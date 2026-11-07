Secondo Coverflex il 60% dei dipendenti non vede aumenti da due anni e vorrebbe accesso anticipato allo stipendio per pagare bollette

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Secondo un'indagine condotta da Coverflex e Ipsos molti italiani vorrebbero anticipo della busta paga per far fronte a bollette ed evitare more

Per la maggior parte dei lavoratori dipendenti gli stipendi bastano a malapena per arrivare a fine mese. Per quanto ci siano stati degli adeguamenti nell’ultimo anno nelle retribuzioni mensili, l’inflazione corre più veloce. E le spese quotidiane, sia ordinarie che straordinarie, non aspettano di certo il giorno di paga.

La mancata coincidenza tra le urgenze e l’accredito dello stipendio sta spingendo un numero crescente di lavoratori italiani a cercare soluzioni di flessibilità finanziaria. Anche perché non c’è niente di peggio di una spesa imprevista di trovarsi a pagare una mora per dover far fronte a una spesa imprevista. Ma andiamo con ordine.

L’anticipo salariale come salvagente contro more e debiti

Se con il compenso mensile si fa fatica ad arrivare a fine mese, le abitudini dei lavoratori cambiano. Secondo le rilevazioni di SumUp e Coverflex, oltre il 40% dei dipendenti dichiara di preferire un anticipo nella data di accredito. A questo strumento è stato dato un nome anglofono: Earned Wage Access, che letteralmente significa accesso allo stipendio già maturato.

L’obiettivo di chi richiede questa forma di flessibilità non è quasi mai l’acquisto superfluo, ma una difesa del reddito del nucleo familiare: avere la capacità economica di saldare le utenze domestiche, evitando da un lato l’applicazione di sanzioni per ritardato pagamento e dall’altro il ricorso a forme di micro-credito a tassi onerosi.

Salari stagnanti per 6 dipendenti su 10

Il continuo bisogno di liquidità si spiega con l’analisi sconfortante che emerge dal Report sulla Retribuzione 2026 di Coverflex e Ipsos Doxa. Su un campione di 1.000 dipendenti in Italia:

il 60% degli intervistati dichiara una retribuzione invariata negli ultimi due anni di lavoro;

il 33% del campione ha ottenuto una promozione o un incremento retributivo;

il 17% riceve un adeguamento annuale legato all’andamento dell’inflazione.

Dunque non meraviglia scoprire che l’indicatore che misura la salute del rapporto retributivo (Compensation Index) sia fermo a un punteggio di 35 su 100. Meno di un lavoratore su tre ritiene il proprio compenso allineato al livello di responsabilità o ai valori di mercato.

In questo scenario, anche i benefit aziendali cambiano destinazione d’uso: l’83% dei dipendenti usa i buoni pasto per fare la spesa quotidiana, trasformando il welfare in una vera e propria integrazione al reddito, che scavalca il semplice rimborso per la pausa pranzo.

Trasparenza salariale, questa sconosciuta

Il terzo elemento di insoddisfazione emerso dall’indagine di Coverflex e Ipsos riguarda la poca chiarezza sulle retribuzioni. Il 69% dei lavoratori ritiene che le imprese italiane siano ancora poco trasparenti sui criteri che regolano i compensi, gli scatti di anzianità e le progressioni di carriera.

Un deficit informativo che si riscontra anche sulle modalità in cui si applicano le normative europee. Nonostante l’entrata in vigore della Direttiva Ue sulla Trasparenza Salariale, il 75% dei dipendenti dichiara di averne sentito parlare solo in modo generico e appena il 21% ne conosce concretamente l’impatto e i dettagli applicativi.

Eppure, fino all’83% degli intervistati, una volta messi al corrente dei principi della direttiva, si è dichiarato nettamente favorevole all’introduzione della trasparenza sui compensi come strumento fondamentale per azzerare il divario retributivo e comprendere concretamente la propria posizione salariale.

La trasparenza retributiva aiuta a far crescere i salari?

Il testo normativo ha introdotto obblighi precisi per le aziende che, almeno in teoria, dovrebbero aver già cambiato radicalmente il modo in cui i lavoratori accedono alle informazioni sui propri guadagni.

Anzitutto, chi si candida per un posto di lavoro ha tutto il diritto di richiedere e ricevere dati chiari non solo sulla fascia d’ingaggio prevista, ma sui livelli salariali medi dell’azienda, suddivisi per sesso e per categorie di dipendenti che svolgono lo stesso ruolo o una mansione di pari valore. Informazioni essenziali che permettono di capire se l’offerta in busta paga sia in linea con il Ccnl di settore o con il trattamento riservato ai colleghi.

Inoltre non può esistere alcuna clausola di segretezza sul compenso: la retribuzione indicativa deve essere chiaramente espressa fin dall’annuncio pubblico d’impiego. Allo stesso tempo, le imprese sono tenute a rendere accessibili al proprio personale i criteri oggettivi usati per determinare gli stipendi, gli scatti e le promozioni di carriera.