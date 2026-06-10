Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile a 77 punti base nella prima giornata delle aste di giugno: oggi verranno emessi i Bot a 12 mesi

ANSA Lo spread del 10 giugno

Lieve calo dello spread tra i Btp a 10 anni benchmark e i loro equivalenti tedeschi, i Bund. Il differenziale è rimasto a 77 punti base all’apertura del 10 giugno, con rendimenti del 3,82% per i titoli italiani. Nella giornata di oggi si terrà l’asta dei Bot a 12 mesi, la prima di giugno, a cui seguirà un’altra emissione domani, 11 giugno.

Quest’ultima avrebbe dovuto essere l’emissione a dei titoli medio e lungo termine, con diversi prodotti di durata variabile da 3 a 30 anni. Il Tesoro ha però deciso di ridurre drasticamente il numero di prodotti all’asta, lasciando solo i Btp a 3 anni, e di sindacare l’emissione di Btp a 7 e a 30 anni in un prossimo futuro.

Spread a 77 punti tra Btp e Bund

L’apertura dei mercati obbligazionari del 10 giugno non ha dato seguito alla tendenza di ieri per quanto riguarda il differenziale tra Btp e Bund. Nessun nuovo aumento, con lo spread stabile a 77 punti base con i rendimenti di fatto fermi a quelli della chiusura precedente: 3,82% per i Btp, 3,05% per i Bund.

Un risultato raggiunto nonostante la situazione in Medio Oriente, che per mesi ha dettato l’andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, sia arrivata a un nuovo punto critico. Gli Stati Uniti hanno ripreso ad attaccare l’Iran, dopo l’abbattimento di un elicottero statunitense sullo Stretto di Hormuz.

I risvolti del conflitto non sembrano però più in grado di modificare sostanzialmente l’andamento dello spread. I mercati si sono assestati sull’attuale situazione e solo uno sblocco reale del traffico a Hormuz potrebbe generare forti movimenti.

Europa in attesa della decisione della Bce

Nella giornata di domani la Banca centrale europea comunicherà la propria decisione di politica monetaria di giugno. Gli analisti prevedono un aumento dello 0,25% dei tassi di interesse, che dovrebbero quindi arrivare al 2,25%. Una decisione che dovrebbe essere presa per contrastare l’inflazione, arriva al 3,2%. Un effetto indesiderato di questa politica sarà il rallentamento dell’economia, in una situazione in cui il Pil dell’Ue è già calato nel primo trimestre dello 0,2%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 10 giugno 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,05% – Btp italiani 3,82% 77 Oat francesi 3,71% 66 Bonos spagnoli 3,49% 44

L’attesa di questa decisione ha contribuito alla stabilità dello spread anche nel resto dei Paesi europei. In Spagna il differenziale tra Bonos e Bund è rimasto a 44 punti base, così come è restato a 66 punti quello tra i titoli tedeschi e gli Oat francesi.

Oggi l’asta dei Bot, domani quella dei Btp a 3 anni: i rendimenti

Nella giornata di oggi si terrà l’asta per i Bot a 12 mesi. Le caratteristiche di questi titoli di Stato sono:

codice ISIN IT0005716714;

durata 367 giorni (12 mesi);

importo minimo offerto 8,5 miliardi di euro.

I rendimenti saranno definiti dallo scarto di prezzo tra il valore nominale e quello di vendita. Domani si terrà invece l’asta per i Btp a 3 anni. Avrebbero dovuto finire all’asta molti altri titoli ma ogni emissione di Btp e CctEu sopra i 3 anni è stata annullata. Al suo posto si terrà, nel prossimo futuro, un’emissione sindacata di Btp a 7 e a 30 anni. Le altre aste di giugno si terranno:

mercoledì 24 giugno, asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

giovedì 25 giugno, asta dei Bot;

venerdì 26 giugno, asta medio-lungo termine.