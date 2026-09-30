Eni ha annunciato che metterà un tetto anche ai prezzi di luce e gas, mentre le principali concorrenti criticano e ribattono con offerte già disponibili e "più convenienti"

ANSA Bollette Eni Plenitude

Dopo il tetto al prezzo sul carburante, Eni ha annunciato una misura simile anche per le bollette di luce e gas, di cui è fornitore attraverso la società Plenitude. Il nuovo sconto ridurrebbe i prezzi rispetto al costo di mercato dell’energia del 30%. Secondo la società, l’offerta farebbe risparmiare fino a 200 euro all’anno.

Alla notizia hanno risposto i due principali concorrenti di Eni sul mercato libero delle utenze di luce e gas, Enel e A2A, che hanno sottolineato di avere già a disposizione offerte del tutto simili o con risparmi comparabili a quella di Eni.

Il tetto di Eni sulle bollette

Le caratteristiche dell’offerta di Eni sono un po’ diverse da un semplice “tetto dei prezzi“. Si tratta infatti di:

uno sconto del 30% sulla componente energia della bolletta;

un’offerta applicata solo alla tariffa Fixa Time 24 Smart;

un blocco dei prezzi della materia prima per 2 anni se lo si sottoscrive entro il 24 ottobre.

L’offerta prevede che Eni consideri come prezzo fisso quello di mercato di domani 1° ottobre. Applicherà poi alla componente energia uno sconto del 30%. Consideri quel prezzo come fisso per i prossimi 2 anni. Rimangono fuori dall’offerta le componenti della bolletta che non sono quella energia, vale a dire gli oneri generali, le tariffe di rete e le imposte. Quelle possono sempre cambiare.

Quanto si risparmia con il tetto alle bollette di Eni

Secondo Eni, scegliendo questa tariffa per luce e gas, il risparmio sarebbe di circa 200 euro rispetto alla tariffa Fixa Time 24 Standard, quella base, offerta lo stesso giorno. C’è però una questione da considerare: il prezzo dell’energia, al momento, è molto alto. Anche con lo sconto del 30%, non è detto che nei prossimi 2 anni la tariffa rimanga conveniente.

Per esempio, da febbraio 2026 i prezzi medi della componente energia sono aumentati:

dell’81,7% per la luce;

del 126% per il gas.

Se i prezzi tornassero ai livelli pre-guerra, quindi, la tariffa di Eni diventerebbe più cara del prezzo di mercato, anche considerando lo sconto. Qui però entra in gioco il mercato libero delle utenze. Se questo dovesse succedere, l’utente può semplicemente cambiare offerta o gestore, attraverso procedure rapide, via internet, in meno di 24 ore e senza perdere mai la propria fornitura di energia.

Come ottenere lo sconto in bolletta

L’offerta di Eni sarà disponibile dal 1° al 24 ottobre 2026, e potranno accedervi tutti gli utenti, sia nuovi clienti Eni sia persone che già utilizzano la fornitura di Plenitude. Per aderire all’offerta basta andare sul sito di Eni e scegliere Fixa Time 24 Smart. Il passaggio può essere richiesto anche di persona presso le sedi Plenitude o tramite call center.

Enel e A2A ribattono a Eni

All’offerta di Eni hanno risposto due dei principali concorrenti dell’azienda sul mercato libero delle utenze, l’ex monopolista di Stato Enel e A2A, sottolineando entrambe di avere già disponibili offerte comparabili a quella di Eni.

Le offerte di Enel e A2A

Enel sostiene di avere “la più bassa offerta tra gli operatori primari”, già da aprile. Questa offerta proporrebbe uno sconto di 200 euro a famiglia. A2A, invece, sottolinea che fin dal 2023 propone ai consumatori domestici la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia da fonti rinnovabili per 10 anni.