Il Cipess ha approvato il Piano annuale del Fondo di Garanzia Pmi per il 2025, garantendo 40 miliardi di euro per l'accesso al credito delle imprese italiane

Fonte: Ufficio stampa del Governo Italiano Credito Pmi dal Governo 40 miliardi.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il Piano annuale delle attività del Fondo di Garanzia Pmi per il 2025, sbloccando 40 miliardi di euro per aiutare le piccole e medie imprese italiane ad accedere al credito. La decisione è stata presa durante una riunione a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli.

Il Piano Garanzia Pmi 2025 punta a dare una spinta all’economia italiana, garantendo finanziamenti per oltre 40 miliardi di euro grazie a un impegno di 2,3 miliardi di euro per il loan by loan e i portafogli di finanziamento.

40 miliardi per le Pmi, via libera dal Cipess

Il Cipess ha dato il via libera al Piano annuale delle attività del Fondo di Garanzia Pmi per il 2025, stanziando 2,3 miliardi di euro per garantire finanziamenti per oltre 40 miliardi di euro. L’obiettivo è rendere più facile l’accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane, aiutandole a investire in innovazione, crescere e superare le difficoltà economiche.

Tra le novità di quest’anno:

aumento del 10% delle operazioni di importo ridotto, per aiutare soprattutto microimprese e start-up ad accedere ai finanziamenti;

accantonamento per il rischio del 9,3%, per garantire la sostenibilità del Fondo e proteggere le banche dai rischi di insolvenza.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, ha dichiarato: “Con l’approvazione del Piano per il 2025, il Governo continua a confermare il proprio impegno a supporto delle Pmi, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia del nostro Paese”.

Più credito per le imprese: gli obiettivi del Piano

Il Piano Garanzia Pmi 2025 punta a:

facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane;

stimolare gli investimenti in innovazione e digitalizzazione;

sostenere la crescita economica in un momento di incertezza globale.

Secondo le stime del Cipess, con l’impegno di 2,3 miliardi di euro, sarà possibile attivare finanziamenti per oltre 40 miliardi di euro, migliorando la liquidità delle imprese e sostenendo i loro progetti di sviluppo. Un’altra novità riguarda l’aumento del 10% delle operazioni di importo ridotto, pensato per aiutare anche le microimprese e le start-up a ottenere finanziamenti, con un occhio di riguardo all’imprenditoria giovanile e all’innovazione tecnologica.

Altri interventi approvati dal Cipess

Oltre al Piano Garanzia Pmi 2025, il Cipess ha approvato 15 milioni di euro per compensazioni destinate ai territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. La ripartizione prevede:

50% ai Comuni sede di impianto;

25% alla Provincia;

25% ai Comuni confinanti.

Inoltre, sono previsti 10 milioni di euro per il Progetto Integrato per il turismo (Pit) – “Il ponte tra i parchi” all’interno del Programma Restart, destinati al comune di Tornimparte (AQ) e ad altri 8 comuni dell’Area omogenea 2. Ma anche fondi per il Programma di sviluppo Restart 2 (2025-2027) per l’area del cratere sismico dell’Abruzzo, con uno stanziamento complessivo di 110 milioni di euro per progetti di sviluppo locale e infrastrutture turistiche. Infine, 8 interventi aggiuntivi nell’ambito del Programma Restart 2, con un importo complessivo di 27 milioni di euro.