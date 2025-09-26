Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Con un investimento da oltre 1,3 miliardi di euro, il Gruppo FS lancia il Frecciarossa 1000 di nuova generazione, il convoglio Alta Velocità più avanzato e sostenibile mai realizzato in Italia. I primi esemplari entreranno ufficialmente in servizio domenica 28 settembre e inaugureranno una nuova fase della mobilità ferroviaria italiana ed europea. In totale, saranno 36 i treni in consegna, con opzione per altri 10, a un ritmo di circa 10 all’anno fino al 2029.

Il progetto rientra tra le priorità del Piano Strategico FS 2025/2029 e punta a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita industriale interna. I nuovi treni sono infatti progettati da Hitachi Rail e realizzati negli stabilimenti produttivi di Pistoia e Napoli, poli di eccellenza per la la filiera italiana del ferro. Celebra inoltre i 15 anni del brand Frecciarossa.

Perché è il treno più green d’Europa

Sul fronte ambientale, il nuovo Frecciarossa 1000 segna un salto di qualità significativo: il tasso di riciclabilità è del 97,1%, con un recupero dei materiali pari al 98,2%. Entrambe le percentuali sono superiori rispetto alla generazione precedente.

I nuovi motori elettrici permettono un consumo energetico minimo e sono abbinati a sistemi di condizionamento ad alta efficienza, in grado di ridurre il potenziale di riscaldamento globale (Gwp) del 56%. Si tratta inoltre del primo treno ad alta velocità al mondo a ottenere la certificazione Epd (Environmental Product Declaration), fondata su un’analisi del ciclo di vita nella sua totalità.

Fino a 360 km/h e tecnologia 5G

Ma la sostenibilità non è l’unico punto di forza dei nuovi bolidi delle Ferrovie dello Stato. I treni sono tecnologicamente all’avanguardia: omologati per viaggiare fino a 360 km/h, equipaggiati con un sistema di trazione più efficiente, connessione Wi-Fi 5G potenziata (supportata da 4 operatori) e rete di controllo full ethernet a 100 Mbps.

Inoltre, sono dotati di sistemi Ems (Energy Management System) che consentono la trasmissione certificata dei dati per la fatturazione dell’energia elettrica.

Design d’autore per il Frecciarossa 1000

Dal punto di vista del design, firmato Giugiaro, gli interni sono stati ripensati per offrire un comfort superiore, con materiali di alta qualità, nuove sedute ergonomiche, più spazio per i bagagli e aree diversificate per Executive, Business e Standard.

A bordo sarà disponibile una nuova Area Galley, (il punto ristoro dei treni ad alta velocità), di una rinnovata zona Bar Bistrot e servizi accessibili anche per persone a mobilità ridotta.

Frecciarossa nel mercato estero

Il nuovo ETR1000 è omologato per circolare su 7 reti ferroviarie europee:

Francia;

Spagna;

Germania;

Austria;

Svizzera;

Paesi Bassi;

Belgio.

Il gruppo mira dunque a confermare il Frecciarossa come un asset competitivo anche sui mercati esteri, consolidando il ruolo del Made in Italy anche nel panorama ferroviario internazionale.

Le dichiarazioni di Donnarumma

A parlare con entusiasmo del nuovo progetto è stato l’Ad e Dg del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma:

Il Frecciarossa 1000 di nuova generazione rappresenta un passo decisivo per la mobilità sostenibile in Italia e in Europa.

Ha spiegato che il nuovo Frecciarossa 100:

Risponde alle esigenze di un Paese che chiede connessioni sempre più veloci, efficienti e green, rafforzando allo stesso tempo l’industria nazionale.