Bankitalia ha indetto un nuovo concorso per l'assunzione di 10 esperti di Data science a tempo indeterminato: ecco i titoli, i requisiti e le prove da superare

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: iStock Bankitalia 10 persone a tempo indeterminato tramite concorso.

La Banca d’Italia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di Esperti di Data science. Saranno assunte 10 persone, che verranno assegnate prevalentemente agli uffici dell’Amministrazione centrale e si occuperanno dell’utilizzo e della gestione di big data, anche con la finalità di inserirle all’interno di strumenti di machine learning e intelligenza artificiale. Potranno contribuire inoltre a promuovere l’utilizzo di tecnologie avanzate, partecipando ad attività progettuali anche a rilievo internazionale.

I requisiti del bando di concorso

I requisiti di partecipazione al bando al sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere in Bankitalia.

È altresì necessario avere i titoli per attestare le proprie competenze di statistica e gestione dei dati.

Titoli e classi di laurea richiesti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di Laurea specialistica o Laurea magistrale, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

Data science e gestione dell’innovazione (LM-Data);

Tecniche e metodi per la società dell’informazione (100S/LM-91);

Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50S/LM-44);

Ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27);

Ingegneria informatica (35S/LM-32);

Ingegneria gestionale (34S/LM-31);

Ingegneria dell’automazione (29S/LM-25);

Ingegneria elettronica (32S/LM-29);

Informatica (23S/LM-18);

Sicurezza informatica (LM-66);

Matematica (45S/LM-40);

Fisica (20S/LM-17);

Scienze statistiche (LM-82);

Statistica economica, finanziaria e attuariale (91S);

Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83);

Finanza (19S/LM-16);

altra laurea equiparata.

È valido anche il Diploma di laurea del vecchio ordinamento, sempre conseguito con un punteggio di almeno 105/110, nelle seguenti discipline:

Ingegneria delle telecomunicazioni;

Ingegneria informatica;

Ingegneria gestionale;

Ingegneria elettronica;

Informatica;

Matematica;

Fisica;

Scienze dell’informazione;

Statistica;

Scienze economiche, statistiche e sociali;

Economia e finanza;

altra laurea equiparata o equipollente.

È consentita la partecipazione al bando anche a chi possiede titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti come equivalenti a uno di quelli sopraindicati.

Preselezione in base ai titoli

Verranno selezioni i primi 900 candidati, se il numero delle domande sarà superiore a questa cifra, in base a quanto dichiarato nella sezione titoli. La loro valorizzazione prevede il seguente punteggio in base al voto di laurea, necessario per stilare la graduatoria preliminare:

da 105 a 106: 1 punto;

da 107 a 109: 2 punti;

110 e 110 e lode: 3 punti.

Come si svolge la prova scritta

La gara prevede anzitutto una prova scritta con lo svolgimento di tre quesiti sulle materia indicate nel programma:

Data science e intelligenza artificiale (20 punti);

Statistica (20 punti);

Econometria e Statistical learning (20 punti).

La prova è superata da chi ottiene almeno 12 punti per ogni quesito. Sono ammessi alla prova orale i candidati con almeno 8 punti in uno dei quesiti, purché il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti.

Sarà inoltre richiesto lo svolgimento di un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità (3 punti che si aggiungono al totale dei quesiti).

La durata complessiva massima della prova scritta sarà di 5 ore, su decisione della commissione, che valuterà competenze tecniche, capacità di sintesi, attinenza alla traccia, chiarezza espressiva, capacità di argomentare. Per lo svolgimento dell’esame non è consentita la consultazione di testi normativi, manuali, appunti e dizionari.

Come funziona la prova orale

La prova orale si articola in due giornate e consiste in:

un colloquio per la verifica delle capacità comportamentali con la metodologia dell’assessment center (2,50 punti);

un colloquio sulle materie indicate nei relativi programmi, con una conversazione in lingua inglese (60 punti).

Le capacità comportamentali includono lavoro di gruppo, comunicazione, iniziativa e orientamento al risultato. Durante il colloquio sulle competenze potranno essere discussi casi pratici. La prova orale è superata da chi consegue una votazione di almeno 36 punti. La graduatoria finale sarà pubblicata alla fine delle prove d’esame sul sito di Bankitalia. Saranno assunti a tempi indeterminato i primi 10 candidati.

Come inviare la domanda

La domanda va presentata entro la scadenza del 14 giugno 2024 alle ore 16 per via telematica sul sito bancaditalia.it. Si consiglia di inviarla con qualche ora di anticipo rispetto alla scadenza considerando il tempo necessario per provvedere alla registrazione e il grande afflusso dell’ultimo momento, mettendo anche in conto eventuali errori del sistema.

I moduli con informazioni mancanti o non in linea con i requisiti saranno esclusi dal processo di selezione. In questo caso il candidato sarà avvisato dalla Banca d’Italia.