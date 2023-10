Gianmario Verona: cos’è l’istituto Human Technopole

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Celebre economista Gianmario Verona

Gianmario Verona è un celebre economista, nato a Limbiate nel 1970. Nel corso della sua proficua carriera ha ricoperto svariati ruoli di prestigio. È stato infatti rettore dell’Università Bocconi dal 2016 al 2022. Oggi è presidente della Fondazione Human Technopole.

Presidente del Consiglio di sorveglianza

Nel 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato Gianmario Verona nuovo presidente del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole. Una nomina generalmente approvata, al fine di supportare il processo di ricerca di frontiera, contribuendo a quella che viene definita medicina personalizzata e preventiva.

Si tratta di una nuova eccellenza nel campo delle scienze della vita, per usare le parole dello stesso Verona, pronto a portare tale sistema al prossimo livello: “Volendo usare una metafora, nei prossimi anni passeremo dalla fase di avvio della startup a quella di scale-up”.

Un passaggio di consegne molto importante, considerando il curriculum di Verona, per un istituto che nel 2018 appena era soltanto un progetto. In appena quattro anni si è trasformato in un centro di eccellenza scientifica su scala internazionale. Vanta infatti al suo interno più di 300 persone, provenienti da 27 Paesi nel mondo.

Cos’è Human Technopole

Human Technopole è stato istituito dal governo italiano nel 2018, per poi entrare in attività ufficialmente a gennaio 2019. Un anno dopo è giunto l’incarico di creare un Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico. L’obiettivo primario era quello di promuovere una valorizzazione dei risultati della ricerca e l’innovazione tecnologica nelle scienze della vita, come evidenziato dallo stesso Gianmario Verona durante il suo discorso d’insediamento.

Nel 2020 è stato siglato l’accordo con svariati ministeri, Economia e Finanza, Università e Ricerca e Salute. Ciò al fine di individuare delle Piattaforme Nazionali ad alto impatto tecnologico, da realizzare proprio presso Human Technopole. Tutto ciò mirando a rendere l’operato disponibile alla comunità scientifica italiana.

A partire dal 2023 sono state aperte le prime Piattaforme Nazionali, che di fatto sono al servizio della comunità scientifica ma, in ultima analisi, delle persone. Di seguito riportiamo in pochi punti quella che può essere definita, a tutti gli effetti, la vera e propria missione di Human Technopole: