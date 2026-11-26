L'ad di Eni segnala che senza le forniture russe il sistema italiano non ha margini di sicurezza: riserve limitate e prezzi in salita.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA L'Ad di Eni Claudio Descalzi

Durante gli Stati Generali dell’Energia del 25 novembre 2026, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha pronunciato parole preoccupanti: l’Europa rischia di restare con poco gas a disposizione e quotazioni destinate a salire ancora qualora l’inverno dovesse portare temperature rigide.

E per un Paese storicamente esposto al caro-bollette e alla povertà energetica come l’Italia, con famiglie in difficoltà per stare dietro alle spese quotidiane, non sono buone notizie. Nel frattempo, i colossi energetici continuano a macinare profitti e a remunerare gli azionisti.

Perché l’Italia rischia nuovi rincari sul gas

Queste sono state le parole di Claudio Descalzi dal palco dell’evento:

Se dovesse arrivare un inverno molto rigido avremmo qualche problema: c’è poco gas nel sistema e se manca il gas i prezzi salgono. […] Dal 1° gennaio 2027 spariranno dall’Europa circa 20 miliardi di metri cubi di gas russo e sostituirli in poco tempo non sarà semplice, perché gli stoccaggi sono bassi e servono almeno un anno o un anno e mezzo per rimettere in moto a pieno regime le forniture dal Golfo Persico.

Il Paese si ritrova di nuovo tra incudine e martello. Se da un lato l’Italia si presenta alle porte dell’inverno con le riserve di gas piene a oltre il 90%, dall’altro preoccupa la tenuta del sistema europeo nella fase di ricostituzione delle scorte nel 2027, quando scatterà lo stop definitivo agli accordi commerciali residui sul gas russo.

A provare a raffreddare gli allarmi ci pensa il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ricordando che gli stoccaggi nazionali dispongono di circa 19 miliardi di metri cubi di riserve. Ma anche senza emergenze fisiche immediate in Italia, il meccanismo del mercato europeo lega le nostre bollette alle quotazioni internazionali, lasciando le famiglie esposte a nuove fiammate dei prezzi.

Gli utili di Eni e la remunerazione degli azionisti

Così, mentre molti consumatori chiederebbero l’anticipo dello stipendio per pagare luce e riscaldamento, lo scenario energetico continua a garantire margini solidi ai grandi operatori. Nei primi nove mesi del 2026 Eni ha confermato risultati finanziari robusti, sostenuti dalla produzione upstream e dalla crescita della divisione Plenitude, garantendo una ricca remunerazione agli azionisti:

la distribuzione di un dividendo ordinario 2026 fissato a 1,05 euro per azione, in crescita del 5% rispetto all’esercizio precedente;

il proseguimento del piano pluriennale di buyback (riacquisto di azioni proprie) per sostenere il valore del titolo in Borsa;

una generazione di cassa operativa tale da coprire integralmente investimenti e politica dei dividendi nonostante la volatilità dei mercati.

Tajani esclude ulteriori tasse sugli extraprofitti

Il cortocircuito tra l’allarme sui costi per i cittadini e i bilanci positivi delle compagnie ha rimesso sul tavolo politico l’idea di un nuovo prelievo sugli extraprofitti, ma dall’esecutivo arriva una chiusura senza appello. Sempre dagli Stati Generali dell’Energia, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a liquidare qualsiasi ipotesi di tassa sugli extraprofitti.

Secondo il leader di Forza Italia non si possono colpire due volte gli utili delle aziende, tanto più dopo il contributo da circa 700 milioni di euro già previsto nella Legge di Bilancio. Resta così intatto il solito paradosso italiano: da un lato la cassa continua a sorridere ai big dell’energia, dall’altro a pagare il conto di un gas sempre più caro restano puntualmente le tasche dei cittadini. Quasi 2 milioni sceglieranno di passare la parte più acuta dell’inverno al freddo..