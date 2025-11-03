L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha dichiarato in un’intervista che il gruppo sta cercando di attivare un progetto per portare 50 treni ad alta velocità italiani in Germania. Fs controlla Trenitalia, che si è già espansa con il proprio marchio in Francia e con una controllata in Spagna.

Trenitalia è uno dei vettori più importanti a livello mondiale per i treni ad alta velocità. La sua espansione ha accelerato negli ultimi anni grazie alla liberalizzazione dei sistemi ferroviari di diversi Stati.

L’esperienza accumulata in Italia le ha permesso di fare concorrenza alle altre compagnie statali, trovando spazi di mercato importanti. In Germania ci sarebbe da scardinare il dominio di Deutsche Bahn (DB), che da tempo è in crisi.

Ferrovie dello Stato vuole espandersi in Germania

Durante un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt, l’ad Stefano Donnarumma ha rivelato:

Stiamo valutando l’idea di espandere la nostra attività in Germania, includendo il redditizio settore dei treni ad alta velocità. Sono convinto che ovunque si sviluppi una sana competizione emerga un prodotto o un servizio migliore.

Il piano sarebbe già a un buon livello di sviluppo, con alcuni punti fermi decisi e diverse pratiche avviate. L’obiettivo sarebbe quello di portare 50 treni ad alta velocità sul modello Frecciarossa in Germania. Fs ha già intrapreso i necessari contatti con le autorità e i gestori della rete tedeschi.

La mossa richiama anche il progetto della metro continentale, che lo stesso Donnarumma ha citato durante l’intervista:

In Italia la chiamiamo, per scherzo, la metropolitana europea. Se entreremo anche nel mercato tedesco dell’alta velocità, potremmo proporci come leader nella realizzazione di un simile progetto.

La crisi di Deutsche Bahn

Come notato anche da Donnarumma, il principale concorrente di Fs in Germania sarà Deutsche Bahn (Db), la compagnia ferroviaria di Stato tedesca. Un tempo, Db era sinonimo di efficienza e puntualità, ma nel giro di pochi anni è diventata la compagnia di alta velocità con la peggiore fama d’Europa.

ANSA

In Germania i treni accumulano sempre più ritardo. Nel 2022 solo il 65,2% dei treni ad alta velocità del Paese sono arrivati puntuali. Negli anni successivi la situazione è peggiorata, con il tasso di puntualità dell’alta velocità e degli Intercity, calcolato su una tolleranza di 6 minuti, rimasto al 62,5%.

La puntualità dei Frecciarossa in Italia è stata del 71% nel 2025, nonostante i moltissimi cantieri aperti sulle ferrovie italiane che causano spesso ritardi dei treni.

I problemi citati da Db per giustificare questi ritardi sono principalmente tre:

l’aumento del traffico ferroviario verso le maggiori città;

carenze infrastrutturali sistemiche delle ferrovie tedesche;

difficoltà a reperire personale.

Trenitalia in Spagna e Francia

Non è chiaro come Ferrovie dello Stato voglia affrontare queste criticità, che sicuramente dovrà aiutare a risolvere se vuole offrire un servizio concorrenziale con quello di Db. L’azienda italiana non è però nuova all’introduzione dell’alta velocità in nuovi mercati europei con compagnie di Stato già molto radicate.

Nel 2021 la compagnia Thello è diventata Trenitalia France, avviando un servizio di Frecciarossa tra Milano e Parigi. Nel novembre del 2022 ha infatti avviato le corse di Iryo, con un parco treni composto da 20 ETR 1000 (i Frecciarossa 1000 di Trenitalia). Dall’inizio delle operazioni ha trasportato 13 milioni di passeggeri.