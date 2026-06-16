Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Intesa Sanpaolo compra Monte dei Paschi.

L’offerta pubblica lanciata da Intesa Sanpaolo per acquisire Monte dei Paschi di Siena rappresenta una delle operazioni più importanti degli ultimi anni nel panorama finanziario italiano. Il valore complessivo dell’operazione, pari a 30,6 miliardi di euro, non riguarda soltanto il destino di una delle banche più antiche del mondo, ma è destinato a modificare gli equilibri del settore creditizio nazionale, con effetti che coinvolgono grandi gruppi come Unipol, BPER, Mediobanca e Generali e che potrebbero cambiare anche l’esperienza quotidiana di milioni di clienti bancari.

Perché Intesa Sanpaolo vuole acquistare MPS

Anche se l’8 giugno 2026 è stato annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria sulla totalità delle azioni di Monte dei Paschi di Siena (MPS), l’operazione non si è ancora conclusa formalmente, poiché l’iter prevede diverse fasi e richiede le necessarie approvazioni regolamentari e assembleari. Tuttavia, se l’acquisizione dovesse essere completata, Intesa diverrebbe il principale azionista di Generali con una partecipazione complessiva vicina al 16%, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato finanziario italiano.

Attraverso questa operazione Intesa Sanpaolo punta ad aumentare le proprie dimensioni ma anche a rafforzare la propria presenza nel settore del risparmio gestito, delle assicurazioni e dell‘investment banking. Inoltre, il gruppo guidato da Carlo Messina tornerebbe a essere la prima banca italiana per valore di mercato, superando UniCredit e rafforzando la propria leadership anche a livello europeo.

I termini dell’offerta e l’accordo con Unipol

La proposta prevede lo scambio di 16 azioni Intesa Sanpaolo ogni 10 azioni MPS, con l’aggiunta di un euro in contanti per ciascuna azione MPS. L’offerta è condizionata al raggiungimento di almeno il 66,67% del capitale di MPS (fonte: Intesa Sanpaolo).

Per prevenire questioni di Antitrust, Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo vincolante con Unipol Assicurazioni. Quest’ultimo prevede la successiva cessione di un’entità bancaria autonoma che comprenderà il marchio storico di MPS e circa 635 filiali. Intesa Sanpaolo manterrà invece circa 625 filiali del perimetro MPS.

Il calendario preliminare indica che il deposito del documento di offerta è previsto per la fine di giugno 2026, mentre l’assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo per deliberare l’aumento di capitale si terrà il 10 settembre 2026. L’avvio effettivo dell’offerta è stimato tra la fine di settembre e dicembre 2026.

Cosa cambia per i clienti

Per i correntisti la notizia più importante è che, nell’immediato, non cambia assolutamente nulla. L’operazione dovrà infatti ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle autorità di vigilanza e richiederà tempi tecnici lunghi prima di diventare operativa.

Durante questa fase:

i conti correnti continueranno a funzionare normalmente;

gli Iban resteranno invariati;

carte di credito e bancomat continueranno a essere utilizzabili;

domiciliazioni bancarie e accrediti di stipendio o pensione non subiranno modifiche;

le condizioni economiche sottoscritte dai clienti rimarranno valide.

Chi possiede un conto presso MPS o Intesa Sanpaolo non dovrà quindi effettuare alcuna operazione e potrà continuare a utilizzare i servizi come sempre.

Mutui e prestiti: i contratti restano invariati

Anche sul fronte dei finanziamenti le tutele previste dalla normativa sono molto chiare. Una fusione o un’acquisizione societaria non consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali già sottoscritte.

Per questo motivo:

il tasso di interesse del mutuo rimarrà quello originariamente pattuito;

durata e piano di ammortamento non subiranno modifiche;

l’importo delle rate resterà invariato;

le garanzie previste dal contratto continueranno a essere efficaci.

Lo stesso principio vale anche per prestiti personali, cessioni del quinto e altri finanziamenti già concessi. Le obbligazioni contrattuali passano al nuovo soggetto bancario senza alterare i diritti del cliente.

Cosa potrebbe cambiare nei prossimi anni

Non tutto però rimarrà immutato. Infatti, gli effetti dell’operazione saranno visibili soprattutto nel medio-lungo periodo. Una volta completata l’integrazione tra le varie realtà coinvolte, è probabile una razionalizzazione delle reti commerciali e dell’offerta bancaria.

Questo potrebbe tradursi in:

revisione dei cataloghi prodotti;

unificazione delle offerte commerciali;

integrazione delle piattaforme digitali;

chiusura delle filiali sovrapposte nelle stesse aree geografiche e conseguente potenziamento dei servizi online e della consulenza finanziaria.

L’obiettivo industriale è infatti quello di creare gruppi più efficienti, con maggiori economie di scala e una presenza territoriale più razionale.

Inoltre, secondo il progetto industriale, le filiali cedute a Unipol confluiranno insieme a Bper in una nuova banca che manterrà il nome storico di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il marchio BPER sarebbe quindi destinato a scomparire, mentre il brand Mps continuerebbe a esistere come insegna commerciale della nuova realtà.

Anche Widiba sarà progressivamente assorbita nel nuovo assetto societario, mentre le attività di consulenza finanziaria e wealth management verranno integrate con quelle provenienti da Mediobanca.

Quali clienti passano a Intesa

Per i clienti Monte dei Paschi il futuro dipenderà dalla filiale di appartenenza. Una parte della rete entrerà direttamente nell’universo Intesa Sanpaolo, mentre i clienti delle 635 filiali destinate a Unipol confluiranno nella nuova Banca Monte dei Paschi nata dall’integrazione con BPER.

Si tratta però di cambiamenti che, qualora l’operazione venisse approvata, saranno accompagnati da specifiche comunicazioni ai clienti e da periodi di transizione pensati per garantire continuità operativa.