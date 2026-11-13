Generali, utili in crescita del 12%: cosa cambia per risparmio e dividendi

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Generali chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto rettificato in crescita del 12%.

Generali aumenta gli utili e raccoglie più risparmio nelle polizze Vita. I risultati pubblicati pochi minuti fa mostrano un utile netto rettificato di 3,678 miliardi di euro, in crescita del 12% nei primi nove mesi del 2026. L’utile netto contabile raggiunge, invece, 3,597 miliardi, con un incremento dell’11,9%.

Generali, i numeri dei primi nove mesi

Il risultato operativo sale a 6,446 miliardi, +8,5%. La raccolta netta Vita raggiunge 11,7 miliardi, +13,6%. Il direttore finanziario Cristiano Borean esprime fiducia nella possibilità di superare tutti gli obiettivi del piano al 2027: un’indicazione del management, distinta dall’annuncio di nuovi traguardi numerici.

Per leggere i risultati senza confondere le diverse grandezze:

Indicatore Risultato Che cosa misura Utile netto rettificato 3,678 miliardi, +12% Risultato dopo gli aggiustamenti definiti dal gruppo Utile netto contabile 3,597 miliardi, +11,9% Risultato netto riportato nei conti Raccolta netta Vita 11,7 miliardi, +13,6% Saldo dei flussi del comparto, non rendimento delle polizze

Dividendo Generali: gli obiettivi e la cedola già pagata

La politica del piano 2025-2027 prevede oltre 7 miliardi di euro di dividendi cumulativi e una crescita media annua composta della cedola per azione superiore al 10%, calcolata sulla base di 1,28 euro riferita all’esercizio 2023 e pagata nel 2024.

È un obiettivo sull’intero periodo: non equivale a un aumento identico e automatico ogni anno. Il dividendo resta legato alle decisioni societarie e alla capacità di distribuire risorse mantenendo un capitale adeguato.

L’ultima cedola approvata, relativa all’esercizio 2025, è stata di 1,64 euro per azione, pagata il 20 maggio 2026. Per 1.000 azioni aventi diritto significava 1.640 euro lordi: un pagamento già avvenuto, non un importo annunciato oggi per il 2027.

Il buyback affianca i dividendi, ma funziona diversamente

Accanto alle cedole, il piano contempla almeno 1,5 miliardi di euro di riacquisti di azioni proprie, con interventi annuali da valutare all’inizio di ciascun anno del piano.

Il tema era già emerso con i risultati semestrali di Generali e il buyback da 500 milioni.

Per l’azionista, la differenza è concreta. Il dividendo produce un incasso; il riacquisto utilizza risorse della società per acquistare titoli sul mercato. Se le azioni vengono annullate, diminuisce il numero tra cui ripartire gli utili futuri. Non si tratta, però, di un accredito sul conto di tutti gli azionisti, né di una garanzia sull’andamento della quotazione.

La crescita dell’utile va, quindi, letta insieme alla destinazione del capitale: distribuzioni, investimenti e risorse trattenute per sostenere l’attività.

Polizze Vita, perché il dato italiano merita attenzione

Nel risparmio tradizionale, il gruppo segnala un rallentamento della nuova produzione italiana, collegato alla scelta di privilegiare prodotti con margini più elevati. L’Italia contribuisce, invece, alla crescita delle soluzioni ibride e unit-linked.

È un passaggio che riguarda il rapporto tra compagnia e cliente. Un prodotto più redditizio per l’assicuratore non è automaticamente più remunerativo per chi lo sottoscrive. Il risultato per il risparmiatore dipende dalle condizioni contrattuali, dalle componenti finanziarie, dai costi e dalle eventuali garanzie.

Le unit-linked collegano il valore dell’investimento a fondi o altri attivi previsti dal contratto; le soluzioni ibride combinano componenti differenti. Per confrontarle con una polizza tradizionale occorre, quindi, guardare oltre il rendimento prospettato: quanto capitale oscilla con i mercati, quali somme sono eventualmente garantite e che cosa accade in caso di uscita anticipata.

Capitale e prossimi appuntamenti: che cosa chiarire

Il Solvency Ratio scende al 211%, dal 219% di fine 2025. È il rapporto tra fondi propri ammissibili e requisito patrimoniale di solvibilità: non indica un rendimento né una percentuale di rimborso delle polizze.

Per gli azionisti, conta perché la remunerazione deve convivere con gli impegni assicurativi. Un aumento degli utili non si trasforma integralmente in denaro distribuibile.

Oggi, alle 14:30, è prevista la sessione di domande e risposte con gli analisti. Il successivo appuntamento è l’Investor Day del 18 novembre.

Il punto da approfondire sarà come Generali intenda conciliare crescita delle cedole, investimenti e capitale disponibile. Sul versante italiano, resterà da capire quanto la scelta di prodotti più redditizi per il gruppo modificherà la composizione dell’offerta ai risparmiatori.