Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova emissione BTP Valore

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di BTP Valore, i titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori. L’offerta sarà disponibile da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata in caso di forte domanda. Il nuovo strumento presenta caratteristiche pensate per attrarre il risparmio privato e offrire una forma di investimento a medio-lungo termine.

Le caratteristiche del BTP Valore

Tutte le caratteristiche del BTP Valore:

emissione dalla durata complessiva di sette anni;

cedole crescenti nel tempo, pagate ogni tre mesi secondo il meccanismo “step-up” strutturato in tre periodi 3+2+2 anni;

premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

I tassi minimi garantiti per ciascun periodo verranno comunicati venerdì 17 ottobre. In seguito, durante i giorni di collocamento, questi valori potranno solo essere confermati o alzati, a seconda delle condizioni di mercato.

Come acquistare il BTP Valore

Come già avvenuto per le precedenti emissioni, i titoli saranno riservati esclusivamente ai risparmiatori retail. L’acquisto potrà avvenire tramite:

il servizio di home banking, se abilitato al trading online;

la propria banca di riferimento;

l’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con deposito titoli.

L’investimento minimo richiesto è di 1.000 euro, con la certezza di ottenere sempre la sottoscrizione dell’importo desiderato. I titoli saranno collocati “alla pari”, quindi senza costi aggiuntivi al prezzo di acquisto. Restano esclusi i costi di gestione del conto titoli o eventuali spese legate al trading online, da concordare con la propria banca.

Tassazione e vantaggi fiscali

Il nuovo BTP Valore prevede i benefici fiscali tipici dei titoli di Stato italiani:

aliquota agevolata al 12,5% sulle cedole e sul premio finale;

esenzione dalle imposte di successione;

esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

Questi elementi rafforzano l’attrattiva dello strumento, posizionandolo come alternativa agli strumenti di risparmio tradizionali.

Il collocamento sul MOT

Il collocamento avverrà tramite la piattaforma MOT (Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato di Borsa Italiana). L’operazione vedrà il coinvolgimento di tre banche dealer – Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM – e due co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella Holding. Durante il periodo di collocamento, i risparmiatori avranno quindi la possibilità di sottoscrivere i titoli in totale trasparenza e con la garanzia della piena copertura dell’importo richiesto.

I BTP Valore come strumento di risparmio

I BTP Valore fanno parte della famiglia di titoli di Stato creati appositamente per gli investitori privati. Sono concepiti come strumenti di medio-lungo termine che garantiscono cedole progressive e la certezza di poter sottoscrivere l’ammontare desiderato durante la fase di collocamento. Questa impostazione li rende adatti sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo dei titoli di Stato, sia a chi gestisce autonomamente i propri risparmi tramite i canali digitali. L’elemento chiave del nuovo titolo rimane il meccanismo step-up: la progressiva crescita delle cedole negli anni consente al risparmiatore di avere una prospettiva di rendimento più interessante rispetto a un titolo a tasso fisso costante. Con questa nuova emissione, il Tesoro prosegue nella strategia di ampliamento dell’offerta dedicata al risparmio domestico, rafforzando la fiducia dei cittadini nello strumento dei titoli di Stato.