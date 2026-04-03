IBM Italia, cambio al vertice: Nico Losito è il nuovo General Manager

Svolta ai vertici di IBM Italia. A partire dal 1° aprile 2026, Nico Losito ha assunto ufficialmente l'incarico di General Manager, succedendo ad Alessandro La Volpe, che ha scelto di lasciare il colosso tecnologico per intraprendere nuove sfide professionali

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Ufficio Stampa Nico Losito, nuovo General Manager di IBM Italia

La nomina di Losito segna un passaggio di testimone all’insegna della continuità e dell’esperienza interna, in un momento cruciale per il mercato tecnologico italiano, sempre più orientato verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa e del cloud ibrido nei processi industriali.

Chi è Nico Losito: una carriera interna all’insegna dell’innovazione

Nico Losito non è un volto nuovo per IBM. Prima di questa nomina, ricopriva il ruolo di Vice President Sales di IBM Technology per l’Italia. La sua carriera all’interno del Gruppo è stata caratterizzata da una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e delle soluzioni tecnologiche più avanzate.

In passato, Losito ha ricoperto incarichi di rilievo anche a livello internazionale (EMEA) e ha guidato la divisione Software e Cloud di IBM Italia, gestendo la transizione di numerose aziende italiane verso infrastrutture digitali moderne. La sua nomina è vista dagli analisti come una mossa per consolidare la leadership di IBM nel supporto alla trasformazione digitale del Paese.

L’eredità di Alessandro La Volpe

Alessandro La Volpe lascia la guida di IBM Italia dopo un mandato iniziato nel luglio 2024. Durante la sua gestione, La Volpe ha spinto con forza sull’acceleratore dell’AI generativa, sottolineando come questa tecnologia possa generare un valore aggiunto per l’economia italiana stimato in circa 90 miliardi di euro.

Sotto la sua direzione, IBM ha rafforzato il posizionamento di watsonx, la piattaforma di dati e AI per le imprese, e ha promosso lo sviluppo del quantum computing come frontiera tecnologica complementare all’intelligenza artificiale. L’azienda ha espresso gratitudine per i risultati conseguiti, augurandogli il meglio per i suoi futuri impegni.

Le sfide per il 2026: AI agentica e cloud ibrido

Il mandato di Nico Losito inizia in un anno, il 2026, che IBM ha identificato come quello della maturità per l’AI agentica e l’orchestrazione multi-agente. Le priorità per il nuovo General Manager saranno chiare:

Accelerare l’adozione dell’AI in produzione: passare dai progetti pilota a implementazioni su larga scala che ottimizzino i costi e i processi aziendali.

Governance e fiducia: garantire che i sistemi autonomi siano trasparenti, sicuri e conformi alle normative, un tema caro a IBM che punta sulla “fiducia” come valore distintivo.

Consolidamento del cloud ibrido: supportare le oltre 4.000 imprese italiane che già utilizzano le piattaforme IBM e Red Hat OpenShift per gestire i propri dati in modo sicuro ed efficiente.

Il ruolo di IBM nel sistema Paese

IBM continua a essere un partner strategico per i settori chiave dell’economia italiana, dai servizi finanziari alle telecomunicazioni, fino alla pubblica amministrazione. Con oltre 175 paesi serviti a livello globale, la branch italiana sotto la guida di Losito sarà chiamata a interpretare le esigenze di un tessuto imprenditoriale composto da grandi gruppi ma anche da una fitta rete di PMI che necessitano di soluzioni scalabili e sicure.