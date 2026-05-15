Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha ricominciato a crescere, portandosi a 77 punti base, con un aumento anche dei rendimenti dei titoli di Stato italiani

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

Editor esperto di economia e attualità

ANSA Lo spread del 15 maggio 2026

Torna a crescere in apertura del 15 maggio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. I titoli benchmark a 10 anni dei due Paesi hanno fatto registrare una distanza di 77 punti base, dovuta a un rialzo dei rendimenti dei Btp più alto rispetto a quello subito dalla controparte tedesca.

Si allontanano quindi sempre di più i livelli di rendimento raggiungi a inizio settimana, anche se lo spread rimane grosso modo sotto controllo. Le aste di maggio dei Btp e dei Bot hanno registrato, in alcuni casi, una domanda meno alta del previsto, che non ha aiutato a stabilizzare i mercati obbligazionari.

Spread Btp-Bund in aumento, rendimenti vicini ai massimi settimanali

Nuovo balzo dello spread nell’ultima giornata di una settimana particolarmente volatile per il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi. I Btp benchmark a 10 anni sono tornati a 77 punti base dalla loro controparte tedesca, rimbalzando dai 74 punti raggiunti durante la giornata di ieri, che avrebbero fatto sperare in un progressivo riavvicinamento dei titoli italiani ai livelli precedenti alla guerra in Iran.

I rendimenti, invece, hanno toccato livelli molto vicini ai massimi settimanali registrati martedì. I Btp benchmark presentano un ritorno del 3,86% del capitale investito in media, livello superato soltanto altre quattro volte nell’ultimo mese. Particolarmente alti, però, anche i rendimenti dei Bund, circostanza che tende a far calare lo spread.

Rendimenti alti in tutta Europa

Il rimbalzo dei rendimenti è stato percepito anche nel resto dei Paesi europei. In Spagna i Bonos sono tornati oltre quota 3,50%, raggiungendo in apertura il 3,53% e distanziandosi nuovamente di 43 punti base dai Bund.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 15 maggio 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,09% – Btp italiani 3,86% 77 Oat francesi 3,74% 65 Bonos spagnoli 3,52% 43

Si sono comportati in maniera simile anche gli Oat, i titoli di Stato francesi. In questo caso i rendimenti sono più vicini a quelli italiani, 3,74%, con lo spread che ha toccato i 65 punti base.

Notizia in aggiornamento