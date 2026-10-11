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Secondo il Documento programmatico di finanza pubblica la Manovra finanziaria per il 2027 ha al momento a disposizione circa 15 miliardi di euro per le misure che il Governo vuole implementare. Pochi, sufficienti a malapena per la riforma dell’Irpef che sembra essere il punto fermo di questa legge di bilancio.

Il quotidiano La Repubblica ha quindi esplorato le possibili strade che il Governo avrebbe ipotizzato di intraprendere in caso volesse rendere questa Manovra più simile alle precedenti in dimensioni. Si va dalla tassazione degli extraprofitti al taglio dell’adeguamento delle pensioni, fino a nuove imposte su tabacco e gioco.

Il Governo vuole 10 miliardi in più per la Manovra

La Manovra prevista dal Dpb è minima, circa 15 miliardi di euro, tra le più ridotte del recente passato. Anche aggiungendo la flessibilità concessa dall’Ue per fare deficit in più, i fondi a disposizione sono pochissimi, in un momento in cui tutti i partiti della maggioranza vorrebbero assecondare il proprio elettorato con misure precise in vista delle elezioni del 2027.

Sarebbe quindi necessaria un’ulteriore iniezione di denaro, ma visto che il deficit non può più essere toccato, i fondi vanno trovati altrove. Se il bilancio deve rimanere lo stesso, le opzioni sono due:

tagliare le spese, riducendo quindi le uscite;

aumentare le tasse, facendo crescere le entrate.

La tassazione degli extraprofitti

Rientrano nella seconda categoria le tasse sui cosiddetti extraprofitti. Da una parte, il Governo vorrebbe un altro contributo da banche e assicurazioni. Questa volta, però, i tassi di interesse non sono stati alti per molti mesi, quindi rispetto agli anni scorsi l’Esecutivo non può chiedere molto: al massimo 3 miliardi di euro.

Ci sarebbero le aziende energetiche. I prezzi del petrolio hanno permesso di generare più entrate del previsto alle grandi imprese del settore. Il problema, come fu per le banche, è identificare cosa significhi “extraprofitto”. C’è poi sempre il rischio che queste aziende, per recuperare quanto perduto in tasse, alzino i prezzi facendo ricadere il peso della nuova imposta sui consumatori.

Il taglio dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione

L’altra idea per raccogliere molti fondi in una sola volta è toccare le pensioni. Non una scelta popolare, ma negli anni passati, altri governi, come quello Draghi, hanno attuato un taglio che non è stato percepito come particolarmente duro sulla popolazione e che anche la Corte costituzionale, che deve difendere il “diritto acquisito” della pensione, ha accettato.

Si tratta della riduzione dell’adeguamento all’inflazione per le pensioni più alte. Ogni anno, l’Inps aumenta le pensioni di una percentuale sufficiente a contrastare l’inflazione dell’anno precedente. Con l’aumento dei prezzi al 4,2% a settembre, nel 2027 questa spesa potrebbe essere importante.

L’idea è quella di tagliare questo aumento all’aumentare della pensione, partendo, si ipotizza, da quelle superiori a tre volte la minima e aumentando la riduzione più l’assegno diventa alto. L’importo non calerebbe rispetto al 2026, aumenterebbe solo di meno. I primi a essere colpiti sarebbero i pensionati con 24.272,20 euro di pensione lorda annua.

Nuove tasse o tasse più alte?

Ci sono poi una serie di piccole tasse e imposte che potrebbero essere aumentate per racimolare alcuni milioni da aggiungere alla Manovra:

le tasse sul tabacco;

le tasse sul gioco d’azzardo;

la tassa sui pacchi extra Ue.

Ci sarebbe anche l’ipotesi di smettere di rimandare la plastic tax e la sugar tax, che porterebbero gettiti significativi. Qui, però, la probabilità che le aziende scarichino il peso della nuova imposta sui consumatori è altissima. Sarebbe quindi una misura molto impopolare, difficilmente approvabile prima delle elezioni.

Perché la Manovra 2027 è così “piccola”?

Come ha fatto il Governo a ritrovarsi con una Manovra di soli 15 miliardi di euro? Tutto parte dalle politiche di bilancio dell’Esecutivo che, fin dal primo momento, sono state molto conservative. L’obiettivo è sempre stato quello di far rientrare l’Italia sotto il 3% di rapporto tra deficit e Pil, con vari benefici:

riduzione del costo del debito accumulato;

uscita dalle procedure per deficit eccessivo dell’Ue;

riduzione del costo del nuovo debito, attraverso il calo dei rendimenti dei titoli di Stato.

Un piano per avviare la spesa pubblica verso un circolo virtuoso e far uscire l’Italia dallo stato di indebitamento eccessivo che la affligge dagli anni ’90. Piano che però si è scontrato nel 2026 con un imprevisto: la guerra in Iran.

La crescita ha rallentato e questo ha ridotto gli introiti fiscali. L’inflazione è aumentata e con essa i tassi di interesse, spinti anche da una crisi mondiale del debito di Stati e società private. Il risultato è stato la mancata uscita anticipata dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026, su cui il Governo puntava e che avrebbe sbloccato molti fondi per la Manovra 2027.