Italiaonline lancia InRete AI, la piattaforma all-in-one che rivoluziona il marketing digitale delle Pmi

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Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia il lancio di InRete AI, la nuova piattaforma di marketing digitale interamente guidata dall’Intelligenza Artificiale. Pensata per supportare le piccole e medie imprese e i professionisti italiani, InRete AI rappresenta un’evoluzione radicale: un hub unico capace di accompagnare ogni business lungo l’intero funnel di vendita, dalla visibilità iniziale, alla conversione, alla fidelizzazione del cliente.

Il contesto è chiaro: l’AI sta trasformando profondamente i comportamenti d’acquisto online. Negli ultimi 12 mesi il traffico web guidato da sistemi di intelligenza artificiale è cresciuto del 73%, e il 44% dei consumatori dichiara di acquistare di più da aziende che offrono interazioni in tempo reale. InRete AI nasce per democratizzare l’accesso a queste tecnologie, abbattendo le barriere operative e tecniche grazie a un‘interfaccia semplice, gestibile anche da smartphone, affiancata da un servizio di consulenza dedicato.

Tre i vantaggi competitivi chiave del servizio:

Supporto Full Funnel guidato dall’AI : l’intelligenza artificiale interviene in ogni fase del percorso di acquisizione di un cliente, automatizzando i processi e liberando tempo per il core business.

: l’intelligenza artificiale interviene in ogni fase del percorso di acquisizione di un cliente, automatizzando i processi e liberando tempo per il core business. Hub unificato : un’unica interfaccia per gestire presenza sul network Italiaonline, canali social e directory, centralizzando messaggi, recensioni e promozioni.

: un’unica interfaccia per gestire presenza sul network Italiaonline, canali social e directory, centralizzando messaggi, recensioni e promozioni. Misurabilità totale: reportistica chiara e in tempo reale per monitorare il ritorno sull’investimento.

Tra le feature più innovative, InRete AI introduce l’ottimizzazione per la citabilità sui Grandi Modelli Linguistici come ChatGPT, Gemini e Meta AI, consentendo alle PMI di aumentare la possibilità di essere citate nelle risposte dei motori LLM Una scelta strategica: siti e directory strutturati per essere citati correttamente dall’AI generano un numero di lead circa 2,7 volte superiore.

Sul fronte della conversione, la piattaforma gestisce autonomamente, tramite l’AI, chat interattive, risponde ai messaggi su Instagram e Facebook, risponde automaticamente alle recensioni e distribuisce coupon digitali.

Tutte le lead confluiscono in un CRM evoluto, con strumenti di marketing automation per campagne di engagement e fidelizzazione. Nel segmento B2B è inoltre possibile individuare e generare nuovi prospect commerciali.

Sono quattro i moduli scalabili, uno per ogni esigenza:

InRete AI Start— Lo starter kit per presidiare il web e centralizzare visibilità, recensioni e contatti. InRete AI Visibilità Top — Per mercati locali ad alta competitività, con chatbot evoluto integrato sulle property IOL e sui social. InRete AI Premium — La suite full-funnel B2C per automatizzare l’intero processo di conversione. InRete AI Business — La soluzione B2B con strumenti avanzati di prospecting e lead generation.

L’introduzione di InRete AI si inserisce organicamente nel percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso da Italiaonline per il tessuto imprenditoriale italiano. La nuova piattaforma si connette e va a potenziare la strategia già avviata con il lancio di MARiO, il primo “collaboratore digitale” basato su intelligenza artificiale agentica. Se MARiO presidia il front office e la gestione dei clienti H24, InRete AI ne diventa l’ideale motore di marketing strategico, delineando un ecosistema AI completo e accessibile, capace di supportare le PMI in ogni singola fase del loro ciclo di vita e di business.

Il lancio di InRete AI è accompagnato da un’identità visiva rinnovata, costruita attorno al pay-off ufficiale: “InReteAI. L’intelligenza che pensa al tuo business“.

“Con InRete AI non stiamo semplicemente lanciando una nuova offerta, ma stiamo consegnando alle PMI le chiavi di una vera e propria soluzione tecnologica finora accessibile solo alle grandi aziende”

commenta Umberto Poschi, Chief Web and Media Services Officer di Italiaonline.