TIM continua a correre in Brasile: i risultati del 2024 e le prospettive

Fonte: ANSA TIM Brasil sarà un elemento cruciale della strategia del Gruppo

TIM Partecipacoes meglio nota come TIM Brasil chiude un altro esercizio record. Affari a gonfie vele per la controllata brasiliana del Gruppo TIM, che continua a puntare sul mobile, realizzando una crescita a doppia cifra in Sudamerica. TIM Brasil, infatti, è parte del tridente della “nuova TIM” post-scorporo della rete, che si compone di tre divisioni: Brasile, Consumer ed Enterprise.

I numeri dell’esercizio 2024

TIM Brasil ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile netto in crescita del 17,1% a 3,16 miliardi di reais (pari a circa 530 milioni di euro). Si tratta del settimo anno consecutivo in crescita dell’utile che si attesta così a livello “più alto mai raggiunto” dalla società.

I ricavi registrano una crescita del 6,6% a 25,44 miliardi di reais (circa 4,3 miliardi di euro), mentre i ricavi da servizi, che fanno a parte del leone, registrano un aumento del 6,4% a 24,58 miliardi di reais. L’EBITDA parallelamente sale a 12,62 miliardi, in crescita dell’8% e pari a circa il 50% dei ricavi. ”

Innovazione e qualità al centro della strategia

“La nostra strategia, basata su innovazione e qualità, ha dimostrato la sua efficacia anche nel 2024″, ha commentato Alberto Griselli, Amministratore delegato di Tim Brasil, ricordando il ruolo centrale dell’innovazione ed aggiungendo “abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e chiuso un altro anno in crescita, contribuendo allo sviluppo del Paese”.

Le prospettive per il 2025 e oltre

Per il 2025 la società punta ancora su una “solida crescita”. Presentato anche il nuovo Piano 2025-2027, che prevede ricavi in crescita del 5% medio annuo ed un EBITDA in aumento del 6-8% l’anno. Attesa anche una generazione di cassa operativa in netto miglioramento, con una stima di Ebitda/Capex che passa dall’11-14% medio del triennio appena concluso al 14-16% dEL triennio che si sta aprendo. Prevista anche ed una solida remunerazione dei soci per 13,5-14 miliardi di reais, pari a circa 2,3 miliardi di euro al cambio attuale.

Il Brasile cruciale per le scelte strategiche del Gruppo

Il Brasile è sicuramente una fetta importante della nuova TIM ed appare cruciale anche per le opzioni strategiche che si aprono al management, in una fase in cui il consolidamento del settore delle Tlc e la riflessione avviata da Vivendi sulla quota del 23,7% detenuta nella compagnia italiana. potrebbero portare nel capitale del Gruppo TIM un nuovo socio o favorire nuove alleanze o operazioni di consolidamento.

Sono molto recenti i rumors che parlano di un interesse della francese Iliad ad entrare nel capitale di TIM per rafforzarsi in Italia, ma anche le voci di un interesse dei fondi CVC capital o, addirittura, di un interesse di Poste Italiane.

Tutte ipotesi che, auspicabilmente, il management del gruppo potrà chiarire in occasione della presentazione del novo Piano giovedì prossimo.