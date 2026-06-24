Nella giornata della prima delle aste di fine mese dei titoli di Stato, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto i 73 punti base, anche se i rendimenti hanno subito un calo

ANSA Lo spread del 24 giugno 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è arrivato a 73 punti base, tornando a crescere leggermente dopo giorni di stabilità. Il nuovo aumento è derivato da un calo dei rendimenti, con i titoli di Berlino che hanno sfiorato in apertura di oggi 24 giugno quota 2,90%, in diminuzione più rapida rispetto ai buoni del Tesoro.

Nella giornata di oggi si terrà la prima delle aste di fine mese dei titoli di Stato, con Btp Short Terme Btp€i a disposizione degli investitori. Le cedole sono state stabilite nei giorni scorsi ma i rendimenti definitivi dipenderanno dalla domanda.

Rendimenti in calo ma Spread in crescita

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha mostrato un’altra variazione minima in apertura del 24 giugno. Sono quasi due settimane che il differenziale si mantiene di pochi punti sopra i 70 e, anche in questo caso, questa tendenza è stata confermata. 73 punti base di distacco, dati da rendimenti italiani in leggero calo al 3,65% e da una diminuzione leggermente più rapida di quelli tedeschi, al 2,91%.

Questa fascia di variazione sembra essere la nuova stabilità dello spread, a circa 10 punti in più di quanto si registrava all’inizio della guerra in Iran, quando i Btp si erano avvicinati ai Bund, portandosi a soli 60 punti di distacco. A livello storico si tratta sempre di distanze ben più basse della media e soprattutto dei picchi peggiori nei periodi di crisi.

Questa relativa stabilità si deve a diversi fattori ed è sia merito dell’Italia sia demerito della Germania. Il nostro Paese, soprattutto nell’ultima legislatura, ha limitato la spesa pubblica, concentrandosi sulla riduzione del deficit. La stabilità politica, con un solo Governo per ormai quasi tutta la durata della legislatura, ha rassicurato gli investitori. La crisi dell’economia tedesca ha invece compromesso il ruolo di bene rifugio dei Bund, che non hanno mostrato il classico afflusso di investimenti che altri momenti di instabilità internazionale in passato avevano portato.

Spread europei ancora stabili

Nessun particolare movimento, invece, per gli spread di Spagna e Francia. Entrambi i titoli di Stato dei due Paesi hanno continuato, come nei giorni scorsi, a seguire da vicino l’andamento dei Bund, con il risultato che i loro differenziali sono rimasti del tutto invariati.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 24 giugno 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,91% – Btp italiani 3,65% 73 Oat francesi 3,57% 65 Bonos spagnoli 3,38% 47

I Bonos spagnoli hanno fatto segnare uno spread di 47 punti base, da giorni la nuova soglia dei titoli di Madrid dopo il picco improvviso che li ha allontanati dalla precedente quota di stabilità di 43 punti, con rendimenti del 3,38%. Allo stesso modo gli Oat hanno fatto segnare un calo al 3,56% di rendimento, con uno spread di 65 punti base.

Oggi l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i: i rendimenti

Nella giornata di oggi si terrà la prima delle aste dei titoli di Stato di fine mese, quella dei Btp Short Term a tre anni e dei Btp€i a 15 anni. Per quanto riguarda le cedole annuali, il Mef ha comunicato che:

i Btp a 3 anni, codice Isin IT0005692410, avranno una cedola del 2,20%;

i Btp€i a 15 anni, codice Isin IT0005547812, avranno una cedola del 2,40%.

Nei prossimi giorni si terranno anche le aste dei Bot e dei titoli a medio e lungo termine. Le date da segnarsi sono:

giovedì 25 giugno, asta dei Bot;

venerdì 26 giugno, asta medio-lungo termine.