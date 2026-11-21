Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Oltre 2 milioni di famiglie non accenderanno il riscaldamento.

Il caro bollette non vuol dire soltanto una spesa maggiore, ma anche che molti, moltissimi nuclei familiari non possono utilizzare i riscaldamenti o illuminarsi adeguatamente. Stando ai dati del 2024, gli ultimi disponibili, le maggiori difficoltà si concentrano nel Sud, in particolare in Puglia.

Secondo i dati della CGIA di Mestre, sarebbero 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone. Ma se si guardano i dati totali, il numero delle famiglie interessate aumenta a 2,4 milioni, ovvero il 9,1% del totale nazionale.

Povertà energetica: 2,4 milioni senza riscaldamento

L’Ufficio Studi CGIA ha elaborato i dati delle persone in povertà energetica. Stando agli ultimi dati disponibili, ovvero quelli relativi al 2024, sul territorio nazionale sarebbero 2,4 milioni di famiglie in una forma di deprivazione di riscaldamento o adeguata illuminazione.

Situazione grave soprattutto al Sud, con la Puglia in testa. Qui sarebbero oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone. Subito dopo si trova la Calabria, con più di 143.400 famiglie coinvolte, per un totale di 318.000 persone, e il Molise, dove le famiglie in disagio sono 22.650, quindi 49.000 individui circa.

In situazioni meno gravi, ma i cui numeri sono comunque indicatori del fenomeno, si trovano le famiglie di Marche, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. La maggior parte delle famiglie scivolate in condizioni di povertà energetica sono soprattutto anziani da soli, genitori stranieri e realtà con un elevato numero di minori.

Chi sono le famiglie in difficoltà?

Secondo il centro studi si tratta di famiglie che faticano a sostenere le spese essenziali per l’energia elettrica e il riscaldamento. Considerando gli attuali rincari dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, è molto probabile che in questa situazione di difficoltà si trovi un numero maggiore di persone.

Secondo le stime dell’ufficio, nel 2026 rispetto al 2025 i rincari per le famiglie dell’energia elettrica potrebbero essere del 21,3% e per il gas del 23,2%.

Per capire chi sono le famiglie in povertà energetica, bisogna guardare a chi non riesce ad accedere a servizi energetici essenziali come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e uso degli elettrodomestici.

Sono soprattutto i nuclei a basso reddito che vivono in abitazioni poco efficienti, persone da sole o chi deve scegliere se limitare l’uso del riscaldamento e del raffrescamento. Questo comportamento viene definito deprivazione nascosta e indica un disagio non sempre visibile nei dati di spesa.

Scegliere di stare al freddo, di abitare in ambienti poco salubri perché con problemi di umidità e muffa non compaiono nei numeri ufficiali, ma denotano una difficoltà reale nel pagamento delle bollette, con ritardi, accumulo di arretrati o rischio di distacco delle forniture.

Gli effetti della guerra in Iran

E dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico, scrive l’ufficio studi, nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono tornati a salire “spaventosamente”. Tra febbraio e novembre del 2026 il prezzo del gas è salito del +161,5%, arrivando a costare 92 euro a megawattora.

Sempre in quest’arco temporale, il costo dell’elettricità ha subito un’impennata del 127%, e solo nel mese di novembre ha raggiunto i 260 euro al megawattora.

I rincari più pesanti si sono fatti sentire nelle bollette di luce e gas in Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. A chiudere la graduatoria la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta.