commissioni e alla pari (prezzo 100), attraverso le banche dealer (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM) e co-dealer (MPS, Banca Sella), presso gli sportelli o tramite i propri servizi di home banking abilitati. Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016.

Durante il periodo di collocamento, i risparmiatori avranno quindi la possibilità di sottoscrivere i titoli in totale trasparenza e con la garanzia della piena copertura dell’importo richiesto.

Sono passati due anni da quando il prodotto del Tesoro ha debuttato, e in questo periodo di tempo sono stati raccolti in questo modo quasi 80 miliardi di euro. Grazie ai Btp Valore una quota significativa di debito italiano è passata in mano agli investitori retail.

A chi conviene comprare Btp Valore

I Btp Valore sono concepiti come strumenti di medio-lungo termine che garantiscono cedole progressive e la certezza di poter sottoscrivere l’ammontare desiderato durante la fase di collocamento. Questa impostazione li rende adatti sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo dei titoli di Stato, sia a chi gestisce autonomamente i propri risparmi tramite i canali digitali.

L’elemento chiave del nuovo titolo rimane il meccanismo step-up: la progressiva crescita delle cedole negli anni consente al risparmiatore di avere una prospettiva di rendimento più interessante rispetto a un titolo a tasso fisso costante.